Эксперты: завершение Великого поста не приведет к резкому росту спроса на мясо

Потребление мяса в этом году вряд ли вырастет Pixabay

По данным ВЦИОМ, Великий пост в 2021 году соблюдали только 13% жителей страны, поэтому взрывного роста спроса на мясо после его окончания 2 мая ждать не стоит. По словам руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина, фактор поста, безусловно, отражается на спросе и ценах, но его влияние нельзя назвать сильным. Спрос на мясо будет расти в рамках обычной модели, так как люди не могут кратно увеличить потребление, к тому же погода в центральной части России не способствует активному сезону шашлыков, и доходы людей не растут, прокомментировал он «Агроинвестору».



Тем более, продолжает Юшин, этот год отличается от предыдущих: при высоком спросе на мясо и мясопродукты пока не удается закрыть провал по объемам производства бройлера. Кроме того, отрасль еще не вышла на ранее прогнозируемые темпы роста производства свинины после нескольких крупных вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в конце 2020-го, из-за чего были уничтожены около 600 тыс. свиней. Эти факторы сейчас влияют на рост стоимости мяса.



«Так что взрывного роста спроса с окончанием Великого поста мы не ожидаем», — добавил Юшин. По его словам, есть только повышение спроса по отдельным отрубам, которые максимально востребованы в шашлычный сезон, — свиную шейку, корейку, красное мясо птицы и др. Однако все зависит от вкусовых предпочтений и региона потребления, уточнил он.



Сергей Лахтюхов, гендиректор Национального союза птицеводов Главными причинами резкого роста цен на мясо птицы в начале года стали рост себестоимости и снижение объемов производства. Тем не менее, примерно с начала апреля мы фиксировали тренд на снижение отпускных цен. С окончанием Великого поста и празднованием Пасхи, совпавшими с началом длинных майских праздников и сезоном шашлыков, мы ожидаем изменения этого тренда и некоторого повышения цен. Но он не будет стремительным и прогнозируется в рамках тенденций прошлых лет.

Президент компании Agrifood Strategies Альберт Давлеев рассказал «Агроинвестору», что спрос на курицу и индейку в майские праздники будет выше обычного, что отразится на ценах — они пойдут вверх. После окончания выходных дней цены стабилизируются и немного снизятся, добавил он.



В этом году спрос на свинину во время поста традиционно снизился, но при этом был выше традиционных показателей на 5-10%, отметил гендиректор Национального союза свиноводов Юрий Ковалев. По его словам, это было связано, во-первых, с высокими ценами на мясо птицы и его нехваткой, во-вторых, с ограниченными возможностями выездного туризма весной. После окончания поста спрос должен вырасти, особенно если будет стоять хорошая погода. Кроме того, длинные майские праздники, а затем летние каникулы также способствуют увеличению спроса.



После незначительного роста цен на мясо к майским праздникам, к концу длинных выходных они снова могут вернуться к прежним значениям, считает исполнительный директор компании «Ринкон Менеджмент» Константин Корнеев. В целом, по его словам, май должен стать активным месяцем с точки зрения потребления мяса и его определенного подорожания, но оно не будет драматичным, так как цены на мясо и так довольно высокие.



В мае оптовые цены на свинину могут несколько вырасти, считает Ковалев. Но розница эти повышения демпфирует, как например, когда спрос и оптовые цены падают, а розничные — нет. «В целом мы ожидаем, что средние цены будут находиться в пределах продовольственной инфляции», — прокомментировал «Агроинвестору» Ковалев. Он также добавил, что по итогам года союз ожидает прироста потребления свинины на 1,5-2% по сравнению с 2020-м.



Самым популярным мясом для шашлычного сезона является свинина. Несмотря на рост цен, курица тоже традиционно востребована. Кроме того, несколько лет подряд наблюдается стабильная тенденция роста спроса на индейку для приготовления шашлыка.

В России потребление мяса почти равно его производству. Увеличение производственных мощностей приводит к снижению цен, и, следовательно, росту потребления, говорит Корнеев. В этом году ожидается рост производства свинины, индейки и восстановление прежних объемов выпуска бройлера, говорит он. По словам Давлеева, производство индейки в 2021-м должно вырасти на 30-70 тыс. т (по разным оценкам, в среднем — плюс 50 тыс. т) по сравнению с 330 тыс. т в 2020-м, если не произойдет форс-мажоров подобных гриппу птиц. Производство курицы к концу года должно увеличиться на 3%.



Несмотря на прогнозируемый прирост производства, Юшин не ожидает увеличения потребления мяса в этом году по нескольким причинам. Во-первых, оно и так на достаточно высоком уровне. Во-вторых, располагаемые доходы населения не растут, в-третьих, нужно восстановить производство мяса птицы: в лучшем случае на показатель прошлого года удастся выйти только к концу 2021-го. При этом производство свинины должно вырасти на 3,5-4% (150-170 тыс. т в убойном весе), но часть этого объема уйдет на экспорт. «Мы будем рады, если потребление мяса и мясопродуктов останется на уровне прошлого года, но для этого нужно добиться скорейшего восстановления производства бройлера», — заключил он.

