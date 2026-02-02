Тепличные предприятия ставят на эффективность. Увеличение физических объемов производства уже не является главной задачей

М. Чистякова

Рынок тепличных овощей в последние годы демонстрирует умеренный рост. Производители больше работают над повышением эффективности производства и увеличением прибыли с квадратного метра, в том числе за счет выпуска высокомаржинальной продукции, нежели над наращиванием площадей. Потребители, в свою очередь, готовы покупать широкий ассортимент тепличных овощей, а не ограничиваться самыми бюджетными позициями, несмотря на рост цен во всех категориях продукции закрытого грунта

Производство овощей в закрытом грунте в 2025 году Минсельхоз ожидал на уровне 1,7 млн т. По предварительной оценке «Технологий Роста», увеличение объемов выпуска тепличной продукции по сравнению с показателем за 2024-й не превысит 2-4%, или на 40-60 тыс. т. «Это значит, что в лучшем случае мы вернемся к валовому сбору двухлетней давности, так как с 2023 года наблюдалось снижение урожая овощей в защищенном грунте в силу разных причин», — поясняет гендиректор компании Тамара Решетникова. И это несмотря на то, что в стране становится все больше промышленных теплиц современного типа, где применяют самые продвинутые технологии, дополняет она.

Гендиректор «Агроспецмаша» (создание и поставки решений для хранения и обработки агропродукции) Роман Нуриев оценивает прирост производства в 3-4% относительно предыдущего года. Увеличение объемов происходит, как обычно, за счет огурца и томата, однако увеличивается и доля листовых овощей, выращиваемых в теплицах, отмечает эксперт.

Без прорывного роста

В целом 2025 год для сектора был непростым, но с определенными возможностями для роста, считает Нуриев. В числе основных факторов, негативно повлиявших на тепличную отрасль, он выделяет повышение стоимости энергоресурсов, нехватку кадров, сложности с импортом технологий. Общий прирост площадей под теплицами эксперт оценивает как незначительный. «Рынок практически полностью обеспечен томатом и огурцом, теперь нужно работать над качеством», — акцентирует внимание он.