Самые заметные и интересные события года в агросекторе по версии журнала «Агроинвестор»
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Фото: Е. Разумный
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Январь — Росстат подвел итоги развития АПК за 2017 год
В январе Росстат подвел предварительный итог развития агросектора в 2017 году, оценив динамику в плюс 2,4%. В октябре показатель был пересмотрен и повышен на 0,1 п. п., а в конце декабря — до 3,1%. Впрочем, и без этого увеличения АПК пятый год подряд показал рост выше экономики в целом: в 2017-м ВВП прибавил только 1,5%. При этом прогнозы Минэкономразвития и Минсельхоза относительно динамики отрасли не оправдались. Они колебались в диапазоне от нуля до 1,2%, а в агрогоспрограмме был заложен показатель в 1,7%. Во многом рост АПК в 2017 году — продолжение реакции на введение в 2014-м продэмбарго и девальвацию национальной валюты. Тогда многие игроки начали делать инвестиции в развитие отрасли, которые поддержало государство, и результат стал заметен как раз два-три года спустя.
Фото: AP/ ТАСС
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Февраль — сделка ADM и «Астон»
В феврале международная агропромышленная корпорация Archer Daniels Midland (ADM) и ростовская группа «Астон» Вадима Викулова сообщили о создании совместного предприятия. В июне ADM стала владельцем 50% акций компании АКП («Астон крахмало-продукты»), которая включает один из крупнейших в стране заводов по глубокой переработке кукурузы в Рязанской области (бывший «Ибредькрахмалпатока»), а также офис продаж в Москве. ADM вместе с Bunge, Cargill, Glencore и Louis Dreyfus входит в большую пятерку глобальных трейдеров сельхозпродукции, но при этом она оставалась единственной из них, у кого не было активов в России. Корпорация является одним из мировых лидеров в производстве крахмалов и заменителей сахара, работает на рынках Евросоюза, Ближнего Востока и Северной Африки. «Астон» контролирует около 18% отечественного рынка крахмала и сиропов.
Фото: Pixabay
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Март — начало посевной кампании
Первый месяц весны традиционно дал старт посевной кампании, хотя некоторые районы юга страны, в основном Крыма, начали ее в конце февраля. Уже с первых дней стало ясно, что работы пройдут не так успешно, как хотелось бы — сказывались погодные условия. Как результат — в целом по стране посевы сократились на 0,5 млн га до 79,2 млн га, тогда как Минсельхоз, наоборот, планировал, что они увеличатся до 80,4 млн га. Из-за того, что по некоторым агрокультурам были пропущены оптимальные агрономические сроки сева, в ряде регионов их приходилось заменять другими. Например, Минсельхоз рассчитывал, что яровую пшеницу удастся посеять на 12,9 млн га, но в итоге ее площади в стране уменьшились на 8% по сравнению с 2017 годом, составив менее 12 млн га. Это стало антирекордом в современной истории страны. Также смещение сроков сева привело к отставанию в темпах уборочных работ.
Фото: Chrisian Ohde / ТАСС
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Апрель — ФАС одобрила слияние Bayer и Monsanto
В апреле ФАС дала согласие на сделку по поглощению американской Monsanto немецким концерном Bayer. Для этого последнему пришлось согласиться на трансфер определенных технологий в области селекции, необходимых для создания новых сортов и гибридов, а также разработок в области цифрового земледелия. Такое условие российская антимонопольная служба выдвинула в ноябре 2017 года, поскольку посчитала, что слияние двух гигантов может создать существенные риски для конкуренции на нашем рынке, и их нужно исключить на этапе согласования, чтобы не допустить доминирования объединенной компании. Впервые в мировой практике власти страны потребовали от компании передачи данных и технологий в обмен на доступ на национальный рынок. Например, антимонопольные регуляторы других государств, как правило, ставят условия по продаже части бизнеса другим игрокам. Bayer и Monsanto сообщили о закрытии сделки 7 июня.
