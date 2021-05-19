Эксперт: запрет рейдовой перевалки грузов грозит монополизацией рынка

Комиссии Госсовета по направлениям «Экология и природные ресурсы» и «Транспорт» предложили правительству рассмотреть возможность запрета рейдовой перевалки всех грузов в открытых водах России, пишут «Известия». Ранее Минтранс разработал законопроект, запрещающий перевалку опасных грузов — нефтепродуктов, химикатов
Уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов заявил, что инициатива комиссий Госсовета о распространении запрета на рейдовую перевалку на все категории грузов грозит монополизацией рынка услуг перевалки со стороны крупнотоннажных портов, сообщает ТАСС.
Титов привел в пример экспортное зерно, которое массово переваливается на рейде в Керченском проливе. «Даже если вдруг все оно просыплется в воду, рыба только скажет спасибо, другого эффекта для природы не наступит. А вот производители зерна, если его рейдовую перевалку запретят, почувствуют эффект очень быстро, — уверен он. — Именно ее наличие удерживает крупнотоннажные порты от подъема ставки. Если сейчас перевалка в том же Новороссийске, как и на рейде, стоит $14-16/т, то при исчезновении конкуренции ставка моментально взлетит вдвое». По мнению Титова, рост расходов на логистику «ляжет на плечи производителей сельхозпродукции», а это совершенно неправильный ход в ситуации, когда инвестиций в развитие отрасли и так недостаточно.
Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин считает, что закрытие рейдовой перевалки зерна приведет к краху речной логистики. «Это будет выглядеть очень странно, особенно на фоне стран — наших конкурентов на мировом рынке, которые системно инвестируют в речную инфраструктуру, которая является самым эффективным вариантом перевозки насыпных грузов, к которым относится и зерно», — сказал он «Агроинвестору». Зернин отметил, что нужно ждать последней версии законопроекта: пока в обсуждении зерно не упоминалось, но трактовка второго пункта протокола, где предлагается распространить запрет с 1 марта 2025 года на «прочие грузы» позволяет причислить к ним и зерновые. «В любом случае, документ должен прийти на согласование в Минсельхоз, тогда подключится наш союз, который принимал участие в предыдущих итерациях», — добавил Зернин.
Как сообщал накануне «Коммерсантъ», Минтранс доработал законопроект, регламентирующий рейдовую перевалку опасных и вредных грузов. По данным издания, согласно документу, с судов, переваливающих «загрязняющие вещества» на рейде во внутренних морских водах, территориальном море и исключительной экономической зоне, будут взимать сбор. Его размер, как и перечень опасных грузов, установит правительство. За нарушение правил предусматривается штраф от 100 тыс. руб. до 20 млн руб. Закон должен вступить в силу 1 марта 2022 года. Представитель вице-премьера Виктории Абрамченко говорила «Известиям», что сегодня в стране есть территории, где пока отсутствует необходимая для безопасной перевалки портовая инфраструктура. Поэтому в некоторых специальных районах, перечень которых будет утвержден отдельно, перевалка будет осуществляться под контролем.