Партнерский материал. Наука, государство и бизнес объединились для решения вопросов повышения плодородия и увеличения доходности растениеводства

Из 198 млн га российских сельхозугодий значительная часть подвержена активным процессам деградации. Каждый год по этой причине Россия теряет до 2 млн га почвы. По данным ФАО, всего в стране деградировано примерно 15% почв. Из-за этого только прямые убытки аграриев вследствие снижения урожаев достигают десятков миллиардов рублей. «В России насчитывается 557 природно-климатических зон, столько нет ни в одной стране мира! И каждой из этих зон, пригодных для ведения сельского хозяйства, необходимы свои технологии возделывания агрокультур, свои системы минерального питания, — говорит академик-секретарь отделения сельскохозяйственных наук Российской академии наук (РАН), профессор Юрия Лачуга. — Кроме того, в нашей стране сосредоточено более половины всей мировой площади черноземов. Но качество этих земель, да и всех остальных тоже, нужно поддерживать, добавлять питание, прежде всего по таким компонентам как азот, фосфор, калий». По словам ученого, плодородие почв в России постепенно снижается, поскольку вынос питательных веществ с урожаем существенно выше поступления их в почву. В первую очередь это происходит вследствие интенсификации агротехнологий. Отрицательное значение имеет и тот факт, что не все сельхозпроизводители могут себе позволить вкладывать в землю столько средств, сколько она требует, чтобы оставаться высокопродуктивной.



В то же время сохранение плодородия почв важно и с точки зрения раскрытия потенциала выращиваемых сортов семян. «Какой бы высокоурожайный и эффективный сорт не создали селекционеры, его потенциал не будет реализован полностью, если для этого не будут созданы агрономические условия, в том числе — должное качество почвы по питательным веществам и влагообеспеченности, — отмечает Лачуга. — На Западе, когда ученые передают фермерам свои новые разработки семян для товарного производства, потенциал сорта, как правило, используется на 80-90%. А в России — в лучшем случае лишь на 40-50%, поскольку агрокультуры не получают для своего развития всех тех ресурсов, которые им необходимы для вегетации».



Именно на подобных мероприятиях, как День поля «ФосАгро», сельхозпроизводители могут лично убедиться, каких результатов можно достичь, используя те или иные средства производства. «Очень важно, когда объединяются качественные технологии, наука, бизнес и государство, тогда получается хороший результат, — сказал на открытии мероприятия замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов. — Перед нами поставлена задача по увеличению экспорта до $45 млрд к 2024 году, а этого можно достичь, только скооперировав все усилия и выведя наш АПК на принципиально новый уровень развития. На этих опытных делянках мы увидим собственными глазами, как можно достичь очень хорошего результата даже на таких, не самых лучших землях, как в Подмосковье».







Агрополигон «ФосАгро» в Барыбино — одна из четырех научно-технологических площадок компании, предназначенных для испытаний систем и технологий минерального питания растений на основе широкого спектра минеральных удобрений производителя, лучших образцов отечественной селекции и современных средств защиты растений. Агрополигон был создан осенью 2018 года по инициативе «ФосАгро» и Всероссийского научно-исследовательского института удобрений и агропочвоведения имени Д. Н. Прянишникова (ВНИИУА). В организации площадки также приняли участие «Федеральный научный центр овощеводства», ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства», ФИЦ «Немчиновка», а также АО «АгроГард», один из наиболее технологически продвинутых агрохолдингов России, на полях которого в Орловской области и в Краснодарском крае уже действуют два полигона «ФосАгро». «Весной мы провели сев ячменя, кукурузы, подсолнечника, яровой пшеницы, многолетних трав — всего 95 делянок на площади 44 га, с применением широкого спектра минеральных удобрений, в том числе новейших марок с цинком и бором. Сегодня мы не без гордости демонстрируем итоги», — сообщил директор по маркетингу и развитию «ФосАгро» Михаил Стеркин.



По словам заместителя генерального директора «ФосАгро» по продажам и маркетингу Сергея Пронина, основная задача агрополигона — показать аграриям инновационные технологические решения для повышения эффективности сельхозпроизводства в самых разных почвенно-климатических условиях. «Этот проект явил собой сотрудничество ведущих российских и мировых производителей и поставщиков для АПК, которые стремятся установить постоянную оперативную связь с сельхозпроизводителями и наладить их обучение применению современных технологий управления урожаем», — отметил он.



