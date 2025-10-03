Масложировая отрасль снова идет на рекорд. Валовой сбор масличных может превысить 34 млн т

«Щёлково Агрохим»

Несмотря на проблемы с урожаем на Юге, которые пока не дают снижаться ценам на сырье, в других регионах эксперты и участники рынка рассчитывают на хорошее производство. По ходу уборки стоимость основных масличных культур, вероятно, будет снижаться, но пока рентабельность аграриев остается на высоком уровне, и самый хороший доход генерирует подсолнечник. Для переработчиков год тоже должен сложиться неплохо, а объемы производства масложировой продукции вырастут

По информации Ruseed, в 2025 году площадь под масличными культурами в России выросла на 12% относительно 2024-го и достигла 21,1 млн га, а с учетом новых регионов — превысила 22 млн га. Валовой сбор масличных может составить порядка 34,1 млн т, что выше уровня прошлого года на 13%, прогнозирует руководитель аналитического центра компании Маргарита Свищева. В частности, урожай подсолнечника ожидается на уровне 18,7 млн т, сои — порядка 8,3 млн т, рапса — около 5,4 млн т, из которых 4,2 млн т ярового и 1,2 млн т озимого, льна-кудряша — 1,7 млн т, уточняет она.

В Масложировом союзе России ожидают очередной рекорд урожая по всем масличным. С учетом сбора на новых территориях он может составить более 33,5 млн т. Из них подсолнечника — около 18,3 млн т, сои — не менее 7,8 мл т, рапса — свыше 5,5 млн т, рассказывает исполнительный директор организации Михаил Мальцев. «Почти во всех регионах посевы масличных были расширены, благоприятные погодные условия позволят собрать хороший урожай в центральной части страны и в Сибири, — считает он. — Уменьшение объемов производства из-за снижения урожайности, очевидно, будет на Юге — в Ростовской области, Краснодарском крае и Крыму, что связано с повторяющейся сильной засухой».

В OleoScope валовой сбор всех масличных ожидают на уровне 30,5-31 млн т, из которых на подсолнечник придется 16,9 млн т, рапс — 4,7 млн т, сою — 7,1 млн т, лен — до 1,7 млн т. Новые территории могут добавить еще не менее 1,5 млн т, в основном подсолнечника, добавляет аналитик компании Лилия Варыгина.

Региональный расклад