Свеклосахарная отрасль теряет маржу. Как может сложиться для аграриев и переработчиков сезон 2025/26

Валовой сбор сахарной свеклы в этом году, вероятно, будет выше, чем в прошлом, однако эксперты не спешат утверждать, что пропорционально увеличится и производство сахара, так как его выход с гектара зависит не только от урожайности. В числе сложностей, с которыми сектор уже столкнулся, эксперты и сами участники рынка называют непростые погодные условия в ряде южных регионов, высокую ключевую ставку, увеличение стоимости удобрений, квоты на импортные семена, которые не только усложняют, но и удорожают их закупку, а также низкие цены на сахар. Перечисленные факторы делают производство сахара и выращивание сладкого корня все менее рентабельными

По оперативным данным Минсельхоза, предоставленным «Агроинвестору» Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), сахарной свеклой в 2025 году занято 1186,2 тыс. га, что на 17,4 тыс. га, или 1,5%, больше, чем годом ранее. В основном увеличение площадей произошло за счет Юга и Центра страны — там они относительно 2024-го выросли на 1,4 и 5,2% соответственно, в то время как в Поволжье и на Алтае сократились на 12,9 и 2,8% соответственно. Sugar.ru оценивал посевы свеклы на начало июля в 1175 тыс. га (+55 тыс. га к предыдущему показателю).

Состояние сладкой агрокультуры в середине лета в целом было хорошее. Заморозки в апреле — мае не оказали на растения существенного негативного влияния, утверждает ведущий эксперт ИКАР Евгений Иванов. «Понижение температур местами привело к повреждению посевов, и часть площадей пришлось пересевать, но обстановка в целом выровнялась благодаря тому, что в текущем году в районах свекловодства бывали дожди и не было аномальной засухи, — рассказывал в начале июля он. — Конечно, недостаток влаги в ряде субъектов присутствует, но еще не является критичным».

Директор Sugar.ru Вадим Гомоз тогда же говорил, что ситуация с посевами сахарной свеклы не представляет собой «ничего экстраординарного». «Проблемы с ними отмечались на севере Краснодарского и в Ставропольском краях, но Россия — большая страна, и сложные регионы есть каждый год», — подчеркивал он.

Одни нарастили…