Рынок минерального питания. Производство и экспорт удобрений демонстрируют прирост

Борьба за повышение эффективности сельского хозяйства — важный тренд, который проявляется в разных направлениях: от внедрения новых технологий до изменений в законодательстве и подготовке кадров. Для растениеводства агрохимия — один из наиболее привычных «инструментов» для снижения рисков и обеспечения стабильных урожаев. Агрохимический рынок динамично развивается, поддерживая тенденции повышения требований к безопасности и эффективности, перехода к умному, точному земледелию и т. д. Минеральные удобрения остаются наиболее крупным сегментом данной отрасли и имеют большое значение для экономики нашей страны, считает автор этой статьи

В 2025 году Россия произвела 65,5 млн т удобрений, что на 3,7% больше, чем в 2024-м, оценивает Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ). По сегментам рынка

наибольшую прибавку продемонстрировали калийные удобрения, их выпуск увеличился на 6%, до 18 млн т, против 17 млн т годом ранее. Производство азотных элементов питания выросло на 2,3% — до 28,9 млн т, а фосфорных и сложных удобрений — на 2,8%, достигнув отметки в 18,5 млн т.



По объемам выпуска минеральных удобрений наша страна уверенно занимает второе место в мире после Китая (республика ежегодно производит около 100 млн т), демонстрируя довольно высокие среднегодовые темпы прироста: с 2018-го по 2025-й CAGR составил 3,9%. Продукция российских производителей востребована как на внутреннем, так и на внешних рынках. На экспорт уходит до 70% общего объема выпуска (68,7% в 2025-м). Конкурентоспособность российских минеральных удобрений и господдержка позволяют отрасли успешно адаптироваться к негативному влиянию макроэкономических факторов.



В официальные прогнозы Минсельхоза закладывается дальнейший прирост производства удобрений до 70 млн т к 2027 году и до 80 млн т к 2030-му.



Внутреннее потребление

Внутри страны потребляется порядка 30-35% производимых в России удобрений. Спрос имеет стабильную динамику благодаря большим удобряемым площадям и повышению объемов внесения элементов питания. Последние три года увеличение происходит за счет интенсификации внесения, тогда как посевы сокращаются под давлением неблагоприятной конъюнктуры и ограниченных возможностей по сбыту выросшего объема растениеводческой продукции.



В 2026 году, согласно базовому прогнозу Россельхозбанка, посевные площади могут вырасти на 4%, до 83 млн га. Это даст дополнительный стимул к росту внутреннего спроса на удобрения.



Официальная оценка объемов использования удобрений на 1 га составляет 77 кг в действующем веществе. Объемы внесения увеличивались со среднегодовым темпом 4,6% в период с 2018-го по 2025-й. При этом в прошлом году показатель фактически остался на уровне 2024-го из-за усложнившегося положения аграриев. Цель Минсельхоза — довести внесение минеральных удобрений до более чем 80 кг/га к 2030 году, объемы закупок данного средства производства аграриями должны к этому моменту достичь 6,7 млн т в действующем веществе в базовом сценарии. Планируется, что к 2030 году поставки на внутренний рынок вырастут на 20% — до 22 млн т.







Чтобы достичь установленных целей, государство использует комплекс мер регулирования, балансирующих интересы потребителей и производителей. Ключевым механизмом влияния остается фиксация цен для повышения доступности удобрений для отечественных аграриев. Впервые данная мера была введена после резкого скачка цен в 2021 году. В 2022-м стоимость удобрений индексировалась дважды, и на текущий момент действуют цены сентября 2022-го. До лета 2026 года новой индексации не планируется.



Еще один способ поддержки отечественного рынка — экспортные квоты для избежания дефицита удобрений внутри страны. В первый раз они были опробованы в 2021 году и с тех пор регулярно актуализируются. Сейчас действует квота с 1 декабря 2025-го по 31 мая 2026-го в объеме 18,8 млн т, из которых 10,6 млн т приходится на азотные продукты и 8 млн т — на сложные удобрения.



Также эффективными мерами поддержки участников рынка для аграриев являются прямые субсидии на закупку удобрений (разнятся в зависимости от региона и конкретной ситуации), а для производителей удобрений — специальные инвестиционные контракты, корпоративные программы повышения конкурентоспособности, соглашения о защите и поощрении капиталовложений, льготы и т. д.



Как и во многих других отраслях, государственное вмешательство создает на рынке минеральных удобрений не только позитивные эффекты, но и зоны напряженности. Эффективность и достаточность поддержки оцениваются экспертами и участниками рынка по-разному, однако основное в данной ситуации — это заинтересованность государства в развитии как сферы растениеводства, так и производства удобрений.



Рост экспорта

Россия — лидер по вывозу минеральных удобрений на внешние рынки. По итогам 2025 года страна отправила за рубеж 43 млн т продукции, оценивал ранее Минсельхоз. В 2024 году доля нашей страны на мировом рынке оценивалась более чем в 20%, в 2025-м — почти в 19%. К 2030-му экспорт должен увеличиться в 1,5 раза, до 58 млн т, а доля России в мировых поставках удобрений — до 25%, рассчитывает ведомство.







Отечественные производители обеспечивают мировое сельское хозяйство всеми ключевыми элементами питания растений — азотом, фосфором и калием. Фактически Россия поставляет минеральные удобрения во все регионы мира, однако местная специфика влияет на структуру поставок. В Восточной Азии (прежде всего в Китае) наиболее востребованы российские калийные и комплексные удобрения. Значительный поток азотных удобрений из нашей страны направляется в США, а страны ЕС, хотя и ввели заградительные пошлины в отношении отечественных азотных и комплексных удобрений, остаются зависимы от поставок российского калия. Дружественные страны Латинской Америки и Южной Азии, которые в ближайшие пять лет станут главными драйверами мирового спроса, импортируют из России все основные виды минеральных удобрений.