Фото: Е. Разумный
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Май — Минсельхоз возглавил Дмитрий Патрушев
В мае после инаугурации Владимира Путина на четвертый президентский срок было сформировано новое правительство. В том числе место Александра Ткачева, около трех лет возглавлявшего Минсельхоз, занял Дмитрий Патрушев, прежде руководивший Россельхозбанком. Сама по себе смена министра не стала неожиданностью: рынок обсуждал вероятный уход Ткачева. Однако то, что эту должность получил именно Патрушев, для большинства стало сюрпризом. К нему равно как и к Россельхозбанку, убыток которого за предыдущие четыре года превысил 220 млрд руб., у бизнес-сообщества были вопросы. В частности не остался незамеченным тот факт, что впервые на государственную должность был назначен прямой потомок госслужащего: отец нового главы Минсельхоза, Николай Патрушев, сейчас является секретарем Совета безопасности страны, а ранее был директором ФСБ. Вслед за министром сменилась и почти вся команда Минсельхоза.
Фото: sea-line.org
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Июнь — рекордный экспорт зерна в сезоне-2017/18
Закончившийся в июне сельхозгод стал рекордным по экспорту зерна. По оперативным данным ФТС, Россия вывезла 52,4 млн т, что на 47% больше показателя сезона-2016/17. Эксперты оценивают отгрузки еще выше: например, аналитический центр «Русагротранса» сообщает о 52,7 млн т, а с учетом поставок в страны ЕАЭС — 55,5 млн т. В том числе отгрузки пшеницы превысили 41 млн т, что позволило нашей стране занять первое место в мире по ее вывозу. Такой значительный вывоз стал возможен благодаря рекордному урожаю зерна в 2017-м, а также привлекательным экспортным ценам на пшеницу, которые с конца зимы установились на отметке выше $200/т (FOB) впервые с 2015 года. Сказалось и развитие инфраструктуры: в прошлом сезоне портовые мощности позволяли отправить за рубеж 55 млн т зерна.
Фото: Агроинвестор
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Июль — начало конца «Белой птицы»
Середина лета стала переломным периодом для одного из крупнейших российских игроков рынка мяса птицы — группы компаний «Белая птица», основным владельцем которой считается «Промсвязькапитал» бывшего совладельца Промсвязьбанка Дмитрия Ананьева. По итогам 2017 года холдинг был четвертым в стране по объему производства бройлера. По данным Росптицесоюза, тогда он выпустил почти 302 тыс. т птицы в живом весе. Проблемы у компании начались после объявления о санации Промсвязьбанка 15 декабря 2017 года. В июле она начала массовое сокращение работников на птицефабриках в Ростовской области, чтобы не допустить задолженности по заработной плате велась поэтапная консервация производства. Затем контрагенты компании стали обращаться в арбитражный суд с банкротными исками, долги компании оцениваются в 26 млрд руб. Предполагалось, что предприятия холдинга перейдут в созданный ЦБ банк непрофильных активов, однако в конце декабря группа «Черкизово» сообщила о покупке прав требования по кредитным и обеспечительным договорам основных активов «Белой птицы».
Фото: Shutterstock
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Август — принят закон об органической продукции
Последний месяц лета принес долгожданную новость российским производителям экопродуктов: президент Владимир Путин подписал федеральный закон «Об органической продукции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Документ вводит понятия органической продукции и ее производителей, регулирует нормы производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации таких товаров. Также он дает определение органического сельского хозяйства. Новый документ вступит в силу с 1 января 2020 года, поскольку отрасли нужен переходный период для подготовки. Например, в стране нет отлаженной системы сертификации производителей органической продукции, а, согласно закону, сертификаты производителям должны выдавать аккредитованные в национальной системе аккредитации компании. До недавнего времени такое право имела только Росаккредитация. А процесс аккредитации других сертифицирующих организаций займет не менее шести-девяти месяцев. Кроме того, в стране должен быть создан реестр производителей экопродукции. На это тоже потребуется около полугода, считают эксперты.
