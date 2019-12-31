Свинина подешевела до пятилетнего минимума

К 26 декабря средняя цена производителей на свиней в живом весе составила 95,1 тыс. руб./т без НДС, сократившись за неделю на 0,2%. Свинина в полутушах подорожала на 0,5% до 132,4 тыс. руб./т, следует из данных «Центра Агроаналитики» Минсельхоза. По его информации, с начала года стоимость свинины у производителей упала на 16,4%, а по сравнению с 26 декабря 2018 года — на 15,7%. Средние цены уменьшаются на фоне роста предложения на внутреннем рынке и относительно стабильном спросе.



«В краткосрочной перспективе в течение первого квартала 2020 года снижение цен на свинину может продолжиться», — прогнозирует руководитель отдела мониторинга внешней среды «Центра Агроаналитики» Владимир Кравченко. Одним из факторов стабилизации цены станет введение пошлины на импорт в размере 25% с 1 января 2020 года вместо нулевой внутриквотной ставки (до 430 тыс. т), считает он. В условиях текущей себестоимости производства максимально допустимый порог снижения цен не должен превысить 20% от их уровня к третьей декаде декабря, сказал он «Агроинвестору».



Нынешние цены на свинину самые низкие за последние минимум пять лет, обращает внимание гендиректор Национального союза свиноводов (НСС) Юрий Ковалев. Еще с конца 2018 года мы фактически подошли к 100%-ной самообеспеченности свининой. В этом году был достигнут нулевой внешнеторговый баланс: Россия импортировала и отправила на экспорт по 85 тыс. т свинины, рассказал «Агроинвестору» Ковалев. «В этом году в промышленном свиноводстве прирост составит более 7%. Кроме того, начиная с сентября, ежемесячная динамика в отрасли превышает 9%, — говорит он. — Поскольку мы достигли самообеспеченности, а предложение продолжает расти, началось планомерное снижение цен, которое ускорилось с сентября: например, в четвертом квартале этого года стоимость свинины снизились на 20% относительно аналогичного периода 2018-го». В целом, по словам Ковалева, среднегодовая цена в 2019-м в оптовом звене будет на 8-10% меньше относительно прошлого года. По данным Росстата, к 23 декабря средняя розничная цена на свинину была на 3,9% ниже, чем годом ранее.



Производство свинины в 2019 году глава НСС оценивает на уровне 3,9 млн т в убойном весе во всех хозяйствах. Снижение цен привело к росту потребления свинины на 165 тыс. т, тогда как в 2018-м такой динамики относительно 2017-го не было, обращает внимание Ковалев. Уменьшению цены способствует тот факт, что потребление на внутреннем рынке достигло своего предела. Если в 2016 году оно составляло 3,57 млн т, то в 2017—2019 годах достигло потолка в 3,65-3,75 млн т в год, добавляет Кравченко. Поскольку емкость внутреннего рынка ограничена, отрасль вступила в новую фазу: после интенсивного замещения импорта и выхода на самообеспеченность теперь необходима активизация экспорта, говорит Ковалев.



Кроме того, что упали цены на свинину, в этом году себестоимость ее производства выросла на 10-15% из-за повышения цен на зерно, продолжает Ковалев. «Наступает эра борьбы за продуктивность и эффективность», — подчеркивает он. Старые комплексы не выдерживают нынешних рыночных условий, новых игроков отрасль сейчас не привлекает, комментирует он.



При этом Ковалев предупреждает, что самое сложное для свиноводства еще впереди, поскольку в ближайшие три года производство продолжит расти. «Только компании из топ-20 за следующие три-четыре года увеличат свое производство на 50% или 1 млн т в убойном весе. Этот дополнительный объем, по нашим прогнозам, распределится следующим образом: треть пойдет на увеличение потребления; примерно 350 тыс. т — на замещение выпадающих объемов ЛПХ (150 тыс. т) и старых предприятий, которые не выдержат таких цен и с большой долей вероятности обанкротятся (200 тыс. т). Оставшийся объем будет экспортироваться, — перечисляет он. — Мы рассчитываем, что в ближайшие три-четыре года экспорт свинины увеличится до 400 тыс. т за счет Китая и стран Юго-Восточной Азии». По мнению Кравченко, открытие рынка Вьетнама для отечественной свинины может стать благоприятным фактором для дальнейшего диалога с другими странами Юго-Восточной Азии и доступа отечественной продукции на их рынки.

