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Russian Crop Production — 2021/22

Аналитика

Онлайн-продажи продовольствия могут превысить 1 трлн рублей к 2024 году

Продукты питания могут стать ключевым драйвером роста всего онлайн-рынка

Елизавета Литвинова

| Агроинвестор |

Пандемия COVID-19 оказалась катализатором развития онлайн-торговли продовольствием
М. Стулов
Пандемия COVID-19 оказалась катализатором развития онлайн-торговли продовольствием
М. Стулов

За первые шесть месяцев этого года онлайн-продажи продуктов питания в России превысили 150 млрд руб., что в 2,5 раза больше уровня прошлого года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на расчеты Infoline. По итогам года оборот рынка достигнет 400 млрд руб., а к 2024 году — 1,1 трлн руб., прогнозируют аналитики. По их расчетам, продукты питания станут ключевым драйвером роста всего онлайн-рынка, их доля в результате увеличится с 5,3% до 18,8%.

В обзоре Infoline говорится, что пандемия COVID-19 оказалась катализатором развития онлайн-торговли продуктами питания в 2020 году, а одним из ключевых результатов стало повышение доверия покупателей. У потребителей, особенно из крупных городов, сформировалась привычка заказывать продукты питания в интернете. По подсчетам аналитиков, за прошлый год аудитория активных интернет-покупателей выросла более чем на 40% и превысила 60 млн человек.

По итогам первого полугодия крупнейшим игроком в сегменте осталась X5 Group (включает онлайн-гипермаркет «Перекресток. Впрок» и сервисы экспресс-доставки). Совокупный онлайн-оборот X5 увеличился на 64,4% до 23,6 млрд руб. год к году, пишет «Коммерсантъ». Второе место занял «Сбермаркет» с 21,7 млрд руб., третье — «Вкусвилл» с 21,2 млрд руб. Год к году их показатели выросли на 233% и 437% соответственно. Продажи «Самоката» за этот период увеличились на 419% до 15,9 млрд руб., «Яндекс.Лавки» — на 244% до 11,7 млрд руб., подсчитали в Infoline. Как отмечают аналитики, у большинства компаний растет число заказов при снижении среднего чека, что объясняется увеличением частоты покупок и развитием экспресс-доставки. При этом появления новых крупных игроков ждать не стоит: для этого нужно показывать очень высокие обороты и работать с небольшой рентабельностью.

Руководитель направления онлайн-торговли NielsenIQ Россия Александр Шуркаев сказал «Коммерсанту», что подтолкнуть дальнейшее развитие онлайн-торговли может региональная экспансия сервисов, развитие ассортимента, в том числе в категории fresh, и запуск доставки алкоголя. Директор по маркетингу «Самоката» Игорь Рожков согласен, что сервисы доставки находятся в неравных условиях с традиционными торговыми сетями с точки зрения доступного ассортимента.

По результатам 2021 года доля онлайн-продаж продуктов питания в России может достигнуть 2-2,4%, тогда как, например, в США эта доля в 2018 году составляла сопоставимые 2,7%, в 2020-м она выросла до 10,2%, в этом году составит 12,5%, а к 2025-му, по прогнозам, увеличится до 21,5%, говорит старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY Максим Никиточкин. Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько считает, что с окончанием пандемии COVID-19 онлайн-продажи продуктов питания снизятся, но затем, спустя время, снова начнут расти. По мнению управляющего партнера Streda Consulting Алексея Груздева, продажи через интернет будут увеличиваться по мере развития логистики и расширения зон доставки ритейлеров. Однако руководитель Плодоовощного союза Михаил Глушков считает, что онлайн-торговля в любом случае не конкурентна по сравнению с магазинами формата «у дома», потому что покупки через интернет подразумевают время на доставку, а оно не всегда есть.

