Фото: Е. Разумный

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В январе Росстат подвел предварительный итог развития агросектора в 2017 году, оценив динамику в плюс 2,4%. В октябре показатель был пересмотрен и повышен на 0,1 п. п., а в конце декабря — до 3,1%. Впрочем, и без этого увеличения АПК пятый год подряд показал рост выше экономики в целом: в 2017-м ВВП прибавил только 1,5%. При этом прогнозы Минэкономразвития и Минсельхоза относительно динамики отрасли не оправдались. Они колебались в диапазоне от нуля до 1,2%, а в агрогоспрограмме был заложен показатель в 1,7%. Во многом рост АПК в 2017 году — продолжение реакции на введение в 2014-м продэмбарго и девальвацию национальной валюты. Тогда многие игроки начали делать инвестиции в развитие отрасли, которые поддержало государство, и результат стал заметен как раз два-три года спустя.