В прошлом году более 75% российских удобрений было отправлено в дружественные страны. За пять лет этот показатель вырос на 6 п. п. Основными покупателями остаются Бразилия, Китай, Индия. С начала СВО Россия более чем на 60% нарастила поставки в государства блока БРИКС, теперь на них приходится более половины вывоза отечественных минеральных удобрений (21,5 млн т в 2024-м и 22,8 млн т в 2025-м). По темпам роста потребления российской продукции лидируют азиатские страны (+60%), Латинская Америка (+ 20%) и Африка (+18%).



Стоит отметить, что экспорт удобрений продемонстрировал сопротивляемость внешним факторам и быстро восстановился после ввода санкций и дальнейшей заградительной политики ЕС. Прогнозы на дальнейшее наращивание поставок за рубеж позитивные. Так, в 2026 году ожидается увеличение экспорта до 46 млн т. Возможные ценовые колебания, ожидаемые на мировом рынке удобрений, не смогут существенно поменять тенденцию.







Инновации на рынке удобрений

Несмотря на кажущуюся консервативность, рынок минеральных удобрений активно меняется. Только природных ресурсов недостаточно, чтобы сохранять конкурентоспособность на мировом рынке и удовлетворять меняющиеся потребности сельхозпроизводителей. Важную роль играют технологии и инновации, призванные скорректировать ассортимент, улучшить качество и снизить себестоимость производства. И если задачи повышения эффективности производства через модернизацию и внедрение технологий решаются в промышленности схожим образом, то на тенденциях в изменении ассортимента стоит остановиться подробнее. Здесь речь идет в первую очередь о комплексных и комбинированных удобрениях, а также о продуктах, поддерживающих переход к умному сельскому хозяйству.



В последнее время производители делают ставку на создание сложных, многокомпонентных продуктов, которые решают конкретные агрохимические проблемы. Разрабатываются удобрения, обогащенные элементами питания, в которые, помимо основных элементов (NPK добавляются сера, кальций, магний и микроэлементы.



Другим важным направлением в рамках данной тенденции является разработка специализированных составов для отдельных культур и/или этапов роста с учетом потребностей растения. Согласно прогнозам зарубежных аналитиков, мировой спрос на сложные удобрения будет расти со среднегодовыми темпами 5,3% до 2029 года. В России спрос на комплексные составы прирастает более интенсивно.



Еще один тренд — комбинированные удобрения. Они содержат как химические, так и биологические/органические компоненты для сокращения негативного воздействия на окружающую среду и придания дополнительных свойств удобрению. Среди комбинированных продуктов сейчас более распространены органоминеральные смеси (комбинация минеральных питательных веществ с органическими компонентами — гуминовыми кислотами, экстрактами водорослей) для улучшения здоровья и структуры почвы и лучшего усвоения элементов, а также удобрения с биостимуляторами на основе полезных микробов, аминокислот, витаминов для активизации естественных сил растения, повышения устойчивости к стрессам (засухе, болезням) и увеличения урожайности до 20%.







Полностью «зеленые» агротехнологии в России пока не нашли массового распространения, отношение к органическим удобрениям сдержанное. Доля посевных площадей, обрабатываемых такими элементами питания, стабильна и не превышает 10% общей посевной площади. Основные потребители — небольшие хозяйства, поскольку использовать биологические удобрения в промышленных масштабах довольно сложно. Даже в мировой практике на биологические удобрения пока приходится менее 1,5% рынка удобрений, и, несмотря на интенсивный рост данного сегмента (до трех раз к 2035 году), частичное вытеснение минеральных удобрений биологическими прогнозируется только в горизонте 2040 года под влиянием распространения точного земледелия и усиления экологического регулирования.



Ускоренной интеграции биологических технологий производителями удобрений будут способствовать государственные инициативы, в частности Стратегия развития производства органической продукции, согласно которой планируется в шесть раз увеличить площадь земель, используемых для органического земледелия, и на этих землях отказаться от химикатов, и нацпроект «Биоэкономика», включающий и меры по развитию биоудобрений. Помимо этого, действует программа поддержки создания агробиотехнопарков, деятельность которых направлена на разработку биотехнологий для животноводства и растениеводства.



Удобрения с контролируемым (CRF) и медленным (SRF) высвобождением — еще одно перспективное направление. Особенность продуктов CRF в том, что питательные вещества из них отдаются с учетом условий окружающей среды (температура, влажность) и стадии роста растения, за счет чего происходит синхронизация поступления питательных веществ с потребностями растения. SRF постепенно выделяют питательные вещества на протяжении нескольких недель или месяцев, что способствует более эффективному их поглощению и позволяет снизить частоту внесения удобрений.







Мировой рынок удобрений с контролируемым и медленным высвобождением демонстрирует положительную динамику. Эти виды минерального питания играют значимую роль в переходе к точному земледелию и умному сельскому хозяйству. Прогнозируется, что к 2030 году спрос на них увеличится в полтора раза.



В России рынок удобрений с пролонгированным действием только формируется и в настоящее время представлен небольшим количеством отечественных препаратов. Однако ведущие отечественные производители заявляют о планах по разработке средств контролируемого высвобождения, а университеты активно ведут исследования в этом направлении. Можно ожидать, что уже в ближайшем будущем российских CRF- и SRF-решений станет значительно больше.



Автор — ведущий аналитик маркетинговой группы «Текарт». Статья написана специально для «Агроинвестора».

