Агрохолдинги оценили состояние озимых

В южной части европейской территории России агрометеорологические условия для вегетации озимых зерновых будут удовлетворительными Д. Абрамов

По прогнозу Гидрометцентра, во второй декаде апреля в южной части европейской территории России агрометеорологические условия для вегетации озимых зерновых, а в северной — для окончания их зимовки будут в основном удовлетворительными. Состояние посевов озимых оценивается преимущественно как хорошее, местами — удовлетворительное. «Агроинвестор» спросил у агрохолдингов, работающих в регионах Юга и Центра, как у них перезимовали озимые.



Вадим Ерыженский, заместитель гендиректора «Продимекс»:



- Озимые часто подвергаются различным неблагоприятным внешним воздействиям, которые в дальнейшем приводят к частичному изреживанию посевов или вовсе к их гибели. Однако в этом году специалисты предприятий «Продимекс​» в Центральном Черноземье оценивают состояние посевов как хорошее. Площадь посевов озимой пшеницы у компании на территории Воронежской области составила 95 тыс. га. Обследование посевов показало, что более 50% посевов ушли на зимовку в фазе кущения. В течение зимы на полях был снежный покров, достаточный для защиты посевов от вымерзания. В сравнении с прошлым годом состояние озимой пшеницы гораздо лучше: тогда на больших площадях она ушла в зиму в фазе всходов, неблагоприятные условия весны 2021 года привели к гибели значительных площадей.



Снег в этом году лежал на полях дольше, чем в прошлом году, тем не менее он уже сошел со всех полей на предприятиях компании в Воронежской области, и мы приступили к внесению азотных удобрений на озимой пшенице. Что же касается повреждений озимых, то в этом году с такой проблемой мы не столкнулись, что не может не радовать, так что пересев озимых не планируется.



Павел Царев, гендиректор группы хозяйств «АгроГард»:



- На предприятиях кубанского филиала «АгроГарда» состояние озимых мы оцениваем как удовлетворительное, уже закончили подкормки. В тамбовском, липецком и орловском филиалах под снегом находится от 20% до 30% площадей. В курском филиале снег сошел полностью, заканчиваются подкормки озимых. На предприятиях филиалов в Черноземье оценить состояние озимых сейчас можно только визуально: явных выпадов или признаков гибели не наблюдается, в полной мере оценить потери можно будет только после продолжения вегетации. В кубанском филиале озимые перезимовали хорошо, потерь нет.



Лидия Кухаренко, главный агроном ГК «Концерн “Покровский”»:



- Снежный покров с полей в Краснодарском крае сошел еще в феврале, как только в регионе потеплело, озимая пшеница начала вегетировать. К концу календарной зимы озимые были в хорошем состоянии: 70% уже в фазе кущения, остальные — в фазе второго-третьего листа. В это время мы завершили первую подкормку азотными удобрениями.



Однако март оказался совсем не весенним: резкое похолодание и продолжительные морозы на Кубани, которые сопровождались и снегом, и проливными дождями, почти ураганным ветром — до 25 м в секунду и сильными заморозками до -10 °C по ночам, негативно сказались на вегетации озимых. Поля стали желтеть, результаты листовой диагностики вызывали тревогу у наших агрономов. Но в начале апреля в регион вернулось тепло, почва прогрелась, активизировался фотосинтез, начал работать азот. Сейчас мы проводим фунгицидную обработку, в ближайшее время приступим к гербицидной. Состояние озимых пшеницы и ячменя в данный момент внушает оптимизм, гибели посевов нет, растения формируют вегетативную массу. Поэтому пересевать мы ничего не планируем. Агрономы концерна продолжат мониторинг полей, мы будем дополнительно вносить азот в фазу выхода в трубку и продолжать защищать зерновые от вредителей и болезней.



Андрей Недужко, гендиректор агрохолдинга «Степь»:



- Все поля успешно перезимовали, посевы озимых находятся в хорошем состоянии, в пересеве нет необходимости. Весенние заморозки прошли до начала активной вегетации, поэтому состояние растений не вызывает опасений. Снег с полей полностью сошел, сейчас установилась благоприятная погода для проведения полевых работ. Теплая зима и достаточный запас влаги в почве позволяют рассчитывать на хороший урожай во всех регионах присутствия агрохолдинга «Степь» - Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Состояние озимых в этом году лучше прошлогоднего, мы рассчитываем выйти на плановые показатели урожая. В этом году мы расширим площади посевов высокорентабельных нишевых агрокультур, учитывая конъюнктуру рынка, при этом площадь посевов пшеницы сохраняется на уровне прошлого года.



Савва Шевель, директор по растениеводству «Агрокомплекса» им. Н. И. Ткачева:



- Снежный покров с полей давно сошел. Посевы озимых хорошо перезимовали благодаря мягкой зиме, гибели посевов от вымерзания или от других неблагоприятных факторов погоды нет, так что пересевать ничего не планируем. Сейчас у нас идет активная вегетация и рост вегетативной массы пшеницы и ячменя. Посевы ультраскороспелых сортов озимой пшеницы начинают трубковаться, посевы поздних сроков сева еще кустятся. В целом состояние озимых на сегодняшний день хорошее, примерно на уровне прошлого года.

