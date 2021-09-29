В России утверждена концепция развития оптовых продовольственных рынков

Сейчас в стране отсутствует специальное регулирование ОПР Е. Разумный

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил концепцию развития системы оптовых продовольственных рынков (ОПР). Как указывается в сообщении на сайте кабмина, в России начнется формирование целостной системы ОПР, объединяющих в себе весь спектр услуг по приемке, фасовке и реализации продукции.



В правительстве констатируют, что на сегодняшний день в стране «отсутствует специальное регулирование ОПР, нет утвержденной терминологии в этой сфере, а инфраструктура действующих ОПР крайне ограничена и не отвечает существующим запросам», и «принятие концепции позволит частично устранить эти недочеты».



«Документ определяет оптовый продовольственный рынок как предприятие, которое предоставляет конкурирующим между собой оптовикам торговые места, оборудование и различные услуги. В их числе, например, погрузочно-разгрузочные работы, охрана товаров, санитарная обработка помещений, уборка территорий, информационное и рекламное обеспечение, а также услуги связи», — отмечается в сообщении. При этом уточняется, что на площадках ОПР возможна и розничная торговля, однако ее рекомендуется вести в обособленной зоне.



«Чтобы обеспечить контроль за безопасностью продовольствия, предлагается законодательно зафиксировать требование о размещении на территории ОПР ветеринарно-санитарных лабораторий. При этом сами рынки, как указано в концепции, должны тяготеть к центрам потребления продукции, прежде всего — к крупным агломерациям и городам», — подчеркнули в кабмине.



В документе также сформулированы ключевые задачи в сфере развития ОПР. Во-первых, это совершенствование правового регулирования. Во-вторых, улучшение инфраструктуры. В-третьих, государственная поддержка оптовых площадок. Конкретные шаги по решению этих задач будут представлены в специальном плане мероприятий. Его поручено подготовить Минпромторгу в шестимесячный срок.



Правительство уверено, что «реализация концепции поможет сформировать в России эффективную систему оптовой торговли продовольственными товарами». Это, в свою очередь, «упростит доступ сельхозпроизводителей к прямым каналам сбыта, снизит их издержки, а значит, и цены на продукты».



Вице-президент ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов (АККОР) Ольга Башмачникова сказала «Агроинвестору», что любой дополнительный инструмент, который помогает выйти на рынок — это положительное явление. «Таким образом, расширяется линейка возможностей. За рубежом ОПР давно функционируют, туда выходят сельскохозяйственные кооперативы, объединяющие фермеров и оптовые рынки. Они являются эффективной площадкой для сбыта, особенно по овощам. Как ОПР будут развиваться у нас в стране покажет время. Нужно посмотреть, сколько таких рынков будет работать, какова будет инфраструктура, логистика, условия», — сказала вице-президент АККОР.



Эксперт также считает, что количество ОПР в нашей стране должно быть увеличено. «Мы все знаем работу оптово- розничного рынка "Фуд Сити". Расценки там достаточно высокие, но спрос все равно есть. Чем больше оптовых и оптово-розничных рынков будет существовать в различных регионах, тем более выгодными для сельхозпроизводителей буду условия - конкуренция снижает цены», — сказала эксперт.



Башмачникова отметила, что сельское хозяйство в России многоукладное: есть крупные сельхозорганизации, малые предприятия, фермерские хозяйства, личные подворья. У каждой категории свои рынки сбыта и проблемы. «Что касается фермерских хозяйств, им сложно реализовать продукцию в торговых сетях. Кооперативам проще выстроить систему взаимодействия с торговлей, — комментирует эксперт. — Сейчас для фермеров увеличивается количество региональных ярмарок с льготными или бесплатными условиям участия, развивается система маркетплейсов и интернет-торговли, упрощаются условия для создания нестационарной торговли. Есть регионы, где данные форматы развиваются ускоренными темпами, где-то они практически не ощутимы. Но развитие каналов сбыта постепенно идет».



Башмачникова привела в пример торговую сеть «Магнит», которая сейчас устанавливает новые правила для малых хозяйств. Так, в некоторых регионах возможны поставки продукции без общей системы оптово-распределительных центров (ОРЦ) — напрямую от фермера в конкретный магазин сети. «Если эта технология распространится по всем регионам и на другие торговые сети, это во многом снимет барьеры во взаимодействии фермеров с торговыми сетями», — заключила эксперт.

