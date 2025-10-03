разделы

реклама

журналы

Конференция «Агрохолдинги России — 2025»
Спецпроект: проблема устойчивости сорняков

Масложировая отрасль снова идет на рекорд. Валовой сбор масличных может превысить 34 млн т

| Агроинвестор |

Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Несмотря на проблемы с урожаем на Юге, которые пока не дают снижаться ценам на сырье, в других регионах эксперты и участники рынка рассчитывают на хорошее производство. По ходу уборки стоимость основных масличных культур, вероятно, будет снижаться, но пока рентабельность аграриев остается на высоком уровне, и самый хороший доход генерирует подсолнечник. Для переработчиков год тоже должен сложиться неплохо, а объемы производства масложировой продукции вырастут

По информации , в 2025 году площадь под масличными культурами в России выросла на 12% относительно 2024-го и достигла 21,1 млн га, а с учетом новых регионов — превысила 22 млн га. Валовой сбор масличных может составить порядка 34,1 млн т, что выше уровня прошлого года на 13%, прогнозирует руководитель аналитического центра компании Маргарита Свищева. В частности, урожай подсолнечника ожидается на уровне 18,7 млн т, сои — порядка 8,3 млн т, рапса — около 5,4 млн т, из которых 4,2 млн т ярового и 1,2 млн т озимого, льна-кудряша — 1,7 млн т, уточняет она.

В Масложировом союзе России ожидают очередной рекорд урожая по всем масличным. С учетом сбора на новых территориях он может составить более 33,5 млн т. Из них подсолнечника — около 18,3 млн т, сои — не менее 7,8 мл т, рапса — свыше 5,5 млн т, рассказывает исполнительный директор организации Михаил Мальцев. «Почти во всех регионах посевы масличных были расширены, благоприятные погодные условия позволят собрать хороший урожай в центральной части страны и в Сибири, — считает он. — Уменьшение объемов производства из-за снижения урожайности, очевидно, будет на Юге — в Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму, что связано с повторяющейся сильной засухой».

В валовой сбор всех масличных ожидают на уровне 30,5-31 млн т, из которых на подсолнечник придется 16,9 млн т, рапс — 4,7 млн т, сою — 7,1 млн т, лен — до 1,7 млн т. Новые территории могут добавить еще не менее 1,5 млн т, в основном подсолнечника, добавляет аналитик компании Лилия Варыгина.

Региональный расклад

Загрузка...
Агроинвестор

«Агроинвестор»

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2025
Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот

«Агротехника и технологии»

Залежи распашут. Какие площади можно вернуть в сельскохозяйственный оборот
«Агроинвестор» №10, октябрь 2025

«Агроинвестор»

«Агроинвестор» №10, октябрь 2025
Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора

«Агроинвестор»

Ставка давит на инвестиции. Какие макроэкономические факторы сдерживают рост агросектора
Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти

«Агроинвестор»

Зерно останется малодоходным. Хороший урожай не позволит ценам сильно расти