РСХБ: «урожай» стало словом года в АПК

Участники рейтинга топ-менеджеров «Соль земли» выбрали «урожай» главным словом российского АПК по итогам 2025 года. Второе и третье места в результате голосования заняли слова «технология» и «производство», пятерку замкнули «рекорд» и «развитие», сообщил Россельхозбанк.



Отбор слов проходил с использованием технологий искусственного интеллекта, который проанализировал массив публикаций в российских медиа за 2025 год на тему сельского хозяйства и подсчитал частоту употребления тех или иных слов. В результате участники рейтинга получили список из более чем 30 позиций, из которых они выбрали пять слов, которые, по их мнению, наиболее точно отобразили их личное восприятие АПК в этом году.



«Наше исследование показало, что российские аграрии гордятся плодами своего труда — ежедневного, порой изматывающего, но очень нужного нашей стране. Особенно в контексте продовольственной безопасности и наращивания экспортных мощностей», — отметила руководитель блока маркетинга и коммуникаций Россельхозбанка Инна Корягина.



Ранее Ассоциация менеджеров при поддержке Россельхозбанка представила третий отраслевой рейтинг топ-менеджеров агропромышленного комплекса «Соль земли». В число лауреатов вошли руководители аграрных предприятий, которые внесли существенный вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны, развитие сельских территорий, реализацию инновационных технологий в отрасли.



Согласно анализу, проведенному с использованием ИИ, в материалах на сайте, в соцсетях и Телеграм-канале «Агроинвестора» в 2025 году чаще всего использовались слова АПК, урожай, экспорт, господдержка, пшеница, инвестиции, цены и технологии. Желаем нашему АПК в новом году уверенного роста, комфортных урожаев пшеницы и других агрокультур, а также привлекательных цен на продукцию, которые обеспечат хорошую рентабельность и позволят делать инвестиции, внедрять самые современные технологии, наращивать экспорт и комфортно себя чувствовать, независимо от масштабов господдержки.