Сейчас онлайн-торговля продуктами питания растет, во-первых, из-за пандемии COVID-19, во-вторых, цены на интернет-площадках бывают более привлекательными по сравнению с традиционными магазинами, продолжает Глушков. С другой стороны, выбирать овощи и фрукты люди предпочитают самостоятельно, но онлайн-торговля не позволяет этого сделать, а возврат продуктов, купленных через интернет, затруднителен. «Я не так оптимистичен в отношении дальнейшего активного роста онлайн-продаж в условиях благоприятной эпидемиологической обстановки», — прокомментировал «Агроинвестору» Глушков. Он считает, что с окончанием пандемии большинство потребителей вернется к традиционным офлайн-покупкам.

Ограничения, введенные в пандемию, дали дополнительный толчок развитию дистанционных каналов: потребитель смог протестировать сервисы, и у многих они перейдут в регулярный формат, что будет способствовать дальнейшему активному росту, ранее говорил «Агроинвестору» Груздев. Хотя понятно, что с точки зрения стоимости и уровня сервиса онлайн продажи пока ограничены крупными городами, где для потребителя время стоит дороже. Глушков считает, что росту онлайн-продаж в крупных городах способствовали площадки «Сбермаркет», «Яндекс.Еда» и др. При этом роста продаж через интернет в относительно маленьких городах он не ждет. Во-первых, это нерентабельно для самой площадки, во-вторых, люди, живущие в небольших населенных пунктах, пока с недоверием относятся к таким каналам продаж.

Максим Никиточкин, старший менеджер группы по оказанию услуг предприятиям АПК компании EY

Точки роста данного рынка — это развитие качественного предложения, сервисов со стороны основных игроков рынка, а также появление данных сервисов в регионах. Одна из основных точек роста, с моей стороны, уже пройдена — это формирование уверенности у потребителей, что им привезут качественные продукты, а не битые яйца, мятые фрукты и овощи, несвежее мясо. Другая точка роста — это привлечение максимально широкого ряда производителей продовольствия, в том числе сельхозпроизводителей для участия в платформах/маркетплейсах для основных игроков онлайн-рынка продовольствия. Подобное уже реализовано в Китае, где фермеры напрямую через Alibaba.com продают свою продукцию (фрукты и овощи), рекламируя и продвигая ее в социальных сетях.


При реализации продуктов питания через интернет требуются большие вложения в логистику и продвижение, отмечает Рылько. Так, вывод знакомого потребителю товара на интернет-площадку не составит проблем для производителя, но с запуском новинки могут быть проблемы — человеку сначала нужно увидеть его вживую, попробовать, принять решение — нужен ли ему тот или иной продукт. «Поскольку для производителей самая высокая маржинальность именно на новых товарах, будут возникать проблемы», — добавил Рылько.

Однако, с другой стороны, продвигать новинки через интернет-продажи проще, ранее рассказывал «Агроинвестору» исполнительный директор «Ринкон менеджмент» Константин Корнеев. Так, чтобы поставить их в торговую сеть, производителю нужно сформировать минимальную партию, сети — освободить под нее полки и проанализировать, как идут продажи этой новинки. В онлайн-продажах достаточно сделать отгрузку в dark store, и продукция сразу появлялась в онлайн-магазине. Но в таком случае нужна верная маркетинговая стратегия.

По мнению Никиточкина, сдерживать развитие онлайн-продаж будут как имманентные факторы (стремление людей выбирать глазами и руками продукты до того, как их купить, возможность выйти из дома хотя бы в магазин), так и невысокие доходы населения, так как подобным сервисам достаточно сложно организовать логистику по ценам крупных ритейлеров. И если в первое время сервисы фактически снижают стоимость доставки для потребителей, чтобы набрать клиентскую базу, то потом им потребуется выходить на положительную рентабельность, отменяя подобные скидки, заключил он.

Елизавета Литвинова 

Агроинвестор
Ринкон

Агроконсалтинг

Новый проект «Агроинвестора» и «Ринкон Менеджмент»

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