Конференция «Агроинвестор: PRO животноводство и комбикорма»
Три рекорда из четырех возможных. Соя, рапс и лен-кудряш обновили максимумы по производству

Общий урожай масличных в сезоне 2025/26 оказался рекордным. Единственной культурой, производство которой в данной категории не достигло исторического максимума, стал подсолнечник. Эксперты отмечают, что масличные все еще являются драйвером доходности в растениеводстве, несмотря на то что цены на них снизились относительно прошлого сельхозгода. Многие аграрии текущими уровнями стоимости урожая все-таки недовольны и поэтому не спешат его продавать, тем не менее и они признают, что по сравнению с зерном маржа на масличных получается неплохая

Согласно предварительной оценке аналитической компании «», производство трех основных масличных в сезоне 2025/26 составило 31,6 млн т, что почти на 12% больше, чем годом ранее (без новых территорий). В том числе подсолнечника получено около 17 млн т, сои — почти 9 млн т, рапса — 5,6 млн т. Кроме того, намолочено более 1,9 млн т льна-кудряша. «Таким образом, мы имеем очевидные новые рекорды по сое и рапсу, а также, вероятно, обновление максимума по масличному льну», — акцентирует внимание гендиректор «ПроЗерна» Владимир Петриченко.

