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Аналитика
Цены на пшеницу начали падать на фоне старта уборочной кампании
Екатерина Дятловская
Агроинвестор
24 июня 2019
Жаркая сухая погода в европейской части страны может сказаться на конъюнктуре рынка
На Кубани стартовая урожайность пшеницы на 8% выше прошлогодней
Фото: «Агро-Белогорье»

На прошлой неделе цены на пшеницу на европейской части страны значительно снизились. По данным мониторинга аналитического центра «СовЭкон», 3-й класс за неделю подешевел на 650 руб. до 11150 руб./т, 4-й — на 1050 руб. до 10650 руб./т, 5-й — на 725 руб. до 9700 руб./т.

Резкое снижение зафиксировано на юге страны на фоне начавшихся уборочных работ, уточняет Национальный союз зернопроизводителей (НСЗ). Так, цена пшеницы 3-го класса упала на 1700 руб./т, пшеницы 4-го и 5-го классов — на 1425 руб./т, фуражного ячменя — на 625 руб./т. При этом в остальных регионах пока наблюдается относительная стабильность ценовых показателей.

«Активное снижение цен на зерновые культуры традиционно связано с начавшейся уборочной кампанией, которая в этом году стартовала на юге страны в 10-х числах июня. Также одним из факторов, влияющих на ценообразование, стало снижение закупочных цен в портах Черноморского и Азовского бассейнов с учетом положительных прогнозов урожая текущего года по ряду стран-зернопроизводителей», — прокомментировал «Агроинвестору» президент НСЗ Павел Скурихин. По его словам, сейчас экспортоориентированные компании рассматривают приобретение мукомольной пшеницы урожая 2019 года (протеин 12,5%) на FOB Черное море в диапазоне $193-195 за тонну.

При этом прогнозировать динамику цен на зерно нового урожая еще рано, так как массовая уборка еще не началась, а в азиатской части страны только завершается посевная кампания, отметил Скурихин. «Конечно, понижательная ценовая коррекция по мере начала уборочной кампании в каждом регионе будет отражаться на региональном зерновом рынке. Однако, с другой стороны, уже сейчас аграрии в европейской части страны говорят о жаркой погоде на фоне нехватки влаги в почве, что может существенно сказаться на количестве и качестве урожая, а, следовательно, и ценах на сельхозпродукцию», — добавил Скурихин.

По данным Гидрометцентра, во второй декаде июня в условиях сухой и жаркой погоды в Центре и Поволжье влагообеспеченность растений понизилась, но в большинстве районов еще оставалась достаточной. В южных регионах влагообеспеченность агрокультур из-за дефицита осадков понизилась до удовлетворительной и недостаточной, а местами плохой. «В ряде районов восточной половины региона продолжалась почвенная засуха, запасы продуктивной влаги в метровом слое почвы были плохими (менее 50 мм). Состояние посевов сельскохозяйственных культур в этих районах удовлетворительное, местами плохое, на части полей отмечено повреждение растений от засухи», — говорится в обзоре метеорологов.

Жаркая сухая погода и частые суховеи ускорили созревание озимых зерновых агрокультур. В частности, сбор урожая ведется в Краснодарском крае, где аграрии обмолотили пшеницу со 140 тыс. га. По данным Минсельхоза региона, собрано 125 тыс. т при среднекраевой урожайности 66,8 ц/га, что на 5,2 ц/га выше аналогичного периода прошлого года. На Ставрополье зерновые убраны со 130 тыс. га или 6% от плана, валовой намолот составил 530 тыс. т при средней урожайности 41 ц/га. Это на 2 ц/га выше уровня прошлого года, докладывал в конце прошлой недели министр сельского хозяйства Ставропольского края Владимир Ситников. В Крыму к концу прошлой недели сбор зерна составлял 150 тыс. т, убрано почти 50 тыс. га посевов, что составляет 8% от общей уборочной площади, сообщается на сайте аграрного ведомства республики.

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