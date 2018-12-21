Алексей Гордеев: 2018 год был для аграриев неплохим

Уходящий год для российских аграриев был неплохим, заявил вице-премьер Алексей Гордеев. «Собран хоть и не рекордный, но высокий урожай зерна, цены на продовольствие хорошие и доходы неплохие», — сказал Гордеев «Интерфаксу», добавив, что большинство хозяйств в этом году останется в числе прибыльных.



В результате создан хороший задел для работы в 2019 году, уверен вице-премьер. Прежде всего, есть «возможность провести главную страду — весенне-полевые работы — на высоком уровне». Кроме того, в следующем году господдержка отрасли увеличится более чем на 50 млрд руб. «Деньги есть, надо думать, как их правильно использовать», — заметил Гордеев.



По оценке чиновника, экспорт продукции АПК в 2018 году достигнет $25-26 млрд против $20,7 млрд в 2017-м. «Во многом это результат высокого урожая прошлого года, основной объем реализации которого перешел на текущий год, и это все легло в общую выручку», — признал он. Однако в будущем необходимо искать новые рынки сбыта продукции, повышать ее конкурентоспособность, расширять ассортимент. «Смысл состоит в том, чтобы не надеяться на то, что будут хорошие погодные условия и будет очередной рекордный урожай зерновых, в первую очередь. И за счет этого будет увеличиваться экспорт», — объяснил Гордеев.



Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, в свою очередь, оценивает, что агроэкспорт в 2018 году может «реально приблизиться» к уровню в $26 млрд. В числе основных событий сельскохозяйственной отрасли в уходящем году он назвал майский указ президента об увеличении вывоза продукции АПК в два раза. Ранее замминистра сельского хозяйства Елена Фастова рассказывала, что основная доля российского агроэкспорта приходится на зерно и его вывоз планируется наращивать. «Но мы хотим все же пойти дальше, в глубокую переработку того же зерна, чтобы добавленная стоимость оставалась в России. Экспорт в основном будет расти за счет перерабатывающих производств — масложировой, кондитерской промышленности, даже молочной продукции — это будут наши драйверы, — перечислила она. — Китай открыл свой рынок для нашей молочной продукции, и Дальний Восток очень хочет поставлять ее, они активно работают». Среди перспективных направлений поставок отечественного продовольствия Фастова назвала Китай, Вьетнам, Японию, Индию. Это страны с большим населением и высокой потребностью в продовольствии, поэтому их рынки интересно открывать, пояснила она.



Также важным событием 2018 года Патрушев назвал то, что производство КРС увеличилось на 2,5%. «Мы смогли переломить четырехлетний негативный тренд в этой сфере, растет производство молока, мы который год подряд собираем серьезные урожаи», — сказал Патрушев в интервью РИА «Новости». По данным Росстата, за 11 месяцев выпуск молока в стране вырос на 1,2% до 29,3 млн т.



Рост экспорта АПК в числе главных позитивных трендов этого года называет и директор департамента корпоративных финансов инвесткомпании «Атон» Иван Николаев. Хотя вывоз пока преимущественно сырьевой, это тоже неплохо, учитывая, что лет 15 назад поставки были практически нулевыми. Однако в остальном ситуация оставляет желать лучшего: макроэкономические факторы не изменились, доходы населения не растут. И 2019 год не станет легче, предупреждает Николаев.



Тормозом АПК было и остается техническое отставание и физическая нехватка инфраструктурных мощностей, особенно для экспорта: современных хранилищ плодоовощной продукции, портово-перевалочных комплексов в отдельных регионах, мелиоративных сооружений, в свою очередь отмечает заместитель начальника департамента стратегического развития и экономического прогнозирования Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко. «С другой стороны, есть уверенность, что именно этот сопутствующий агросектору сегмент будет двигателем роста отрасли в среднесрочной перспективе», — сказала она «Агроинвестору».



В то же время в целом нельзя сказать, что 2018 год оказался плохим, продолжает Снитко. «Цены на зерно растут, объемы его экспорта были большими, однако почти во всех секторах по итогам 2018-го ожидается снижение маржи», — перечисляет она. Эксперт также напомнила, что прошлый год стал для АПК годом интересных вызовов: компании научились работать в условиях низкой инфляции, невысокого роста спроса, сокращения производства.



По оценке Минсельхоза, АПК по итогам 2018 года покажет рост в 1%, «несмотря на то что он стагнировал на протяжении ряда месяцев», подтвердил Патрушев озвученный ранее прогноз. Пока же по итогам января-ноября, согласно Росстату, объем производства сельхозпродукции в России сократился на 0,8%, в том числе в ноябре — на 3,9%. Помимо прошлого месяца отрицательная динамика наблюдалась в августе (на 11,3%) и сентябре (на 6%). Как отмечало Минэкономразвития, из-за прошлогоднего сдвига графика уборочной кампании помесячная динамика в 2018-м характеризуется повышенной волатильностью.

