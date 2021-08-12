Онлайн-продажи продовольствия могут превысить 1 трлн рублей к 2024 году

Пандемия COVID-19 оказалась катализатором развития онлайн-торговли продовольствием М. Стулов

За первые шесть месяцев этого года онлайн-продажи продуктов питания в России превысили 150 млрд руб., что в 2,5 раза больше уровня прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты Infoline. По итогам года оборот рынка достигнет 400 млрд руб., а к 2024 году — 1,1 трлн руб., прогнозируют аналитики. По их расчетам, продукты питания станут ключевым драйвером роста всего онлайн-рынка, их доля в результате увеличится с 5,3% до 18,8%.



В обзоре Infoline говорится, что пандемия COVID-19 оказалась катализатором развития онлайн-торговли продуктами питания в 2020 году, а одним из ключевых результатов стало повышение доверия покупателей. У потребителей, особенно из крупных городов, сформировалась привычка заказывать продукты питания в интернете. По подсчетам аналитиков, за прошлый год аудитория активных интернет-покупателей выросла более чем на 40% и превысила 60 млн человек.



По итогам первого полугодия крупнейшим игроком в сегменте осталась X5 Group (включает онлайн-гипермаркет «Перекресток. Впрок» и сервисы экспресс-доставки). Совокупный онлайн-оборот X5 увеличился на 64,4% до 23,6 млрд руб. год к году, пишет «Коммерсантъ». Второе место занял «Сбермаркет» с 21,7 млрд руб., третье — «Вкусвилл» с 21,2 млрд руб. Год к году их показатели выросли на 233% и 437% соответственно. Продажи «Самоката» за этот период увеличились на 419% до 15,9 млрд руб., «Яндекс.Лавки» — на 244% до 11,7 млрд руб., подсчитали в Infoline. Как отмечают аналитики, у большинства компаний растет число заказов при снижении среднего чека, что объясняется увеличением частоты покупок и развитием экспресс-доставки. При этом появления новых крупных игроков ждать не стоит: для этого нужно показывать очень высокие обороты и работать с небольшой рентабельностью.



Руководитель направления онлайн-торговли NielsenIQ Россия Александр Шуркаев сказал «Коммерсанту», что подтолкнуть дальнейшее развитие онлайн-торговли может региональная экспансия сервисов, развитие ассортимента, в том числе в категории fresh, и запуск доставки алкоголя. Директор по маркетингу «Самоката» Игорь Рожков согласен, что сервисы доставки находятся в неравных условиях с традиционными торговыми сетями с точки зрения доступного ассортимента.



По результатам 2021 года доля онлайн-продаж продуктов питания в России может достигнуть 2-2,4%, тогда как, например, в США эта доля в 2018 году составляла сопоставимые 2,7%, в 2020-м она выросла до 10,2%, в этом году составит 12,5%, а к 2025-му, по прогнозам, увеличится до 21,5%, говорит старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что с окончанием пандемии COVID-19 онлайн-продажи продуктов питания снизятся, но затем, спустя время, снова начнут расти. По мнению управляющего партнера Streda Consulting Алексея Груздева, продажи через интернет будут увеличиваться по мере развития логистики и расширения зон доставки ритейлеров. Однако руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков считает, что онлайн-торговля в любом случае не конкурентна по сравнению с магазинами формата «у дома», потому что покупки через интернет подразумевают время на доставку, а оно не всегда есть.



Сейчас онлайн-торговля продуктами питания растет, во-первых, из-за пандемии COVID-19, во-вторых, цены на интернет-площадках бывают более привлекательными по сравнению с традиционными магазинами, продолжает Глушков. С другой стороны, выбирать овощи и фрукты люди предпочитают самостоятельно, но онлайн-торговля не позволяет этого сделать, а возврат продуктов, купленных через интернет, затруднителен. «Я не так оптимистичен в отношении дальнейшего активного роста онлайн-продаж в условиях благоприятной эпидемиологической обстановки», — прокомментировал «Агроинвестору» Глушков. Он считает, что с окончанием пандемии большинство потребителей вернется к традиционным офлайн-покупкам.



Ограничения, введенные в пандемию, дали дополнительный толчок развитию дистанционных каналов: потребитель смог протестировать сервисы, и у многих они перейдут в регулярный формат, что будет способствовать дальнейшему активному росту, ранее говорил «Агроинвестору» Груздев. Хотя понятно, что с точки зрения стоимости и уровня сервиса онлайн продажи пока ограничены крупными городами, где для потребителя время стоит дороже. Глушков считает, что росту онлайн-продаж в крупных городах способствовали площадки «Сбермаркет», «Яндекс.Еда» и др. При этом роста продаж через интернет в относительно маленьких городах он не ждет. Во-первых, это нерентабельно для самой площадки, во-вторых, люди, живущие в небольших населенных пунктах, пока с недоверием относятся к таким каналам продаж.



Максим Никиточкин, старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Точки роста данного рынка — это развитие качественного предложения, сервисов со стороны основных игроков рынка, а также появление данных сервисов в регионах. Одна из основных точек роста, с моей стороны, уже пройдена — это формирование уверенности у потребителей, что им привезут качественные продукты, а не битые яйца, мятые фрукты и овощи, несвежее мясо. Другая точка роста — это привлечение максимально широкого ряда производителей продовольствия, в том числе сельхозпроизводителей для участия в платформах/маркетплейсах для основных игроков онлайн-рынка продовольствия. Подобное уже реализовано в Китае, где фермеры напрямую через Alibaba.com продают свою продукцию (фрукты и овощи), рекламируя и продвигая ее в социальных сетях.

При реализации продуктов питания через интернет требуются большие вложения в логистику и продвижение, отмечает Рылько. Так, вывод знакомого потребителю товара на интернет-площадку не составит проблем для производителя, но с запуском новинки могут быть проблемы — человеку сначала нужно увидеть его вживую, попробовать, принять решение — нужен ли ему тот или иной продукт. «Поскольку для производителей самая высокая маржинальность именно на новых товарах, будут возникать проблемы», — добавил Рылько.



Однако, с другой стороны, продвигать новинки через интернет-продажи проще, ранее рассказывал «Агроинвестору» исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. Так, чтобы поставить их в торговую сеть, производителю нужно сформировать минимальную партию, сети — освободить под нее полки и проанализировать, как идут продажи этой новинки. В онлайн-продажах достаточно сделать отгрузку в dark store, и продукция сразу появлялась в онлайн-магазине. Но в таком случае нужна верная маркетинговая стратегия.



По мнению Никиточкина, сдерживать развитие онлайн-продаж будут как имманентные факторы (стремление людей выбирать глазами и руками продукты до того, как их купить, возможность выйти из дома хотя бы в магазин), так и невысокие доходы населения, так как подобным сервисам достаточно сложно организовать логистику по ценам крупных ритейлеров. И если в первое время сервисы фактически снижают стоимость доставки для потребителей, чтобы набрать клиентскую базу, то потом им потребуется выходить на положительную рентабельность, отменяя подобные скидки, заключил он.

