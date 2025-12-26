Россельхознадзор: доля российских ветпрепаратов достигла 72,6%

Интерес к российским ветеринарным вакцинам растет во всем мире, особенно в странах СНГ КФХ Зубарева Н. В.

Доля российских ветеринарных лекарственных средств достигла 72,6%, тогда как ранее она составляла около 30%, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным. «И хотя все остальное — это импорт, мы его в принципе тоже можем замещать, просто идет речь об улучшении и качества, и безопасности», — добавил он (цитата по сайту правительства).



Глава кабмина обратил внимание, что интерес к российским ветеринарным вакцинам растет во всем мире, особенно в странах СНГ и попросил Данкверта держать на контроле их регистрацию и качество самих вакцин. Также он обратил внимание, что эффективная система проверок в направлениях, где работает Россельхознадзор, крайне важна. «И конечно, риск-ориентированный подход, когда фактически на этапе взвешивания рисков принимаются решения о той или иной проблеме, гораздо понятнее как для самой службы, так и в первую очередь для сельхозпроизводителей, импортеров, для тех, кто, собственно говоря, должен устранить то или иное нарушение», — отметил Мишустин.



Данкверт подчеркнул, что реформа контрольно-надзорной деятельности дает результаты: количество поднадзорных объектов было увеличено, при этом проверок стало в разы меньше, но вместе с тем до 87% выросла их эффективность. Использование искусственного интеллекта с цифровыми индикаторами риска позволит Россельхознадзору в 2026 году осуществлять онлайн-надзор и формировать до 80% материалов в автоматическом режиме, оценил глава службы.



«В частности, мы стали эффективно использовать цифровой интегральный межведомственный индикатор риска — если мы что‑то обнаружили, то можем уже передавать это всем ведомствам, с которыми мы работаем. Поэтому нашими информационными системами стали эффективно пользоваться в том числе Генеральная прокуратура, ФСБ, МВД, налоговая служба, таможенная служба», — рассказал он, добавив, что онлайн-блокировка небезопасной продукции в 2026 году будет происходить «практически в автоматическом режиме».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

