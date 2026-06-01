Икры хватит на всех? Производство икры сократится, но внутренний спрос может быть удовлетворен

М. Чистякова

Журнал «Агроинвестор» Читать номер

Прошлый год оказался «урожайным» для рыбаков, и объем выпуска самой популярной в России икры — красной — вырос более чем на 20% по сравнению с предыдущим показателем. В 2026-м результаты ожидаются скромнее, однако участники рынка уверены, что объем предложения будет достаточным, чтобы закрыть внутренние потребности, и влияние снижения производства на цены в общем объеме факторов окажется незначительным. Заметного изменения спроса в сторону увеличения или наоборот эксперты тоже не ожидают. В ближайшем будущем рынок икры рыб, за исключением осетровых, останется существенно зависимым от природного фактора. Развитие аквакультуры может повлиять на него лишь в отдаленной перспективе

Объем внутреннего потребления икры в стране от года к году в зависимости от вылова колеблется от 17 до 20 тыс. т, оценивает Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Общий объем производства всех видов икры в России по итогам 2025 года достиг 68,9 тыс. т, что на 8,4% превышает предыдущий показатель. Наилучшую динамику продемонстрировал выпуск красной икры: он увеличился почти на 21% по сравнению с 2024-м, составив 12,4 тыс. т. Производство икры осетровых рыб выросло на 9,4%, до 89,2 т, а икры прочих видов рыб — на 6%, до 56,4 тыс. т. «Увеличение объемов красной икры обусловлено хорошей лососевой путиной: в прошлом году на Дальнем Востоке добыто почти 336 тыс. т тихоокеанских лососей (+42,5% к уровню 2024-го)», — уточняет аналитик Рыбного союза Николай Мочалов.

Особенности потребления

В последнее время показывает рост продаж «альтернативная» икра (трески, минтая, сельди) на фоне стремления потребителей оптимизировать расходы, комментирует доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Лариса Каменская. В прошлом году реализация икры минтая выросла на 5%, сельди — почти в два раза, трески — на 39%, в то время как продажи натуральной лососевой икры в натуральном выражении снижались, сообщает она. Тем не менее этот вид икры остается лидером по популярности. «Черная икра составляет малую долю рынка (около 4,6% в специализированных каналах реализации) из-за высокой цены, хотя и ее предложение растет», — утверждает эксперт.