Спасибо! Вы подписаны на нашу рассылку!
usd
63.445
eur
71.549
moex
2838
brent
63.52
пшеница
513.4
сахар
12.54
БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. День поля «Института молока» в Ивановской области поможет аграриям региона в решении задачи по удвоению объемов производства молока
«Институт молока»
|
Июль 2019
В 2015 году Ивановская область находилась на 59-м месте среди российских регионов по объемам производства молока, и этот показатель последовательно снижался с 238 тыс. т в 2001 году до 154,5 тыс. т в 2015-м. В 2017 году область произвела уже 163,4 тыс. т молока, главным образом за счет роста производительности коров. По уровню средних надоев в 2018 году Ивановская область вошла в 20 лучших российских регионов. Это свидетельствует о значительном потенциале развития отрасли и позволяет руководству региона ставить задачу об удвоении объемов производства молока в ближайшие пять-семь лет и увеличивать объем ежегодных субсидий на развитие молочного животноводства как ключевой точки роста всей сельскохозяйственной отрасли Ивановской области.
Фото: «Института молока»

Ту же цель — наращивание производства молока, повышение рентабельности уже действующего бизнеса либо организации выпуска молока на базе растениеводческого или животноводческого хозяйства в рамках диверсификации производства будет посвящен и День поля «Института молока» в Ивановской области 17 июля. Мероприятие пройдет на базе одного из лучших хозяйств региона — АО «Племенной завод имени Дзержинского» в селе Осановец Гаврилово-Посадского района. Предприятие уже несколько лет поддерживает средние показатели надоев свыше 9000 кг, а в ноябре 2019 году открывает новый комплекс на 1800 голов КРС.

Основной акцент на Дне поля, который соберет до 300 аграриев из Ивановской области и близлежащих регионов России, будет сделан на практических рекомендациях специалистов по методам повышения продуктивности дойного стада. В частности, эксперты поделятся технологиями выхода на такие целевые показатели качества заготавливаемых кормов как содержание не менее 40% сухого вещества в сенаже, урожайность трав не менее 10000 кг СВ/га за три укоса, не менее 16% содержания протеина, более 10 Мдж энергии и общей молочной продуктивности коров не менее 30 кг/день на голову.

День поля «Института молока» в Ивановской области

О том, как экономично выходить на подобные показатели, обеспечивающие максимальную рентабельность, расскажут эксперт «Института молока», директор по развитию ООО «Баренбруг» Сергей Панчук в своем докладе «Травы для лучшего силоса России»; глава филиала «Еврофинс Агро Тестинг Вагенинген БиВи» Надежда Байман в своем выступлении «Качество кормов. Как стать лучшим сенажом России», а с мерами предотвращения болезней растений аграриев познакомит агроном, кандидат наук и ведущий российский специалист в области защиты растений Елена Соколова.

Отдельной частью программы станет демонстрация возможностей широкого спектра кормозаготовительной и почвообрабатывающей техники непосредственно в полевых условиях. Сначала о новинках этого года расскажут представители компаний «Ростсельмаш» и Pöttinger, а затем состоятся демонстрационные работы по освоению залежных земель, подготовке почвы под посев трав, полный цикл работ по покосу и уборке трав. Первое направление представляет особый интерес для аграриев Ивановской области также и в связи с тем, что на ввод в эксплуатацию залежных земель в регионе предусмотрена специальная программа субсидирования.

День поля «Института молока» в Ивановской области

Специалисты «Института молока» и представители АО «Племенной завод имени Дзержинского» познакомят гостей с технологией заготовки силоса в хозяйстве и новым комплексом на 1800 голов КРС с доильным залом по принципу «карусель» компании Dairy Master. Представитель компании Марина Тукаленко также подробно расскажет о преимуществах данной передовой технологии.

Кроме того, мероприятие предусматривает обширную вечернюю программу. Участников ждет увлекательное трактор-шоу — соревнование между Гостехнадзором и трактористами хозяйств, а также развлечения для детей.

Показать еще

Статьи по теме
Партнерский материал. KWS выходит на рынок семян овощных культур и приобретает Pop Vriend Seeds
Партнерский материал. Трактор 320 | 340 с точки зрения «сервисника»
Партнерский материал. Новая Лаборатория идей Alltech обеспечивает доступ к уникальным данным, представленным на ONE: Конференции идей Alltech
Партнерский материал. Представляем CrossCutter Disc для Carrier XL
Новость партнера. В Татарстане открылся завод «Август-Алабуга»

Читайте такжеВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ: от силы науки к «силе корней»Партнерский материал. Губернатор Воронежской области прокомментировал строительство завода KUHN
Рекомендации
Рекомендации
Самое интересное
Самое интересное за июнь
Интервью
Артем Белов, «Союзмолоко»: «Ситуация на рынке останется стабильной»
Журнал
«Агроинвестор» №07, июль 2019
СПЕЦПРОЕКТ
ВАЙБРАНС® ИНТЕГРАЛ: от силы науки к «силе корней»
СПЕЦПРОЕКТ
Превосходная защита в самую уязвимую фазу развития подсолнечника
СПЕЦПРОЕКТ
Эффективная и безопасная защита семян сои с МАКСИМ® XL
СПЕЦПРОЕКТ
Новый стандарт обработки семян кукурузы
СПЕЦПРОЕКТ
Вторая зеленая революция начинается с «Силы корней»
Конференция
RUSSIAN CROP PRODUCTION — 2019/20
Журнал
«Агротехника и технологии» №03, май-июнь 2019
Аналитика
Картофель в России продолжает дорожать
Cover Story
Агросектор снова ждет позитива
Реклама
Рынки
Инвестиции
Технологии
Аналитика
Регионы
Компании
Рейтинги
Интервью
Мнения
Техника
Бизнес-страницы
Тест-драйв
Фото
Видео
Конференции
Справочник компаний
Подписка
Спецпроект «Защита семян»
Реклама
Реклама на сайте
Реклама в журнале «Агроинвестор»
Реклама в журнале «Агротехника и технологии»
Реклама в iPad-версии
Журналы
Контакты
Правила перепечатки
RSS
AppStore с iPad-версией