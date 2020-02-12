20 крупнейших компаний произвели 3 млн тонн свинины

В 2019 году топ-20 крупнейших в России компаний выпустили свыше 3 млн т свинины (здесь и далее — в живом весе), следует из рейтинга, составленного Национальным союзом свиноводов (НСС). По итогам 2018-го лидеры рынка произвели около 2,7 млн т. Доля ведущих игроков увеличилась с 65% до 68,2%. Остальные промышленные предприятия (сельхозорганизации и КФХ) в прошлом году произвели около 1,4 млн т свинины, по сравнению с 2018-м показатель уменьшился примерно на 40 тыс. т.



Первое место уверенно продолжает сохранять «Мираторг». В прошлом году он выпустил 426,7 тыс. т свинины, за год показатель увеличился примерно на 4 тыс. т. Доля холдинга в общем объеме промышленного производства уменьшилась с 10,2% до 9,7%. Сейчас компания реализует проект удвоения мощностей по производству свинины в Курской, Орловской и Брянской областях. Недавно агрохолдинг скорректировал концепцию проекта в части географии размещения площадок.



Второе место, как и по итогам 2018 года, занимает группа «Черкизово». Она выпустила 286,2 тыс. т свинины, улучшив результат предыдущего года на 36 тыс. т. Доля компании в общем производства увеличилась на 0,4 п. п. до 6,5%. «Черкизово» планирует и в дальнейшем расширять бизнес как за счет органического роста, так и сделок M&A, если в поле интересов компании будут попадать активы, подходящие по качеству и цене, ранее рассказывал «Агроинвестору» представитель группы. «Глобальная цель нашей компании — стать лидером во всех категориях мясной продукции, в которых мы работаем. Это значит, что основные наши инвестиции будут в увеличение мощностей по производству свинины и индейки», — уточнял он.







С пятого на третье место поднялся «Великолукский свиноводческий комплекс». За прошлый год он увеличил производство более чем на 51 тыс. т до 267 тыс. т. Доля компании выросла с 5,2% до 6%. «Русагро» сохранила четвертое место в рейтинге, она увеличила производство свинины с 218,5 тыс. т до более чем 243 тыс. т. Холдинг и дальше продолжит наращивать объемы выпуска, в частности благодаря запуску свиноводческого кластера в Приморье.



«Сибирская аграрная группа» увеличила производство со 150 тыс. т до 242 тыс. т и поднялась с восьмого на пятое место. Такой прирост стал возможен в том числе благодаря тому, что в прошлом году компания купила активы холдинга «КоПитания» - Кудряшовский мясокомбинат и комплекс «Кудряшовское». Сама «КоПитания» в прошлом году выпустила 95,8 тыс. т свинины, заняв 11-е место. В предыдущем рейтинге она была девятой со 107,6 тыс. т.



«Агро-Белогорье», занявшее по итогам 2018 года третье место с 219,4 тыс. т сейчас переместилось на шестую позицию. Компания произвела 238,6 тыс. т свинины. «АгроПромкомплектация» стала седьмой в топ-20 с объемом производства 201,4 тыс. т. Год назад она занимала шестое место со 192,5 тыс. т. Также одну позицию в рейтинге потеряла группа «Агроэко», ставшая восьмой, хотя объем производства у нее увеличился со 159,3 тыс. т до 162,1 тыс. т. АПК «Дон» нарастила выпуск свинины более чем на 5 тыс. т до 109,9 тыс. т и переместилась с десятого на девятое место. Первую десятку замыкают УК РБПИ и СПФ (Charoen Pokphand Foods), которые в сумме произвели 98,2 тыс. т свинины. В прошлом году РБПИ Групп была в рейтинге 15-й с 61,7 тыс. т.



Новым участников рейтинга НСС стал «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева. По итогам 2019 года он произвел 89,4 тыс. т свинины и занял 13-е место. При этом «Камский бекон», бывший 20-м в прошлом списке лидеров с почти 51 тыс. т, не вошел в новый топ. Сейчас на 20-й строчке находится холдинг «ПромАгро», которой в прошлом году выпустил 54,6 тыс. т свинины. В предыдущем рейтинге компания была на 18-й строчке с 53,3 тыс. т. Также по сравнению с предыдущим рейтингом свои позиции ухудшили «Ариант», «Останкино», «Белгранкорм», «Эксима» и «Коралл». При этом три последние компании в прошлом году увеличили производство, тогда как у двух первых была негативная динамика. «Башкирская мясная компания» и агрохолдинг «Талина» нарастили объемы выпуска и поднялись в топ-20 на одну позицию, заняв, соответственно, 18-е и 15-е места.

