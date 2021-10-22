Минсельхоз предложил продлить отмену госрегистрации сои с ГМО

В апреле прошлого года правительство отменило госрегистрацию ГМО-продукции, предназначенной для производства кормов для животных Pixabay

Минсельхоз хочет продлить отмену обязательной государственной регистрации соевых бобов и соевого шрота с ГМО до 1 января 2023 года. Это нужно, чтобы не ставить под угрозу кампанию по заготовке кормов, бизнес-планы всех животноводческих и птицеводческих предприятий, и, как следствие, не спровоцировать рост цен на корма, говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на портале проектов нормативно-правовых актов. Одобрение документа ориентировочно ожидается в октябре-ноябре текущего года.



По данным Росстата, в 2020 году валовый сбор сои составил 4,3 млн т, при этом внутренний рынок соевых бобов составляет 5,5 млн т. «Отсутствие возможности у неограниченного круга лиц ввоза вышеуказанной продукции может привести к дефициту высокобелковых кормов на отечественном рынке и, как следствие, росту цен на продукцию животноводческой отрасли в целом», — говорится в пояснительной записке.



Там также отмечается, что импорт ГМО-сои, по сути, все-таки будет сдерживаться, с одной стороны, отсутствием разрешений на ввоз новых ГМ-линий новыми участниками рынка в связи со сложностями государственной регистрации, а, с другой стороны, ограниченными объемами производства в странах Латинской Америки разрешенных в России линий ГМ-сои. Кроме того, Минсельхоз считает маловероятным снижение закупочных цен российских переработчиков и сокращение посевов сои и объемов ее переработки на фоне пролонгации постановления.



В апреле прошлого года правительство отменило госрегистрацию ГМО-продукции (включая импортную), предназначенной для производства кормов для животных (соевые бобы и соевый шрот), безопасность которых ранее была подтверждена Россельхознадзором. В январе этого года действие постановления продлили до 1 января 2022 года. За продление упрощенного ввоза выступал Минсельхоз. Ведомство поясняло, что отмена госрегистрации не предполагает возможности бесконтрольных поставок в Россию соевых бобов, содержащих ГМО, но дает право предприятиям ввезти сырье с ГМ-линиями, которые уже были зарегистрированы ранее и прошли многочисленные исследования безопасности.

«Если инициатива о продлении отмены обязательной госрегистрации прозвучала, значит, возможно, альтернативного варианта нет, — считает руководитель Национального кормового союза Сергей Михнюк. — Также вероятно, что это некое промежуточное решение, которое поможет избежать и логистических проблем, с которыми в последнее время приходится часто сталкиваться, и обеспечит рынок необходимым объемом сырья».



Вице-президент Российского зернового союза (РЗС) Александр Корбут считает, что госрегистрацию кормовых соевых бобов и шрота вообще нужно отменить, потому что это колоссальные затраты, которые учитываются в себестоимости продукции. «К нам также поступает и животноводческая продукция из-за рубежа, а в большинстве стран используются корма с содержанием ГМО», — добавляет он. По словам Корбута, вся соя, которая ввозилась в этом году в Россию, содержит ГМО. Объем поставок составляет около 2 млн т.



В аналитической компании «ПроЗерно» относятся к этой инициативе без энтузиазма. Там считают, что упрощенный ввоз импортного ГМ-шрота подрывает деятельность российских производителей, и особенно производителей сои, так как на ее экспорт введена почти заградительная пошлина, что уже наносит экономический урон растениеводству. Облегчение импорта шрота позволит дополнительно снизить цены на сырье для животноводов. «Но получается, что есть поддержка одной отрасли с помощью иностранных производителей, но в ущерб двум другим отечественным отраслям», — прокомментировал «Агроинвестору» представитель «ПроЗерна».

