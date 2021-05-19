Эксперт: запрет рейдовой перевалки грузов грозит монополизацией рынка

Закрытие рейдовой перевалки зерна приведет к краху речной логистики NORDEN A. S.

Комиссии Госсовета по направлениям «Экология и природные ресурсы» и «Транспорт» предложили правительству рассмотреть возможность запрета рейдовой перевалки всех грузов в открытых водах России, пишут «Известия». Ранее Минтранс разработал законопроект, запрещающий перевалку опасных грузов — нефтепродуктов, химикатов и т. п. — с судна на судно за пределами портов. Согласно поправкам к документу, рейдовая перевалка будет разрешена только в определенных перегрузочных районах, при этом за нее будут взимать сбор, который, как предполагается, компенсирует ущерб окружающей среде.



Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что инициатива комиссий Госсовета о распространении запрета на рейдовую перевалку на все категории грузов грозит монополизацией рынка услуг перевалки со стороны крупнотоннажных портов, сообщает ТАСС.



Титов привел в пример экспортное зерно, которое массово переваливается на рейде в Керченском проливе. «Даже если вдруг все оно просыплется в воду, рыба только скажет спасибо, другого эффекта для природы не наступит. А вот производители зерна, если его рейдовую перевалку запретят, почувствуют эффект очень быстро, — уверен он. — Именно ее наличие удерживает крупнотоннажные порты от подъема ставки. Если сейчас перевалка в том же Новороссийске, как и на рейде, стоит $14-16/т, то при исчезновении конкуренции ставка моментально взлетит вдвое». По мнению Титова, рост расходов на логистику «ляжет на плечи производителей сельхозпродукции», а это совершенно неправильный ход в ситуации, когда инвестиций в развитие отрасли и так недостаточно.



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что закрытие рейдовой перевалки зерна приведет к краху речной логистики. «Это будет выглядеть очень странно, особенно на фоне стран — наших конкурентов на мировом рынке, которые системно инвестируют в речную инфраструктуру, которая является самым эффективным вариантом перевозки насыпных грузов, к которым относится и зерно», — сказал он «Агроинвестору». Зернин отметил, что нужно ждать последней версии законопроекта: пока в обсуждении зерно не упоминалось, но трактовка второго пункта протокола, где предлагается распространить запрет с 1 марта 2025 года на «прочие грузы» позволяет причислить к ним и зерновые. «В любом случае, документ должен прийти на согласование в Минсельхоз, тогда подключится наш союз, который принимал участие в предыдущих итерациях», — добавил Зернин.



Как сообщал накануне «Коммерсантъ», Минтранс доработал законопроект, регламентирующий рейдовую перевалку опасных и вредных грузов. По данным издания, согласно документу, с судов, переваливающих «загрязняющие вещества» на рейде во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне, будут взимать сбор. Его размер, как и перечень опасных грузов, установит правительство. За нарушение правил предусматривается штраф от 100 тыс. руб. до 20 млн руб. Закон должен вступить в силу 1 марта 2022 года. Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко говорила «Известиям», что сегодня в стране есть территории, где пока отсутствует необходимая для безопасной перевалки портовая инфраструктура. Поэтому в некоторых специальных районах, перечень которых будет утвержден отдельно, перевалка будет осуществляться под контролем.

