Вебинар «Проблемы реализации права на выкуп земли из аренды»
Из отходов в доходы. Как заработать на отрубях

Пшеничные отруби — побочный продукт переработки зерна. Основные их потребители — животноводы, которые приобретают данный товар в чистом виде или в составе комбикормов. При этом российскому животноводству отрубей нужно меньше, чем могут предложить зернопереработчики. Долгое время альтернативным каналом их сбыта для России была только Турция, однако недавно у отечественных мукомолов появилась возможность осуществлять поставки в Китай. Некоторые производители считают, что для повышения маржинальности продаж отрубей необходимо относиться к ним не как к побочному продукту, а как к самостоятельной товарной единице и осуществлять качественную предпродажную подготовку. Также эксперты предлагают рассмотреть варианты увеличения потребления отрубей в других отраслях — пищевой, фармацевтической, косметической и строительной

По прогнозам исследовательской компании Mordor Intelligence, с 2024 по 2029 год среднегодовой темп роста мирового рынка пшеничных отрубей составит 4,5%. С одной стороны, утверждают авторы проведенного в 2023 году исследования глобального рынка данного продукта, их использование для потребления человеком с годами увеличилось из-за ряда преимуществ для здоровья. С другой, отруби экспортируются по всему миру как основной кормовой продукт.

Рынок в цифрах

Динамику российского производства пшеничных отрубей точно оценить не представляется возможным, утверждает президент Российского союза мукомольных и крупяных предприятий (СМКП) Игорь Свириденко. «Согласно “Правилам организации и ведения технологического процесса на мукомольных предприятиях”, их выход составляет около 21% переработанного в муку объема зерна», — уточняет эксперт. В последние годы, по данным организации, производство муки относительно стабильно.

Исполнительный директор Сергей Михнюк отмечает, что доля отрубей при выработке муки может в среднем доходить до 25-27% массы перерабатываемого зерна, при глубокой переработке — менее 1%. Первое значение используется для оценки общего производства пшеничных отрубей, поскольку именно при выпуске муки получается основной их объем. «Статистические данные могут расходиться с расчетными показателями, так как предприятия, в состав которых входят мукомольные и комбикормовые заводы, используют отруби как промежуточный продукт внутри компаний для производства комбикормов и не отчитываются при этом в органы статистики», — уточняет эксперт.