Фото: Pixabay
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Сентябрь — Минсельхоз представил новую версию агрогоспрограммы
Еще в июле курирующий АПК вице-премьер Алексей Гордеев заявил, что необходимо пересмотреть программу развития сельского хозяйства из-за того, что она утратила свою актуальность. Участники рынка скорее ожидали, что будет разработан принципиально новый документ, рассчитанный на семь-десять лет, но Минсельхоз просто обновил действующую госпрограмму, продлив ее до 2025 года. Среди изменений — включение в документ федеральных проектов «Экспорт продукции АПК» и «Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации», а также ведомственных проектов — «Развитие отраслей АПК», «Стимулирование инвестиционной деятельности в АПК», «Техническая модернизация АПК», «Развитие мелиоративного комплекса России» и «Цифровое сельское хозяйство». В дальнейшем Минсельхоз обещает продлить госпрограмму до 2030 года и сделать в ней более существенные изменения.
Фото: «Евродон»
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Октябрь — проблемы «Евродона»
В октябре обострилась ситуация на производстве «Евродона» - экс-лидера страны по производству индейки. Часть площадок группы была отключена от электричества из-за долга холдинга в 50 млн руб. «ТНС Энерго Ростов-на-Дону». Инцидент, по первоначальным сообщениям некоторых СМИ со ссылкой на пресс-службу «Евродона», привел к гибели всего стада птицы. Однако позже представитель «ТНС Энерго» утверждал, что энергоснабжение объектов родительского стада и инкубаторов не прекращалось, а товарное стадо индейки полностью погибло еще до отключения электричества. Позже «Евродон» подтвердил, что это произошло «от недокорма и других проблем, возникших из-за череды форс-мажорных обстоятельств после карантинных мероприятий и закрытия продаж в связи с эпидемией птичьего гриппа». В конце октября общее собрание участников «Евродона» приняло решение прекратить полномочия его гендиректора Вадима Ванеева.
Фото: Shutterstock
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Ноябрь — Россия договорилась об экспорте в Китай
В ноябре одним из самых значимых событий, которого аграрный рынок ждал более 10 лет, стало сообщение о том, что Россельхознадзор и Главное таможенное управление КНР подписали протоколы о взаимных поставках замороженного мяса птицы и молочной продукции. После подписания документов стороны должны были согласовать список предприятий, одобренных для экспорта. Рынок Китая является одним из приоритетных для развития отечественного экспорта. По данным Минсельхоза, за девять месяцев 2018 года вывоз сельхозпродукции из России в КНР вырос на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2017-го и достиг $1,8 млрд. Однако подписание протоколов не гарантирует быстрый старт активных поставок российской молочной и птицеводческой продукции на рынок Китая: на выполнение всех требований китайской стороны может уйти не один месяц. Кроме того, торговля предполагает взаимность, то есть в Россию тоже может «хлынуть» продукция из КНР.
Фото: Pixabay
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Декабрь — подведение итогов уборочной кампании
Ситуация с производством растениеводческой продукции в 2018 году начинала развиваться по похожему на прошлогодний сценарию. Затяжная, холодная и влажная весна привела к задержке сева яровых агрокультур практически по всей стране на две-три недели. Однако, по всей видимости, сельхозпроизводители стали меньше зависеть от погодных факторов благодаря повышению уровня агротехнологий: катастрофического падения производства не произошло. По предварительным данным Росстата, все хозяйства страны в 2018 году намолотили 112,8 млн т зерна в чистом весе. Хотя по сравнению с 2017-м сбор сократился на 16,7%, этот результат стал третьим в современной истории страны. Урожай подсолнечника достиг рекордных 12,6 млн т, сахарной свеклы — составил 41,1 млн т против почти 52 млн т в 2017 году. Производство картофеля в сельхозорганизациях и КФХ оказалось на уровне 7,1 млн т, овощей открытого грунта — 6 млн т.