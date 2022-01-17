В России фиксируются новые случаи АЧС

С четвертого квартала 2020-го и до конца прошлого года было уничтожено около миллиона свиней Pixabay

Правительство Самарской области ввело карантин в ряде населенных пунктов Волжского района после выявления там очага африканской чумы свиней (АЧС). Как сообщает департамент ветеринарии региона, 11 января в сельском поселении Воскресенка были обнаружены 16 трупов свиней. Результаты лабораторных исследований патологического материала показали, что животные были инфицированы вирусом АЧС.



Также карантин по АЧС введен на отдельных территориях двух районов Хабаровского края. Диагноз установлен в результате лабораторных исследований биологического материала домашних свиней, сообщило управление ветеринарии регионального правительства.



По данным Минсельхоза, в прошлом году в России было зарегистрировано 349 вспышек АЧС, в том числе 17 — на крупных свиноводческих предприятиях. Замминистра сельского хозяйства Максим Увайдов в интервью порталу «Ветеринария и жизнь» сказал, что эпизоотическая ситуация по этому заболеванию остается непростой, при этом выполнение норм, предписанных ветправилами, способно существенно повысить уровень биозащиты.



«Для свиноводства АЧС — это беда и огромный ущерб», — подчеркнул Увайдов. — <…> Чтобы коренным образом переломить ситуацию с возникновением новых очагов, необходимо обеспечить выполнение ветправил на каждом этапе, там все предусмотрено: начиная от действия хозяйств в виде своевременного информирования ветслужбы о подозрении на наличие болезни, изоляции больных животных, ужесточении пропускного режима, заканчивая действиями ветслужб в виде оперативного проведения лабораторных исследований, своевременного информирования и принятия своевременных решений о карантине».



За первые две недели 2022 года во Всемирную организацию охраны здоровья животных (OIE) поступили сообщения о регистрации 17 случаев выявления АЧС в Румынии, 15 — в Латвии, пяти — в Венгрии и одного — в Италии.

Прошлый год для России по последствиям воздействия эпизоотической ситуации на объем производства свинины оказался одним из самых непростых, прокомментировал «Агроинвестору» гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. «С четвертого квартала 2020-го и до конца прошлого года было уничтожено около миллиона свиней. Для сравнения, с 2007-го по 2019 год было уничтожено 2 млн животных», — привел данные он.



По словам Ковалева, все началось с того, что на одном из уже обанкротившихся предприятий Курской области появился очаг АЧС, а зараженных свиней начали бесконтрольно продавать населению не только в этом регионе, но и в соседних. «В итоге по году не было существенного прироста производства свинины. За счет планового введения новых мощностей мы получили дополнительные 250 тыс. т, но из-за последствий АЧС на предприятиях, которые столкнулись с этой проблемой, производство снизилось на 200 тыс. т, — рассказал он. — В прошлом году были и другие проблемы эпизоотического характера: так, некоторые предприятия приняли решение депопулировать свои стада из-за распространения вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней. Таким образом, 2021 год по приросту производства оказался рекордно низким за последние 15 лет — показатель составил лишь 1%, тогда как в предыдущие годы он находился на уровне от 5% до 10%».



Такое развитие событий стало поводом задуматься — и для бизнеса, и для властей, отмечает Ковалев. Обсуждению способов решения эпизоотических проблем было посвящено много мероприятий — как на уровне компаний, так и в правительстве. «Полагаю, что в этом году массовых вспышек АЧС быть не должно, мы ожидаем дальнейшего роста производства. По нашим прогнозам, он составит не менее 5%, даже с учетом возможных случаев АЧС, — оценил глава НСС. — Такую динамику подтверждает четвертый квартал прошлого года, когда уже началось активное восстановление поголовья свиней на предприятиях, что является хорошим заделом на этот год».

