Урожай рекордов. Растениеводы вышли на новые рубежи по сборам на фоне экономической неопределенности

«ЭкоНива»

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Производство зерновых культур в 2025 году получилось более чем достойным, а масличные и вовсе обновили самые высокие показатели. Между тем аграрии, кажется, работают не благодаря, а вопреки, ведь существующие экспортные ограничения и не очень хорошая мировая конъюнктура не позволяют разогнаться ценам на внутреннем рынке. Доходность в отрасли продолжает сокращаться, что влечет за собой снижение объема инвестиций не только в новые проекты, но и в поддержание текущей деятельности

По состоянию на середину ноября сбор зерна в России составил 141,5 млн т в бункерном весе, сообщала тогда министр сельского хозяйства страны Оксана Лут в ходе правительственного часа в Госдуме, добавляя, что ведомство сохраняет свой прогноз на урожай неизменным — 135 млн т в чистом весе. «…Этот год складывается непросто для наших аграриев. Во многих регионах они столкнулись с возвратными заморозками и засухой и другими неблагоприятными погодными явлениями. Тем не менее уже можно с уверенностью констатировать, что сбор зерна, картофеля, овощей и фруктов, некоторых масличных культур, а также сахарной свеклы будет выше прошлогоднего», — говорила Лут. Также она отмечала, что ожидается ряд исторических рекордов, например по сбору зернобобовых, сои, рапса, плодов и ягод в организованном секторе. Согласно оценке аналитического центра OleoScope, производство основных масличных культур в России (с учетом всех регионов) в этом году составит 32,6 млн т (в 2024-м, по данным Росстата, 28,6 млн т). Из них подсолнечника — 17,4 млн т (16,9 млн т), сои — 9,4 млн т (7 млн т), рапса — 5,8 млн т (4,7 млн т).

Системные вызовы для отрасли