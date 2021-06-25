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Аналитика

Аномальная жара может отразиться на урожае зерновых

При этом повторения ситуации 2010 года с большими потерями урожая не ожидается

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

В Татарстане сложилась тяжелая ситуация из-за засухи
Pixabay
В Татарстане сложилась тяжелая ситуация из-за засухи
Pixabay

Аномальная жара, теоретически, грозит снижением урожая в России. Об этом сказал гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, пишет «Российская газета». Основную угрозу жара представляет для зерновых, которые на большей части страны сейчас находятся в стадии цветения и налива. На гречиху, подсолнечник, сахарную свеклу пока большого воздействия нет. Самая тяжелая ситуация сейчас на Урале, где засушливая жара длится с конца апреля и уже привела к довольно большим потерям. Рылько говорит, что снижение урожая из-за засухи ожидается и в Поволжье, меньше — на юге (в Ставропольском крае, Ростовской и Волгоградской областях) и в центре страны.

По словам вице-президента Российского зернового союза Александра Корбута, жара на юге страны не скажется на урожае, так как там уже началась уборочная кампания. Кроме того, он считает, что говорить о существенных потерях пока рано, так как во многих регионах в почве еще достаточно влаги с весны, жара держится не так долго, уточняет издание. Однако дефицит осадков совершенно точно наблюдается в Поволжье на фоне низких запасов влаги, и чем дольше будет стоять такая погода, тем больше будет рисков для зерновых. Но последствия не будут глобальными, а коснутся лишь отдельных районов и хозяйств, считает он. «Беспокоит даже не текущая жара. Из-за прохладной весны уборка в этом сезоне сдвинулась на две недели позже. Поэтому больше волнует, не застигнут ли нас дожди, когда придет время для массовой уборки не только на юге, но и в других регионах. Вот это уже будут серьезные риски потерь», — отметил Корбут (цитата по «Российской газете»).

При этом повторения 2010 года, когда из-за аномальной длительной и нехарактерной для Европейской и Азиатской части страны были большие потери урожая, не будет, рассказал «Российской газете» директор Всероссийского НИИ сельскохозяйственной метеорологии (ВНИИ СХМ) Валерий Долгий-Трач. Хотя высокие температуры сами по себе вызывают стрессовые состояния у любых растений, такие кратковременные воздействия большого вреда не нанесут, считает эксперт.

В регионах складываются разные ситуации. Так, по словам гендиректора компании «Елань» (Оренбургская область) Алексея Орлова, жара и засуха длятся с апреля, но недавно прошли дожди, поэтому в почве есть небольшой запас влаги. «Из-за длительной жары, засухи и суховеев сильно пострадали озимые, всходы яровых. Ожидаем, что по озимым урожай будет ниже среднего многолетнего, а по яровым пока ясности нет», — прокомментировал «Агроинвестору» Орлов. Президент группы «Агротех-Гарант» (Воронежская, Белгородская области) Сергей Оробинский говорит, что в Воронежской области температура достигает 35°C в тени. Такая жара и отсутствие дождей могут нанести серьезный вред зерновым, в то время как другие агрокультуры, например, сахарная свекла, чувствуют себя нормально.

Тяжелая ситуация сейчас наблюдается в Татарстане. «Гарантии нет, что соберем 3 млн т зерна», — предупреждал накануне президент республики Рустам Минниханов на заседании Комитета по чрезвычайным ситуациям, на котором поддержал введение в республике режима ЧС из-за аномальной жары. «Даже если какие-то дожди будут, нам это не поможет, серьезных изменений не произойдет», — говорил Минниханов (цитата по «Бизнес газете»). Гендиректор УК «Август-Агро» (работает в Татарстане) Айдар Галяутдинов рассказал «Агроинвестору», что в районах, где расположены хозяйства компании, осадков нет с апреля, одновременно с этим установились высокие температуры. Поэтому предположить, каким будет урожай, довольно сложно: еще неделю назад прогнозировали одни показатели, но усиливающаяся сейчас жара вносит свои коррективы, и картина ухудшилась. «При этом в рамках бюджета затраты произведены, инвестиционные планы выполнены. Что мы в итоге получим по экономике — большой вопрос», — говорит Галяутдинов.

Гендиректор агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский край) Александр Неженец говорит, что сейчас температура держится на уровне 30°C, и есть надежда, что в ближайшие несколько дней пройдут дожди. «Пока угрозы для урожая нет, развитие идет нормально. Для зерновых озимых колосовых также достаточно влаги — они находились в довольно хороших условиях», — рассказал он «Агроинвестору». Также все хорошо в «Тверской агропромышленной компании», которую засуха не затронула. Коммерческий директор «Нива-Михеев и К» (Нижегородская область) Леонид Мудров говорит, что пока жара и засуха не повлияли на урожай, но какие-то выводы можно будет сделать только через две недели.

Елизавета Литвинова 

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