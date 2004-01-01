Партнерский материал. День поля «Института молока» в Ивановской области поможет аграриям региона в решении задачи по удвоению объемов производства молока

Ту же цель — наращивание производства молока, повышение рентабельности уже действующего бизнеса либо организации выпуска молока на базе растениеводческого или животноводческого хозяйства в рамках диверсификации производства будет посвящен и День поля «Института молока» в Ивановской области 17 июля. Мероприятие пройдет на базе одного из лучших хозяйств региона — АО «Племенной завод имени Дзержинского» в селе Осановец Гаврилово-Посадского района. Предприятие уже несколько лет поддерживает средние показатели надоев свыше 9000 кг, а в ноябре 2019 году открывает новый комплекс на 1800 голов КРС.



Основной акцент на Дне поля, который соберет до 300 аграриев из Ивановской области и близлежащих регионов России, будет сделан на практических рекомендациях специалистов по методам повышения продуктивности дойного стада. В частности, эксперты поделятся технологиями выхода на такие целевые показатели качества заготавливаемых кормов как содержание не менее 40% сухого вещества в сенаже, урожайность трав не менее 10000 кг СВ/га за три укоса, не менее 16% содержания протеина, более 10 Мдж энергии и общей молочной продуктивности коров не менее 30 кг/день на голову.







О том, как экономично выходить на подобные показатели, обеспечивающие максимальную рентабельность, расскажут эксперт «Института молока» , директор по развитию ООО «Баренбруг» Сергей Панчук в своем докладе «Травы для лучшего силоса России»; глава филиала «Еврофинс Агро Тестинг Вагенинген БиВи» Надежда Байман в своем выступлении «Качество кормов. Как стать лучшим сенажом России», а с мерами предотвращения болезней растений аграриев познакомит агроном, кандидат наук и ведущий российский специалист в области защиты растений Елена Соколова.



Отдельной частью программы станет демонстрация возможностей широкого спектра кормозаготовительной и почвообрабатывающей техники непосредственно в полевых условиях. Сначала о новинках этого года расскажут представители компаний «Ростсельмаш» и Pöttinger, а затем состоятся демонстрационные работы по освоению залежных земель, подготовке почвы под посев трав, полный цикл работ по покосу и уборке трав. Первое направление представляет особый интерес для аграриев Ивановской области также и в связи с тем, что на ввод в эксплуатацию залежных земель в регионе предусмотрена специальная программа субсидирования.







Специалисты «Института молока» и представители АО «Племенной завод имени Дзержинского» познакомят гостей с технологией заготовки силоса в хозяйстве и новым комплексом на 1800 голов КРС с доильным залом по принципу «карусель» компании Dairy Master. Представитель компании Марина Тукаленко также подробно расскажет о преимуществах данной передовой технологии.



Кроме того, мероприятие предусматривает обширную вечернюю программу. Участников ждет увлекательное трактор-шоу — соревнование между Гостехнадзором и трактористами хозяйств, а также развлечения для детей.

