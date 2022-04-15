Доходы главы Минсельхоза продолжают падать

Глава агроведомства стал пятым в списке самых обеспеченных членов правительства Е. Разумный

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев по итогам прошлого года заработал 121 млн руб. — на 9% меньше, чем в 2020-м, следует из сведений о доходах, расходах и имуществе членов правительства, размещенных на сайте кабмина. Доходы главы агроведомства продолжают снижаться: в 2019-м он заработал около 156,9 млн руб., в 2018-м — почти 183,8 млн руб. Тем не менее, Патрушев сохраняет место в числе самых обеспеченным членов правительства, правда, если ранее он был вторым в списке, то сейчас занял пятое место.



Самый высокий доход по итогам прошлого года задекларировал глава Минпромторга Денис Мантуров — 704,7 млн руб., на 5% меньше, чем в 2020-м. На втором месте оказался вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, доход которого увеличился с 42,3 млн руб. до 392,6 млн руб. Министр транспорта Виталий Савельев в 2020 году задекларировал доход 359,4 млн руб., по итогам 2021-го он уменьшился до 130,9 млн руб., тем не менее, чиновник стал третьим по величине дохода. Министр энергетики Николай Шульгинов в прошлом году заработал 124,6 млн руб. против 201,7 млн руб. в 2020-м и стал четвертым в списке по величине доходов.



Доход президента Владимира Путина в 2021 году составил 10,2 млн руб. — на 207,9 тыс. руб. больше, чем в 2020-м. Доход премьер-министра Михаила Мишустина в 2021 году составил 18,3 млн руб., что примерно на 1,5 млн руб. меньше показателя за 2020 год. Доходы первого вице-премьера Андрея Белоусова по итогам 2021 составили 29,7 млн руб. Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая АПК, задекларировала 16,95 млн руб. дохода.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин в декларации за 2021 год указал доход 65 млн руб., что почти на 20 млн руб. меньше, чем в 2020-м. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко отчиталась, что заработала около 14,5 млн руб. — на 3 млн руб. меньше, чем годом ранее.

