Назначен девятый заместитель Дмитрия Патрушева

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о назначении Светланы Ходневой заместителем главы Минсельхоза. Соответствующий документ опубликован во вторник на сайте правительства. «Назначить Ходневу Светлану Владимировну заместителем министра сельского хозяйства Российской Федерации», — говорится в распоряжении от 26 ноября.



Ранее Ходнева занимала должность директора департамента правового обеспечения Минсельхоза, придя на этот пост вскоре после назначения министром Дмитрия Патрушева. До этого она возглавляла правовой департамент Россельхозбанка, ее назначение в ведомство стало первым кадровым решением нового главы Минсельхоза. «Задачи перед министерством поставлены масштабные. Каждый из вас и все вместе мы отвечаем за развитие аграрной отрасли страны», — говорил в конце мая Патрушев на оперативном совещании, на котором была представлена Ходнева.



До назначения Ходневой у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева было восемь заместителей: первый замглавы Минсельхоза Джамбулат Хатуов, статс-секретарь — заместитель министра Иван Лебедев, заместитель министра — руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, а также заместители министра Сергей Левин, Оксана Лут, Дмитрий Сергеев, Максим Увайдов и Елена Фастова.



На прошлой неделе стало известно об уходе Петра Чекмарева с поста директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза, который он занимал более 10 лет. Его место занял бывший первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Роман Некрасов. Тогда же источники «Интерфакса» не исключали и уход из министерства первого замминистра Джамбулата Хатуова, последнего представителя команды экс-министра Александра Ткачева в ведомстве.



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