Экспортная пошлина на сою может снизиться до 20%

До 30 июня вывозная пошлина составляет 30% Pixabay

Согласно проекту постановления правительства, который разработало Минэкономразвития, ставка экспортной пошлины на сою может быть снижена до 20%, но не менее $100 за тонну. Соответствующую меру планируется ввести с 1 июля 2021 года, она будет действовать до 31 августа 2022 года включительно. До 30 июня вывозная пошлина составляет 30%, но не меньше 165 евро за тонну.



В пояснительной записке к проекту говорится, что сейчас российские производители не могут в полном объеме удовлетворить потребность внутреннего рынка в соевых бобах и соевом шроте. Новая мера должна «не допустить роста потребительских цен на продовольственные товары», а также «сохранить баланс на внутреннем рынке масличных, а также продуктов их переработки», уточняется в документе.



Замминистра экономического развития Владимир Ильичев, слова которого приводит ТАСС, отметил, что в ходе проработки решения по экспортной пошлине учитывалась позиция производителей сои на Дальнем Востоке. По его словам, одобренный вариант поможет сохранить возможность для дальневосточных производителей поставлять за рубеж соевые бобы по меньшей мере в тех объемах, которые не находят спроса на внутреннем рынке.



Экспортная пошлина точно будет снижена, уверен гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко. Однако, по мнению эксперта, ставка пошлины все равно находится на грани запретительной, что существенно снижает мотивацию и прибыль сельхозпроизводителей, в первую очередь, на Дальнем Востоке, сказал он «Агроинвестору». Пошлина не окажет никакого влияния на экспорт в текущем сезоне, хотя формально до начала поступления нового урожая есть еще июль и август. А вот на новый урожай она серьезно повлияет, уверен Петриченко. «С помощью пошлины деньги будут изъяты в бюджет, но сможет ли правительство адекватным образом помочь сельхозпроизводителям?», — задается вопросом Петриченко.



По его словам, в текущем сезоне говорить об экспорте сои очень сложно, потому что если в сентябре-ноябре прошлого года соя активно отгружалась на внешние рынки — поставки составляли по 80 тыс. т в месяц, то после появления информации о введении пошлины произошел очень резкий всплеск: в декабре вывезли 146 тыс. т, в январе — 984 тыс. т сои, а с февраля поставок почти не было, привел данные Петриченко. При этом физически огромной январской поставки не было и не могло быть, потому что технически почти невозможно вывезти столько сои за месяц. «Это были просто зафиксированные контракты. Как теперь будет проходить физическое исполнение этих контрактов — пока сложно сказать. Я очень сомневаюсь, что они будут полностью исполнены, но пока они идут, — сказал эксперт. — Формально у нас экспорт сои состоялся в размере 1,4 млн т. Это очень много, но, подчеркиваю, цифра формальная. О реальности можно будет судить ближе к августу».



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что проблема на данный момент состоит в отсутствии долгосрочного понимания того, что правительство хочет от российского соевого рынка. «С европейской территорией России, на мой взгляд, все предельно ясно: мы хотим перестать импортировать и хотим стать самодостаточными на этом рынке. Мы, наверное, пока не заинтересованы в экспорте, — рассуждает он. — Вопрос о Дальнем Востоке. Тут есть три базовых варианта работы с соевым рынком. Вариант первый: оставить все как есть, чтобы наша соя уходила в Китай. Вариант второй: стимулировать переработку сои, чтобы она уходила в Китай в виде переработанных продуктов. Вариант третий: стимулировать поставки дальневосточной сои на европейскую территорию путем «супердешевых» железнодорожных тарифов». Под каждой из этих стратегий у нас должна быть соответствующая система пошлин. Причем они должны носить долгосрочный характер, чтобы люди четко понимали, что их ждет в следующие несколько лет, прокомментировал Рылько «Агроинвестору». Если этого не будет, то не будет и строительства заводов по переработке сои, считает он. Предлагаемое снижение пошлины, по мнению эксперта, — краткосрочная стратегия, которая якобы позволит экспортировать в Китай некоторый объем сои.

