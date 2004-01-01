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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Ежегодная масложировая конференция «Стратегия отрасли в экспортной гонке: марафон или спринт» состоится 4-5 апреля в Москве
Масложировой союз России
|
Март 2019
Организатором мероприятия выступает Масложировой союз России
Фото: Масложировой союз России

Стартовой площадкой станет сессия «Международный апгрейд: выгоды России в контексте торговых войн и санкций», на которой будут рассмотрены перспективы масложирового сектора России на международном рынке. К участию в данной сессии приглашены крупнейшие экспортеры российской масложировой продукции, эксперты Китайской Национальной ассоциации растительных масел, аналитики ведущего международного агентства Oilworld. de (Германия), а также представители крупнейших транснациональных компаний.

В ходе Пленарной сессии ее участники обсудят возможности отрасли в контексте экспортных задач, обозначенных в федеральном проекте «Экспорт продукции АПК». Кроме того, специальный доклад о потенциале роста рынка стран ЕАЭС представят эксперты Европейской экономической комиссии.

Вопросам сохранения сырьевого баланса будет посвящена третья сессия, на которой участники подробно разберут территориальные особенности при наращивании объемов производства сырья, а также подведут первые итоги работы биржевых торгов масличными.

Также вопросы сырьевой обеспеченности будут рассмотрены в ходе сессии, посвященной развитию селекции и семеноводства масличных культур. Эксперты обсудят пути развития отечественной селекции, а также потенциал трансферта зарубежных технологий.

Второй день конференции будет посвящен технологическим вопросам масложирового сектора. Для технологов будет организован специальный семинар, посвященный одной из наиболее острых тем отрасли — вопросам регулирования уровня содержания глицидиловых эфиров и 3MCPD в растительных маслах. Специальным гостем технологической сессии станет Ян Кулманн, автор официальных методов определения МХПД и глицидиловых эфиров в пищевых маслах и жирах. Сегодня ученый руководит департаментом хроматографии в SGS Germany GmbH, одной из крупнейших международных компаний в сфере экспертизы, испытаний и сертификации.

Организатором мероприятия является Масложировой союз России. В качестве соорганизаторов выступают Институт конъюнктуры аграрного рынка и Евразийская экономическая комиссия. Конференция пройдет при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Ожидается порядка 250 участников.

С текущим проектом программы можно ознакомиться на сайте oilconf.ru.

Официальные партеры конференции: ГК «ЭФКО», «Содружество» и «Московская биржа»; партеры мероприятия: Eesti Viljasalv, CMBIaly-Thechnology, Gerstel, НМЖК.

Подать заявку для участия можно до 1 апреля 2019 года.

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