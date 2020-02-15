В 2020 году производство свинины прибавит еще до 270 тысяч тонн

По итогам этого года производство свинины в России может увеличиться на 7-8% или 260-270 тыс. т в убойном весе. Такой прогноз дал гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев на 11-й Международной аграрной конференции «Где маржа», организованной Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). В 2019-м в стране получено более 3,9 млн т свинины в убойном весе. Прирост выпуска данного вида мяса во всех хозяйствах составил 5,1%, на промышленных предприятиях — 7,2%.

«Последние 10-12 лет — это было очень интересное время: в российское свиноводство шли огромные инвестиции. Все эти годы в отрасли наблюдалась неплохая рентабельность производства, но сейчас период интенсивного роста сегмента постепенно заканчивается, — отметил эксперт. — Мы стоим перед реальным риском пресыщения внутреннего рынка». При этом, подчеркнул Ковалев, свиноводство по-прежнему остается существенным, но, пожалуй, уже единственным драйвером увеличения выпуска всех видов мяса в стране. В 2019 году общее производство выросло на 2,1% до 10,85 млн т в убойном весе. При этом птицеводство прибавило лишь 0,6%, мясное скотоводство — 0,8%, а в сегментах баранины и прочих видов мяса и вовсе наблюдался спад — на 4,3% и 0,5% соответственно.

По словам эксперта, за последние пять лет потребление свинины из-за снижения цен увеличилось более чем на 0,5 млн т, составив по итогам прошлого года свыше 3,9 млн т. 2018-й стал для российского свиноводства своеобразным рубежом. «Из импортера свинины №1, коим наша страна являлась еще в 2012 году, за шесть лет мы достигли 100% самообеспеченности по этому виду мяса, — сообщил Ковалев. — А в 2019-м экспорт свинины впервые превысил ее импорт, и Россия стала нетто-экспортером. Международными экспертами мясного рынка этот шаг признан как беспрецедентный!». По предварительной оценке НСС, ввоз свинины в прошлом году составил 91 тыс. т, вывоз — 105 тыс. т.

Эксперт прогнозирует, что в 2020 году в связи с отменой квот на беспошлинный ввоз свинины и введением пошлины в 25%, сокращение импорта продолжится. По итогам года показатель может опуститься еще примерно на 50% до 50 тыс. т. В то же время экспорт свинины продолжит расти благодаря открытию рынка Вьетнама. Прибавка за 2020-й составит 15-20%.