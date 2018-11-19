Место Петра Чекмарева в Минсельхозе занял чиновник из Самары

Бывший первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Роман Некрасов приступил к исполнению обязанностей директора департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений федерального Минсельхоза. Об этом чиновник сообщил на своей странице в Twitter. «Готов решать задачи по развитию отрасли в масштабах страны!», — написал он. На этом посту Некрасов сменил Петра Чекмарева, который возглавлял департамент с 2007 года.







Ранее о том, что Чекмарев собирается покинуть министерство, сообщал «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников в отрасли. Приказы о его отставке и назначении Некрасова пока не опубликованы, на сайте Минсельхоза Чекмарев по-прежнему указан как директор департамента, Некрасов значится среди его заместителей. Пресс-служба ведомства уточнила «Агроинвестору», что с сегодняшнего дня на должность заместителя директора — ио директора департамента растениеводства, химизации и защиты растений Министерства сельского хозяйства России назначен Роман Некрасов. Вопросы о том совсем ли Чекмарев покинул ведомство или перейдет на другую должность, а также ушел ли он из департамента по собственному желанию, остались без комментариев. Мобильный телефон Чекмарева был отключен.



Петр Чекмарев родился в 1961 году в Татарстане. В 1983-м окончил Казанский сельскохозяйственный институт по специальности ученый агроном, позднее стал доктором сельскохозяйственных наук, является действительным членом Россельхозакадемии. В 1985 году Чекмарев начал работать в колхозе «Подберезье», где был сначала агрономом-семеноводов, заместителем председателя, а с 1986 года — председателем. В 1997 году стал главным референтом организационного отдела Аппарата президента Татарстана, два года спустя возглавил администрацию Тетюшского района республики. В 2006—2007 годах руководил агропромышленной корпорацией «Чистое поле». В 2007-м начал работу в департаменте растениеводства Минсельхоза: в течение года сначала был начальником отдела чрезвычайных ситуаций, затем стал заместителем директора и директором департамента.



Роман Некрасов в середине октября покинул агроведомство Самарской области, где он проработал почти восемь лет. Через два дня после отставки он сообщил в своем Twitter, что стал заместителем гендиректора по производству и развитию технологий холдинга «Био-Тон».



Некрасов — кандидат экономических наук, выпускник Самарской сельхозакадемии. До прихода в региональное агроведомство он руководил управлением развития межотраслевых комплексов в областном Минэкономразвития. В Минсельхозпроде возглавлял департамент экономики и финансов, в 2012 году стал заместителем министра, продолжая курировать это направление. В 2016-м после ухода из министерства его прежнего главы Виктора Альтерготта Некрасов был врио министра.





