НИФИ: многие регионы не раскрывают информацию о субсидиях

22 региона не отвечают на звонки желающим получить субсидии на развитие сельского хозяйства, 29 — игнорируют запросы по электронной почте. Такую картину выявило исследование подведомственного Минфину Научно-исследовательского финансового института (НИФИ). Руководитель Центра отраслевой экономики НИФИ Инна Рыкова рассказала «Агроинвестору», что отраслевые исследования — новый инструмент для изучения бюджетных расходов, который Минфин применяет с прошлого года. В 2019 году анализировали ситуацию в промышленности и природопользовании, сейчас исследуют сельское хозяйство и рыболовство.



Полностью результаты исследования будут доступны в апреле. Сотрудники института составят рейтинг регионов, оценивая их работу по четырем направлениям: эффективность развития отрасли, ее вклад в экономику региона, сколько документов требуется от заявителя для оформления господдержки, открытость и прозрачность информации. Для оценки последнего сотрудники НИФИ провели опрос под видом «тайного получателя господдержки».



«Было две легенды, первая — я начинающий фермер, хочу получить субсидию на развитие животноводства, вторая — информацию запрашивали под видом секретаря, который собирает информацию для инвестора в растениеводческом предприятии», — говорит Рыкова. Сотрудники института на электронную почту региональных министерств, а также звонили по номерам, указанных на сайтах ведомств, оценивали оперативность и качество ответа.



По словам Рыковой, большинство регионов не смогли оперативно и достаточно полно раскрыть информацию о доступных субсидиях. Чаще всего заявителям предлагали самостоятельно искать сведения на сайте федерального агроведомства. Быстрее всего — в течение получаса — по электронной почте ответили в Новосибирской, Тюменской областях, Чеченской и Кабардино-Балкарской республиках, а также в Еврейской автономной области. Дольше всего — больше недели — тянули с ответом в Брянской, Ленинградской области, Карелии, Приморском крае. «Отличилась Ингушетии: начальник отдела земледелия и растениеводства сказал, что сначала нужно получить статус инвестора, “а так кина не будет, мы должны знать своих инвесторов, а вообще у нас нет земли для инвесторов”», — делится Рыкова.



Она пояснила, что в 2019 году НИФИ опрашивал сельхозпроизводителей о доступности льготного кредитования. Тогда в исследовании приняло участие около двух тысяч человек, и многие из них жаловались на недоступность информации о господдержке. «Тайный получатель господдержки АПК» теперь показал очень интересные факты взаимодействия с аграриями в регионах. «Думаю, неэффективная работа с информацией — это одна из причин низких темпов доведения субсидий в регионах», — считает эксперт. По итогам исследования НИФИ направит губернаторам и руководителям региональных министерств письма с рекомендациями по повышению эффективности работы. Рыкова полагает, что одно из главных решений — цифровизировать процесс оформления субсидий. При этом если у крупных холдингов проблем с получение господдержки обычно нет, поскольку у них в штате есть необходимые специалисты для этой работы, то небольшие предприятия часто сталкиваются с трудностями.



Идею цифровизации поддерживает виноградарь из Ростовской области Владимир Лошаков. Бывший сотрудник ОМОН в 2015 году арендовал 15 га на закладку виноградника. «Как новичок в отрасли, я узнал о существовании субсидий случайно, когда покупал саженцы во ВНИИ виноградарства и виноделия имени Я. И. Потапенко, — рассказывает он. — Обратился за подробностями в региональный Минсельхоз, для этого приехал лично на прием к начальнику отдела растениеводства. Там мне предложили вместо компенсации на покупку саженцев взять грант для начинающих фермеров и отправили в районное управление сельского хозяйства. В районе ко мне отнеслись очень хорошо, не только подробно все рассказали, но и потом помогали с документами. А вот с областным министерством были сложности: то запятая не там стоит, то документов не хватает». По его словам, с этой проблемой сейчас сталкиваются и его знакомые фермеры. «Если весь этот процесс будет в электронном виде, это значительно упростит работу. Но нужно еще поработать с условиями субсидирования, потому что существующие сейчас ограничения значительно сужают круг получателей», — добавляет Лошаков.



Фермер из Рязанской области Анатолий Муравьев говорит, что о субсидиях в их регионе возможно узнать при личном обращении, но с получением самой поддержки, если там не миллионы, связываться невыгодно: уйдет много сил и времени на оформление бумаг, а деньги все равно можно не получить.



«Основную работу с аграриями проводят районы, а не региональные агроведомства, — уточнил председатель АККОР Краснодарского края Виктор Сергеев. — А финансирование идет через регионы. Сейчас готовятся нормативные документы, поэтому полная информация о мерах поддержки будет чуть позже. Сведения эти обычно доводят до аграриев специалисты в муниципалитетах». По его словам, информацию о субсидиях в Краснодарском крае также можно получить в краевой АККОР и ее районных подразделениях. Но проблема в том, что сами фермеры зачастую не очень этим интересуются. Среди них сильно убеждение, что деньги они все равно или не получат, или это будет очень сложно. Чтобы избавиться от этого стереотипа и улучшить качество информирования, нужна системная работа, уверен он.



Федеральный Минсельхоз рассчитывает, что к 2024 году 75% операций по предоставлению господдержки аграриям будет осуществляться в цифровом виде. До конца 2020 года ведомство создаст систему «Единое окно», призванную обеспечить получение оперативной отраслевой информации, которая необходима для принятия обоснованных управленческих решений.

