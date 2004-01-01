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Russian Meat&Feed Industry — 2019
Russian Meat&Feed Industry — 2019
апрель 2019
IX отраслевая бизнес-конференция «Индустрия мяса и комбикормов: стратегический вектор роста»
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18
Russian Meat&Feed Industry — 2019
2
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18
Данила Макаров, начальник отдела, Департамент животноводства и племенного дела Минсельхоза России
3
/
18
Дмитрий Авельцов, Руководитель, Центр агроаналитики Минсельхоза России
4
/
18
Вводная панель. Животноводство России: стратегии, тренды, прогнозы развития
5
/
18
Николай Лычёв, редакционный директор, «Агроинвестор»
6
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18
Валерий Афанасьев, президент, Союз комбикормщиков
7
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18
Юрий Ковалев, генеральный директор, Национальный союз свиноводов
8
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18
Елена Степанова, Заместитель генерального директора, Российский птицеводческий союз
9
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18
Виталий Шеремет, партнер, руководитель центра компетенций в АПК, KPMG (Россия и СНГ)
10
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18
Сергей Михнюк, исполнительный директор, Национальный кормовой союз
11
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18
Специальный доклад. Татьяна Кулистикова, шеф-редактор, agroinvestor.ru
12
/
18
Утренняя панель. Качество и безопасность комбикормов и мяса. Экспортные тренды
13
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18
Мушег Мамиконян, эксперт рынков мяса и комбикормов
14
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18
Дмитрий Керимов, генеральный директор, Foss
15
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18
Елена Култышева, коммерческий директор, Foss
16
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18
Владимир Манаенков, генеральный директор, Ассоциация производителей кормов ЕАЭС
17
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18
Валерия Зевакова, руководитель департамента технической поддержки клиентов, птицеводство, Cargill
18
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18
Сергей Лахтюхов, генеральный директор, Национальный союз птицеводов
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