Сумма сделок M&A в российском АПК за 2021 год выросла втрое

Высокий интерес наблюдается к растениеводству, но свободных земель в некоторых регионах почти нет Pixabay

Сумма сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в российском АПК в прошлом году составила $1 млрд, что в три раза больше, чем за 2020 год, подсчитал Россельхозбанк (РСХБ). Основные покупатели — крупные российские стратегические инвесторы. Как правило, они интересуются растениеводством и инфраструктурой — элеваторами, портами, транспортом, рассказал «Ведомостям» замдиректора департамента крупного бизнеса РСХБ Дмитрий Бронников.



Он также отметил растущий интерес к сельскому хозяйству со стороны непрофильных игроков. По словам Бронникова, около половины объема сделок пришлось на выкуп проблемных и предпроблемных активов, имущества или прав требований. Инвесторов привлекает растущая в последние два года маржинальность, особенно в растениеводстве. Рентабельность EBITDA сельскохозяйственных культур, по оценке Бронникова, может достигать 50%.



Несмотря на рост, на сделки M&A в сельском хозяйстве и смежных секторах приходится всего 3% от их общего объема в стране. Бронников считает, что в среднесрочной перспективе АПК продолжит привлекать инвесторов: в некоторых секторах консолидация еще низкая, есть активы с высокой долговой нагрузкой, сохраняется интерес иностранных инвесторов. Кроме того, у крупных агрохолдингов и производителей продуктов питания будет потребность в еще большем обеспечении собственным сырьем, развитии глубокой переработки, логистики, инфраструктуры и т. д.







Руководитель подразделения организации сделок слияний и поглощений PwC в России Елена Ершова подтверждает, что интерес к агросектору в последние два года действительно был очень высоким, и она ожидает, что эта тенденция сохранится. Причина — глобальный росте цен на продовольствие, а также политика импортозамещения в России.



В сельскохозяйственном секторе особенно высокий интерес наблюдается к растениеводству, говорит Ершова. «В этом сегменте однозначно сложился рынок продавца. Спрос на земельные активы огромен как со стороны непрофильных инвесторов, так и со стороны стратегических инвесторов, агрохолдингов», — прокомментировала она «Агроинвестору».



Так, в некоторых областях Черноземья сложилась ситуация, когда свободной земли не осталось. Соответственно, цены на 1 га в этих регионах увеличились на 30-50% в течение года. При этом цена на землю в России по-прежнему значительно ниже, чем во многих других европейских странах. «В других секторах мы наблюдаем консолидацию. Это особенно касается свиноводства и, из последних тенденций, птицеводства», — добавляет Ершова. Управляющий партнер, адвокат юридической группы «Ратум» Ольга Романова говорит, что сельхозземель по низким ценам уже нет: «бороться нужно за каждый гектар», поэтому условия диктуют продавцы.



В последние два года отмечается стремительное подорожание всех активов, поэтому сейчас мало кто заявляет о проектах «с нуля» в силу дороговизны и непредсказуемости бюджета даже на горизонте двух-трех лет, отмечает старший руководитель проектов направления «Оценка и финансовый консалтинг» группы SRG Татьяна Козлова. Таким образом, все чаще взгляд инвесторов обращается на имеющиеся комплексы и предприятия.



«Кроме того, тенденцией последних лет является укрупнение агроотрасли по всему миру, в том числе и в России. Поэтому в текущих экономических условиях 2022 год должен стать рынком слияний и поглощений», — сказала «Агроинвестору» Козлова. Правда, значительную роль в этом процессе будут играть банки и залоговое имущество. Закредитованность отрасли будет играть против агропроизводителей, и в случае повышения ставок не каждое предприятие сможет обслуживать имеющиеся кредиты.



«Большая часть так называемых сделок слияний и поглощений фактически происходит в банкротных процессах или через банковскую систему права требования переходят от одной компании (закредитованной) к другой, которая будет выплачивать долг, но за взятые обязательства они могут рассчитывать на земельные активы или инфраструктуру. Назвать такие сделки юридической классикой слияний и поглощений можно с большой натяжкой», — добавляет Романова.



Интерес к активам в сфере АПК со стороны непрофильных игроков действительно есть: желающих вложиться в сельское хозяйство много, но свободных активов, за редким исключением, почти нет. «Если какой-то крупный холдинг сейчас находится в слабом финансовом положении, то, возможно, в этом году стоит ждать крупных сделок. Также возможен вариант, что инвесторы, достигнув поставленных целей, решат продать актив», — прокомментировала «Агроинвестору» Романова. ​



«Рынок у нас небольшой, и в том, что он вырос в сравнении с 2020 годом нет ничего удивительного — это был отложенный спрос», — считает исполнительный директор инвестиционной компании «Атон» Иван Николаев. По его словам, консолидация обычно происходит в нескольких случаях. Первый — низкая стоимость активов. Второй — растущая доходность или ее перспективы. Третий — консолидация активов перед тем, как их монетизировать, например, выйти на IPO. «​Учитывая то, что на данный момент в российском растениеводстве около десяти компаний, которые могут сделать IPO, и то, что товарные рынки растут (а инфляция сейчас отмечается во всем мире), рационально ожидать IPO в 2022 и 2023 годах», — сказал «Агроинвестору» Николаев, добавив, что перед этим компании будут «обрастать» активами.



Скорее всего, эти факторы и способствовали росту, считает эксперт. «Товарные рынки также растут, инфляция, несмотря на все заявления, видимо, история не временная, и, похоже, она не закончится в ближайшем будущем. Так что можно ожидать дальнейшего роста товарных рынков или их стабилизации на нынешних высоких уровнях. Это и будет подогревать интерес к сектору со стороны инвесторов. Соответственно, компании будут выходить на IPO и собирать под него активы», — рассуждает Николаев.



Романова тоже считает, что крупные компании продолжат наращивать свои активы, маленькие — вероятно, выставляться на продажу, однако они могут сдавать свои земли в аренду. «Это сейчас выгоднее, чем покупка нефти или валюты», — добавляет она. По словам Ершовой, сейчас на рынке выставлено на продажу несколько крупных сельскохозяйственных активов, и есть большая вероятность закрытия этих сделок в 2022 году.

