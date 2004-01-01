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Russian Meat&Feed Industry — 2019
апрель 2019
IX отраслевая бизнес-конференция «Индустрия мяса и комбикормов: стратегический вектор роста»
Russian Meat&Feed Industry&nbsp;&mdash; 2019
1/18
Russian Meat&Feed Industry — 2019

Данила Макаров, начальник отдела, Департамент животноводства и племенного дела Минсельхоза России
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Данила Макаров, начальник отдела, Департамент животноводства и племенного дела Минсельхоза России

Дмитрий Авельцов, Руководитель, Центр агроаналитики Минсельхоза России
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Дмитрий Авельцов, Руководитель, Центр агроаналитики Минсельхоза России

Вводная панель. Животноводство России: стратегии, тренды, прогнозы развития
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Вводная панель. Животноводство России: стратегии, тренды, прогнозы развития

Николай Лычёв, редакционный директор, «Агроинвестор»
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Николай Лычёв, редакционный директор, «Агроинвестор»

Валерий Афанасьев, президент, Союз комбикормщиков
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Валерий Афанасьев, президент, Союз комбикормщиков

Юрий Ковалев, генеральный директор, Национальный союз свиноводов
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Юрий Ковалев, генеральный директор, Национальный союз свиноводов

Елена Степанова, Заместитель генерального директора, Российский птицеводческий союз
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Елена Степанова, Заместитель генерального директора, Российский птицеводческий союз

Виталий Шеремет, партнер, руководитель центра компетенций в АПК, KPMG (Россия и СНГ)
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Виталий Шеремет, партнер, руководитель центра компетенций в АПК, KPMG (Россия и СНГ)

Сергей Михнюк, исполнительный директор, Национальный кормовой союз
10/18
Сергей Михнюк, исполнительный директор, Национальный кормовой союз

Специальный доклад. Татьяна Кулистикова, шеф-редактор, agroinvestor.ru
11/18
Специальный доклад. Татьяна Кулистикова, шеф-редактор, agroinvestor.ru

Утренняя панель. Качество и безопасность комбикормов и мяса. Экспортные тренды
12/18
Утренняя панель. Качество и безопасность комбикормов и мяса. Экспортные тренды

Мушег Мамиконян, эксперт рынков мяса и комбикормов
13/18
Мушег Мамиконян, эксперт рынков мяса и комбикормов

Дмитрий Керимов, генеральный директор, Foss
14/18
Дмитрий Керимов, генеральный директор, Foss

Елена Култышева, коммерческий директор, Foss
15/18
Елена Култышева, коммерческий директор, Foss

Владимир Манаенков, генеральный директор, Ассоциация производителей кормов ЕАЭС
16/18
Владимир Манаенков, генеральный директор, Ассоциация производителей кормов ЕАЭС

Валерия Зевакова, руководитель департамента технической поддержки клиентов, птицеводство, Cargill
17/18
Валерия Зевакова, руководитель департамента технической поддержки клиентов, птицеводство, Cargill

Сергей Лахтюхов, генеральный директор, Национальный союз птицеводов
18/18
Сергей Лахтюхов, генеральный директор, Национальный союз птицеводов

Russian Meat&Feed Industry&nbsp;&mdash; 2019
Данила Макаров, начальник отдела, Департамент животноводства и племенного дела Минсельхоза России
Дмитрий Авельцов, Руководитель, Центр агроаналитики Минсельхоза России
Вводная панель. Животноводство России: стратегии, тренды, прогнозы развития
Николай Лычёв, редакционный директор, «Агроинвестор»
Валерий Афанасьев, президент, Союз комбикормщиков
Юрий Ковалев, генеральный директор, Национальный союз свиноводов
Елена Степанова, Заместитель генерального директора, Российский птицеводческий союз
Виталий Шеремет, партнер, руководитель центра компетенций в АПК, KPMG (Россия и СНГ)
Сергей Михнюк, исполнительный директор, Национальный кормовой союз
Специальный доклад. Татьяна Кулистикова, шеф-редактор, agroinvestor.ru
Утренняя панель. Качество и безопасность комбикормов и мяса. Экспортные тренды
Мушег Мамиконян, эксперт рынков мяса и комбикормов
Дмитрий Керимов, генеральный директор, Foss
Елена Култышева, коммерческий директор, Foss
Владимир Манаенков, генеральный директор, Ассоциация производителей кормов ЕАЭС
Валерия Зевакова, руководитель департамента технической поддержки клиентов, птицеводство, Cargill
Сергей Лахтюхов, генеральный директор, Национальный союз птицеводов
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