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Аналитика

Минсельхоз сохранил прогноз урожая зерна

Для его пересмотра нужно больше фактических данных

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

В южных регионах ожидается хорошая урожайность
Pixabay
В южных регионах ожидается хорошая урожайность
Pixabay

Минсельхоз пока не корректирует свой прогноз валового сбора зерна в этом году — 127,4 млн т, включая 80,7 млн т пшеницы. Об этом рассказал директор департамента растениеводства, химизации и защиты растений ведомства Роман Некрасов на площадке агропромышленного форума «День сибирского поля — 2021», сообщает «Интерфакс». По словам Некрасова, чтобы уточнить прогноз, нужно больше фактических данных. В прошлом году в России было собрано 133,5 млн т зерна, в том числе 85,9 млн т пшеницы.

Директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина сказала «Агроинвестору», что сейчас начинается уборка урожая на Ставрополье, Ростовской области Краснодарском крае. В этих регионах ожидается хорошая урожайность. Более сложная ситуация в центральной России: в Черноземье была большая гибель озимых, в Воронеже значительный пересев зерновых, рассказала Тюрина.  В целом, по ее словам, по итогам сева произошло увеличение площадей под зерновыми на 0,5%, также были расширены посевы озимых. «Это говорит о том, что прогноз урожая можно увеличивать. Раньше наша оценка составляла 128 млн т зерновых, в том числе 82 млн т пшеницы, сегодня оценка составляет 129 млн т и 82,7-83 млн т соответственно», — привела данные Тюрина.

По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, сейчас идет инспекция полей на Юге России, переоценку урожая ИКАР сделает в начале следующей недели. «Пока мы ее не завершим, а это произойдет к концу недели, мы ничего не меняем. Стоит отметить, что на Юге сейчас развернулся классический суховей, который уже около недели влияет на урожай», — рассказал эксперт «Агроинвестору». 10 июня ИКАР повышал прогноз валового сбора пшеницы с 80 млн т до 82 млн т.

По словам Романа Некрасова, Минсельхоз пока не планирует менять механизм демпфера при экспорте зерна. Ведомство рассчитывает, что средства, полученные от взимания плавающих пошлин, будут возвращены аграриям в ближайшее время. Между тем, участники зернового рынка предлагают устанавливать пошлины на месяц, а не на неделю, а также повысить уровни отсечения по пшенице с $200 до $250, по кукурузе и ячменю — со $185 до $225 за тонну, сообщает «Интерфакс».


Аналитический центр «СовЭкон» 11 июля повысил прогноз урожая пшеницы на 1,5 млн т до 82,4 млн т. Эксперты отмечали улучшение погодных условий для нового урожая в мае, особенно на Юге страны, а также в Центре и Поволжье. По оценке гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко, которую он озвучил 18 июня, урожай зерна в этом году может составить 126,5 млн т, в том числе 79,6 млн т пшеницы, 18,6 млн т ячменя, 15,5 млн т кукурузы.

К уборке урожая уже приступили Дагестан, Крым и Краснодарский край. Другие регионы юга активно готовятся к старту работ, так, в Адыгее и Ставропольском крае местные власти провели финальные предуборочные совещания, сообщали пресс-службы местных администрация. На Ставрополье намерены собрать не менее 8 млн т зерна, включая 5,7 млн т озимой пшеницы.

Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин ранее говорил «Агроинвестору», что массовая уборка зерновых начнется в начале июля. По его словам, несмотря на поздний сев, проблем с уборкой не будет. Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский отмечал, что уборка начнется достаточно поздно — после 20 июня. «При этом ее сроки могут растянуться, но не из-за позднего сева или старта уборки, а в зависимости от наличия ресурсов — топлива и техники, которых массово не хватает», — комментировал он «Агроинвестору».

Екатерина Шокурова 

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