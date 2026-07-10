INFOLine: в этом году продажи вина и крепкого алкоголя могут вырасти почти на 12%

Рынок крепкого алкоголя и вин демонстрирует значительно большую устойчивость к макроэкономической волатильности А. Орлов / Ведомости

В этом году на фоне премиумизации потребления и расширения ассортимента отечественных производителей вина и крепкого алкоголя их продажи могут вырасти почти на 12%, тогда как темп роста продаж продовольственных товаров ожидается на уровне 6%, прогнозируют аналитики INFOLine. В прошлом году продовольственная розница увеличилась на 12,4%, до 26 трлн руб. (здесь и далее — без НДС), сегмент вина и крепкого алкоголя вырос на 14,7%, до 2 трлн руб. Аналитики прогнозируют рост российского рынка алкоголя, включая пиво и слабоалкогольные напитки, до 4,5 трлн руб. в 2029 году, в том числе продажи крепкого алкоголя и вина могут достичь 3 трлн руб.



Быстрее всего в 2025 году росла категория крепких напитков (виски, джин, ром, ликеры) — на 21,6%, до 756,9 млрд руб. Тихие и игристые вина прибавили 12%, до 615,3 млрд руб. Продажи водки увеличились на 9,7%, до 631 млрд руб. при сокращении объемов производства. По прогнозу INFOLine, к 2029 году продажи тихих и игристых вин превысят 0,92 трлн руб. (среднегодовой темп роста — CAGR — составит 10,7%), крепких алкогольных напитков (без водки) — приблизятся к 1,3 трлн руб. (CAGR 14%), водки — превысят 0,8 трлн руб. (CAGR 6,6%).



«Среднегодовой темп роста продовольственной розницы в 2025—2029 годах ожидается на уровне 6,5% в денежном выражении. При этом рынок крепкого алкоголя и вин демонстрирует значительно большую устойчивость к макроэкономической волатильности: его CAGR в 2025—2029 годах составит 10,8%, т. е. в 1,7 раза выше, чем динамика продовольственного рынка», — говорится в обзоре INFOLine.



В том числе аналитики прогнозируют увеличение доли премиального сегмента. В продажах крепких напитков (без водки) она выросла с 29,4% в 2020 году до 34,9% в 2025-м и к 2029 году может достигнуть 39,9%. В то же время доля эконом-сегмента снизилась с 35,2% до 31,5% и может опуститься до 26,3%. В категории вин доля премиум-сегмента увеличилась с 20,7% до 26,9% за тот же период и вырастет до 30,6% к 2029 году, полагают аналитики. Эконом-сегмент вина сократился с 39,3% до 32,8% и может уменьшиться еще на 2% в 2029 году. Продолжающийся рост доли премиального сегмента говорит о зрелости рынка и повышении культуры потребления, считают в INFOLine.



По мнению аналитиков, драйвером отрасли в 2027—2029 годах будет дистанционная продажа по модели click&collect (онлайн-заказ и самовывоз из магазина). В прошлом году дистанционные продажи вина и крепкого алкоголя составили 19,5 млрд руб. В этом году они могут увеличиться на 25%, до 24,4 млрд руб., а в 2029-м — 73,2 млрд руб. (CAGR 2025-2029 — 39,3%). По прогнозу INFOLine, их доля может вырасти с 1% до 2,4% рынка розничных продаж алкоголя.



Накануне РИА «Новости» подсчитало, что потребление алкоголя в России в июне упало до нового минимума с 1997—1998 годов. Россияне с начала года сократили употребление спиртного на 0,44 л — до 7,62 л на душу населения за последние 12 месяцев. В 1997—1998 годах потребление держалось на уровне 7,6 л на человека. Однако уточняется, что данные до 2008 года основаны на ограниченной базе, учитывающей только официальные продажи спиртного. При этом в 1990-х годах значительную часть алкогольного рынка составлял нелегальный сектор.



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