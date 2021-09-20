Верховный суд подтвердил запрет держать скот и птицу на садовых участках

В России сейчас зарегистрировано три очага высокопатогенного гриппа птиц Pixabay

Верховный суд подтвердил запрет россиянам держать сельскохозяйственных животных и птицу на землях, предназначенных для садоводства. Как пишет «Российская газета», высшая судебная инстанция рассмотрела иск жительницы Волгоградской области, на садовом участке которой Государственная инспекция по использованию и охране земель обнаружила курятник. Женщину оштрафовали на 10 тыс. руб. Суд напомнил, что собственники и арендаторы земельных участков обязаны использовать их в соответствии с целевым назначением.



«Принцип деления земель по целевому назначению призван обеспечить эффективное использование и одновременно охрану земли как важнейшего компонента окружающей среды; этой же цели служат положения статьи 42 Земельного кодекса РФ, возлагающие на собственников земельных участков обязанность использовать их в соответствии с разрешенным видом использования и целевым назначением», — говорится в комментарии Верховного суда. При этом заводить скот на участке можно, если он относится к личному подсобному хозяйству.



Сегодня в России птица выращивается в нескольких видах хозяйств: на промышленных предприятиях, в крестьянско-фермерских хозяйствах, а также в личных подсобных хозяйствах. Последние подразделяются на две категории: жителей деревень, у которых есть птичники, и птица выращивается для собственного пропитания, а также дачников, которые приобретают птицу на дачный сезон, прокомментировал «Агроинвестору» президент Agrifood Strategies Альберт Давлеев. «У нас очень хорошо развита сеть поставок суточных, недельных или месячных цыплят мясных или яичных пород, утят, гусят, перепелят. И в итоге в летний период количество птицы, выращиваемой частными лицами, резко возрастает», — отметил он.



При этом проблема содержания птицы дачниками заключается даже не в том, что это создает неудобства для окружающих, а в том, что разведение птиц данной категорией хозяйств сопряжено с риском распространения заболеваний, которые могут превратиться в зоонозы — болезни, передающиеся от животных к человеку. В частности, ими являются отдельные штаммы гриппа птиц, отметил эксперт. «Птицу, которую приобретают дачники, в отличии от той, что содержат деревенские жители, контролировать практически невозможно. В деревнях есть сельсоветы, которые регулярно дают в региональные агроведомства статистику о состоянии стад птицы у местных жителей. Неконтролируемое же содержание птицы дачниками очень опасно», — подчеркивает Давлеев.



Первая массовая вспышка гриппа птиц в России произошла в 2004—2005 годах, и предприятию «Элинар Бройлер», которое расположено на границе Московской и Калужской областей, удалось избежать заноса вируса в птичники только благодаря серьезному подходу к ветеринарно-санитарному контролю на производстве, напоминает Давлеев. «Вокруг лесного массива, в центре которого построена птицефабрика, находится несколько дачных поселков, и в 2 км от птицефабрики была вспышка высокопатогенного гриппа птиц у дачника. Хозяин не придумал ничего лучше, как выбросить умершую птицу за забор. Если бы вирус попал на птицефабрику, вымерло бы все поголовье», — рассказывает он, добавляя, что во многих странах содержание птицы частными лицами — как сельскохозяйственной, так и в качестве питомцев — очень жестко регламентируется. Контролируется и торговля птицей, в России же пока этого контроля не хватает.



В целом, по мнению Давлеева, постановление суда очень своевременное. Любое животное в принципе является переносчиком заболеваний, которые могут представлять угрозу как для других животных и птиц, так и для человека. Сейчас начинается сезон перелета птиц, а с ним — и сезон распространения гриппа птиц. «В Европе после нескольких месяцев перерыва ситуация с данным заболеванием начинает обостряться. Напомню, что зимой-весной прошлого года из-за гриппа птиц многие наши производители на какое-то время остались без инкубационного яйца, кроме того, значительно пострадало поголовье на птицеводческих предприятиях в ряде регионов от Восточной Сибири до Ростовской области, — говорит Давлеев. — С начала сентября к текущему моменту шесть вспышек гриппа птиц зарегистрировано в Бельгии, Люксембурге и во Франции. Причем выявляются штаммы именно высокопатогенного гриппа птиц, что чревато для птицеводческой отрасли серьезным ущербом».



В России сейчас зарегистрировано три очага высокопатогенного гриппа птиц в Челябинской области, правда, в дикой фауне, продолжает Давлеев. Личные подсобные хозяйства и птицефабрики пока не пострадали, однако обнаруженные очаги заставляют регионализировать поставки мяса птицы, в частности, под эту регионализацию может попасть крупный поставщик из Челябинской области — «Здоровая ферма». Пока предприятия, находящиеся вблизи очагов заболевания, работают в штатном режиме, хоть и с усилением мер безопасности, знает Давлеев.

