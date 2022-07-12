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Аналитика

Россельхознадзор отметил снижение числа нарушений при производстве сыра и масла

В июне около 17,5% производителей выпустили больше продукции, чем могли

Екатерина Шокурова

| Агроинвестор |

Несоответствия по сыру выявлены у 118 из 698 предприятий
Е. Разумный
Несоответствия по сыру выявлены у 118 из 698 предприятий
Е. Разумный

Среди производителей сыра и масла уменьшилась доля предприятий, выпускающих продукцию с признаками нарушений. По итогам июня показатель составил 17,5% против 30% в марте. Об этом говорится в совместном сообщении Россельхознадзора и Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ) — оператора системы маркировки. Данные были получены благодаря сопоставлению информации из систем «Меркурий» и «Честный знак».

Проведенный мониторинг показал, что в июне порядка 17,5% производителей сыра и масла выпустили больше продукции, чем могли в соответствии с закупленными объемами сырья. Кроме того, осуществлялся ввод в оборот молочной продукции без направления соответствующих сведений в систему «Меркурий». Также были выявлены нарушения, связанные с выработкой продукции, на которую оформлены ветеринарные сертификаты, но сведения о ее производстве отсутствовали в государственной системе мониторинга товаров.

Как уточняется в сообщении, несоответствия по сыру выявлены у 118 из 698 предприятий в объеме 3,3 тыс. т готовой продукции, по сливочному маслу — у 111 из 763 производителей в объеме 720 т готовой продукции. 

Гендиректор Petrova 5 Consulting Марина Петрова сказала «Агроинвестору», что если посмотреть на рынок масла, то доля нарушений составляет порядка 2%, а на рынке сыра — 5%. «Скорее всего, в сообщении ведомства речь идет об арифметическом аспекте, когда количество проб остается прежним, а рынок растет, и количество нарушений действительно снижается. Но, если анализировать долю в натуральном выражении, то на протяжении последних 10 лет число нарушений остается прежним», — обратила внимание она.

По словам Петровой, производители допускают самые разные нарушения: от недостоверности маркировки, наименования продукции и состава, указанных на упаковке, до несоблюдения микробиологических требований. «Чаще всего это несоответствие информации на этикетке, несоответствие указанной жирности, содержание растительных жиров», — сказала Петрова.

Система «Честный знак» не повлияла и не могла повлиять на снижение фальсификата, прежде всего потому, что это «всего лишь QR-код, который дублирует информацию на этикетке», говорит Петрова. «В текущей политико-экономической ситуации я считаю, что необходимо ввести мораторий на маркировку, особенно в части обязательной подачи сведений о выбытии всей молочной продукции через кассу, которую планируется ввести с 1 сентября 2022 года», — заключила она.

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Екатерина Шокурова 

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