Экспортные цены на пшеницу продолжают падать

Мировые цены уменьшаются на фоне ожиданий хорошего урожая Т. Кулистикова

Цены на пшеницу на прошлой неделе продолжили снижение из-за слабого спроса и падения мировых цен, которые, в свою очередь, уменьшаются на фоне хороших видов на урожай в Северном полушарии, сообщил аналитический центр «СовЭкон». Негативная динамика продолжалась пять недель подряд и, по всей видимости, сохранится. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка, цена тонны российской пшеницы с 12,5% протеина с поставкой в апреле уменьшилась на $12 до $245 (FOB, Новороссийск), пишет Reuters. «СовЭкон» зафиксировал снижение цены на $5 до $248/т. Аналитический центр «Русагротранса» оценил цену спроса ниже всех — в $240/т (FOB) против $248/т неделей ранее, сказал «Агроинвестору» руководитель центра Игорь Павенский. Он отметил, что цена пшеницы нового урожая по-прежнему котируется на уровне $228-$230/т.



«СовЭкон» отметил, что нынешние цены на пшеницу самые низкие с октября 2020 года. После январского пика, когда цена почти доходила до $300/т, падение составило около $50/т. Причиной низкого спроса на пшеницу аналитики называют ожидание дальнейшего падения цены или планы на покупку в новом сезоне. «Виды на новый урожай в Северном полушарии улучшаются: погодные условия в последние недели весьма благоприятны для Черноморского региона, угроза засухи в США снизилась после обильных осадков. В ЕС ситуация для озимой пшеницы складывается благоприятно. На прошлой неделе котировки на пшеницу в Чикаго снизились на 0,4%, в Париже — на 2,6%», — прокомментировали аналитики «СовЭкона».



По их мнению, часть покупателей еще может оживиться после резкого скачка цен на пшеницу на прошлой неделе. Тогда Минсельхоз США оценил площадь сева кукурузы в штатах в 2021 году в 91,1 млн акров (36,4 млн га) против рыночных ожиданий в 93,2 млн акров (37,3 млн га). Контракт кукурузы в Чикаго в этот день вырос на предельно возможное значение, а котировки пшеницы — на 4%. Однако в следующие дни рынок снижался. В целом «СовЭкон» ожидает дальнейшего постепенного сезонного уменьшения экспортных цен, но в ближайшие недели возможен их скачок, который поддержит и рублевый рынок, считают аналитики.



«СовЭкон» понизил прогноз экспорта пшеницы в сезоне-2020/21 на 0,2 млн т до 38,9 млн т из-за низких темпов вывоза и падения экспортных цен в марте, сообщил Reuters. Оценка отгрузок ячменя повышена на 0,9 млн т до 5,9 млн т, кукурузы — на 1,1 млн т до 4,1 млн т. Аналитический центр «Русагротранса» уменьшил прогноз экспорта пшеницы с 38,4 млн т до 37,7 млн т. По оценке Союза экспортеров зерна, по итогам сезона Россия поставит на внешние рынки 46,5 млн т зерна. Об этом председатель союза Эдуард Зернин сказал в ходе переговоров в рамках деловой миссии, организованной центром «Агроэкспорт», пишет ТАСС. «Экспортный потенциал на этот год оценивался в 50 млн т. Мы не достигнем этой цели из-за ограничений экспорта, но 46,5 млн т — реальная цель с учетом всех ограничений», — цитирует его агентство.

В России сохраняется благоприятная погода для урожая пшеницы в 2021 году, на этой неделе в нескольких регионах ожидаются дожди, отметил «СовЭкон». В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сказал, что большая часть озимых — 80% посевов — находится в хорошем и удовлетворительном состоянии. «Это хуже, чем в прошлом году, у нас было крайне мало влаги осенью. Тем не менее, ситуация выправляется», — уточнил министр.



Между тем, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд опроверг информацию о возможной засухе в южных регионах России, пишет РИА «Новости». Ранее в СМИ появилась информация со ссылкой на прогнозы синоптиков о том, что некоторым российским регионам угрожает летняя засуха. Вильфанд подчеркнул, что спрогнозировать засуху за такое время невозможно. Гидрометцентр не выпускает такие прогнозы раньше конца мая, все зависит от осадков. Вильфанд пояснил, что есть прогноз, который касается увлажнения почвы для вегетации озимых. По его словам, ситуация везде благоприятна, но в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах местами наблюдается дефицит влаги.

