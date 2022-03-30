Экспортеры зерна просят разрешить иностранным покупателям платить за него в рублях

Возросшие геополитические риски повлияли на бизнес российских экспортеров зерна «Тихвинский вагоностроительный завод»

Союз экспортеров зерна попросил Банк России проработать возможность выполнения иностранными покупателями российского зерна расчетов в рублях по экспортным контрактам, пишет «Коммерсантъ» . Союз просит обеспечить рублевую ликвидность для иностранных банков, где обслуживаются покупатели зерна, крупнейшие из которых — Турция, Египет, Иран и Саудовская Аравия, другие страны Африки и Ближнего Востока, а также ряд азиатских стран — Вьетнам, Пакистан, Бангладеш.



Источник издания отмечает, что сейчас большинство контрактов заключаются в валюте. Но с началом российской спецоперации на Украине и последовавшей за ней волны санкций у экспортеров начались сложности с получением средств, поскольку банки не всегда соглашались переводить деньги.



Союз экспортеров зерна предложил ряд мер для решения проблемы. В их числе — фиксация курса доллара для оплаты экспортной пошлины на зерно в день списания средств со счета экспортера. Также союз просит ЦБ проработать вопрос возобновления оборотного кредитования в рублях в рамках ранее установленных лимитов и разработать возможность страхования грузов и имущества перевозчиков от военных рисков на национальном уровне.



Возросшие геополитические риски, безусловно, повлияли на бизнес российских экспортеров зерна, сказал «Агроинвестору» глава союза Эдуард Зернин, отметив, что несмотря на гуманитарный статус российской продукции, появились серьезные ограничения по логистике, страхованию и оплате зерна.



«Если логистические ограничения в сегодняшней ситуации можно назвать объективными, то риски финансового обеспечения наших операций — расчетов за зерно, торгового финансирования и страхования перевозок, — носят рукотворный характер, — подчеркнул Зернин. — В этой ситуации мы обратились в Банк России с просьбой принять конкретные меры, чтобы помочь российским экспортерам минимизировать финансовые потери и не допустить приостановки поставок зерна нуждающимся странам». Союз понимает, что ряд поставленных вопросов выходит за рамки компетенции Центрального банка, однако важно, чтобы финансовый регулятор осознал реальный масштаб и комплексность бизнеса, оказав поддержку в рамках своих полномочий, отметил он.



Зернин также сказал, что экспортеры зерна являются «проводниками ликвидности в российское растениеводство», приобретая зерно у аграриев. «Льготные кредиты решают проблему обеспечения сельхозпроизводителей оборотным капиталом, а российские экспортеры помогают им с реализацией урожая, что позволяет аграриям рассчитываться по кредитам. Наши потребители готовы работать в любой валюте. Их задача — накормить свои народы, а не заниматься политикой или спекуляциями на биржах», — заключил Зернин.



У «Объединенной зерновой компании» (ОЗК) есть положительный опыт использования механизма оплаты зерна рублями со стороны Турецкого государственного зернового совета, пишет «Коммерсантъ». Есть небольшие трудности с фрахтом, которые не влияют на формирование экспортного потока, а вопрос оплаты экспортных контрактов за рубли уже прорабатывается, сказали изданию в компании. Источник газеты среди компаний-экспортеров также отметил, что предлагаемая схема значительно облегчит торговлю с Ираном.



Между тем, спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что будет правильным расширить список экспортируемых за рубли товаров, в том числе продавать за российскую валюту удобрения, зерно, масло, нефть, уголь, металлы и лес. Об этом он написал в своем Telegram-канале. «Обращаюсь к коллегам из национальных парламентов недружественных стран. Отнеситесь более серьезно к вопросу рублевых взаиморасчетов. Политикой санкций, пытаясь изолировать нас, вы изолировали себя. За принятые решения надо отвечать», — заявил Володин.