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Как рассказал академик РАН, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, директор ВНИИУА Виктор Сычев, опытная станция в Барыбино на том самом месте, где расположился в этом году и День поля «ФосАгро», создана по инициативе Дмитрия Николаевича Прянишникова. Институт работает над повышением плодородия почв, которые ученый считал самыми неблагоприятными в Нечерноземной зоне, с 1935 года. Естественная урожайность пшеницы в этих условиях составляет всего 10-12 ц/га, однако сотрудники ВНИИУА смогли добиться повышения этого показателя до 60-90 ц/га. «Это стало возможно благодаря комплексу составляющих производства, таких как удобрения, высокоурожайные сорта, СЗР, сельхозтехника, регуляторы роста растений и прочие, — обращает внимание Сычев. — Уже в следующем году мы хотим добиться здесь рекордной урожайности в 120-150 ц/га».



Свой первый день поля «ФосАгро» провела всего два года назад в Краснодарском крае. А уже в этом году компания организует семь подобных дней, причем пять из них в России, а два — за рубежом (во Франции и Литве). Растет и состав участников: сейчас помимо ученых это российские и международные производители СЗР, семян, техники. Ну и конечно, сами аграрии, которые охотно приезжают ознакомиться с новыми технологиями.







«Трудно переоценить то, что делает «ФосАгро». Посетив День поля, осмотрев опытные делянки, ознакомившись с результатами, которых удалось достичь, можно смело сказать, что российские сельхозпредприятия надежно обеспечены экологически чистыми комплексными минеральными удобрениями. Применение этих удобрений является залогом качества и безопасности российских продуктов питания. Сельхозпроизводителю предлагается не просто пакет удобрений, или семена, а уже отработанная технология, вместе с гарантированным урожаем, который аграрий может получить, используя ее в своем производстве».



Один из крупнейших российских сельскохозяйственных холдингов «АгроГард» работает с «ФосАгро» уже более 15 лет. Компания не только активно использует системы минерального питания, которые предлагает производитель минудобрений, но и участвует в опытах по применению новых разработок «ФосАгро» на разных территориях страны. «Наши хозяйства расположены в пяти регионах России — Краснодарском крае, Орловской, Липецкой, Тамбовской и Курской областях, и везде мы имеем опытные делянки, — рассказывает гендиректор «АгроГарда» Павел Царев. — Мы доказали на практике, что эти технологии высокоэффективны. Например, в этом году мы получили среднюю урожайность на 20 тыс. га в Краснодарском крае в 69,3 ц/га! А два из наших предприятий перешагнули рубеж в 71 ц/га». Такие результаты стали возможны благодаря правильному использованию систем питания, которые производятся «ФосАгро», уверен топ-менеджер. Без применения удобрений тоже можно вырастить урожай, но, к сожалению, хорошую экономику при этом иметь вряд ли получится, считает он.



По словам заместителя главного ученого секретаря президиума РАН Сергея Соловьева, помимо всего прочего День поля обеспечивает выполнение соглашения о сотрудничестве, которое в декабре прошлого года было подписано между РАН и «ФосАгро». «Мы можем на практике увидеть, как необходимо работать с удобрениями, а это очень важно с учетом того, что ряд российских регионов использует их в своем сельхозпроизводстве крайне мало, — подчеркивает ученый. — Конечно, не все аграрии могут самостоятельно обеспечить свои хозяйства необходимыми объемами средств производства, и здесь нам нужно расширять поддержку государства, чтобы подтягивать уровень тех сельхозпредприятий, которые пока отстают».



Вскоре аграрии могут получить ту самую поддержку, о которой говорит Сычев. С 2020 года 30% их затрат на мероприятия по повышению плодородия почв будут компенсироваться из госбюджета. Об этом недавно сообщал первый замминистра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуов. В 2018 году, по оценке Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), отечественные сельхозпроизводители внесли в почву рекордное количество удобрений — 3,19 млн т в действующем веществе. И этот объем пока еще втрое меньше необходимого.



Помимо сельхозпроизводителей и ученых Дни поля «ФосАгро» посещают и студенты многих аграрных ВУЗов. Впрочем, компания не только так способствует образованию. По словам ректора Российского государственного аграрного университета — МСХА им. К. А. Тимирязева Валерии Чайки, с нового учебного года специалисты компании начнут непосредственно участвовать в образовательном процессе. «Сотрудники «ФосАгро» будут проводить семинарские занятия с нашими студентами наравне с преподавателями университета, лучшие из ребят отправятся на производства компании, чтобы уже на практике применять свои знания», — говорит она. Тимирязевка всегда готовила элиту для АПК, добавляет Чайка. Более 70% выпускников академии работают в сельском хозяйстве.



Группа «ФосАгро» - крупнейший поставщик минеральных удобрений российским сельхозпроизводителям. В прошлом году компания отгрузила на внутренний рынок 2,93 млн т, а в первом полугодии 2019 года — 1,65 млн т. Продажу продукции аграриям осуществляет собственная сеть дистрибуции минеральных удобрений «ФосАгро-Регион» - самая большая сеть дистрибуции минудобрений в стране. Она охватывает почти 70 регионов и имеет 16 региональных офисов.

