Партнерский материал. «ФосАгро-Регион» и «Август» заключили соглашение о сотрудничестве

Документ в рамках «Всероссийского дня поля-2019» подписали генеральный директор ООО «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк и генеральный директор АО Фирма «Август» Александр Усков.



В церемонии подписания соглашения, прошедшей на выставочном стенде ФосАгро, приняли участие заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ПАО «ФосАгро» Сергей Пронин и заместитель генерального директора АО Фирма «Август» Владимир Алгинин.



В рамках соглашения компании планируют проведение исследовательских работ, направленных на повышение урожайности, качества и экологической безопасности сельскохозяйственной продукции. Помимо этого компании планируют продолжить практику совместной демонстрации потребителям в ключевых сельхозрегионах России новых эффективных и экологически безопасных приемов применения минеральных удобрений и средств защиты растений.



Соглашение также будет способствовать развитию продаж двух компаний. В начале этого года в центре дистрибуции «ФосАгро-Ставрополь» в Зеленокумске начал свою работу региональный офис «Августа». Это удобно для потребителя: аграриям не нужно тратить время на объезд офисов поставщиков, консультации и сведение всех продуктов в единый реестр. Приезжая в центр дистрибуции «Фос­Агро-Ставрополь» в Зеленокумске, сельхозтоваропроизводители получают возможность приобретения комплексной агрономической системы на основе экологически безопасных минеральных удобрений «ФосАгро» и средств защиты растений «Августа», дополняющих друг друга.



«С компанией «ФосАгро» нас связывают давние дружеские отношения. Когда-то «ФосАгро» начала закупать у нас средства защиты растений для испытаний своих новых марок минеральных удобрений. Сегодня «Август» закупает у «ФосАгро» удобрения для своего сельхозпроекта. И мы вместе двигаем российское сельское хозяйство вперед», — подчеркнул генеральный директор АО Фирма «Август» Александр Усков.



«Комплексное применение средств защиты и минеральных удобрений дает ощутимый эффект, не сопоставимый с использованием продукции порознь. За последний год на нашем счету несколько крупных совместных мероприятий для аграриев российского Юга и Черноземья. Cамое значимое из них — демонстрация достижений селекционеров в рамках «Всероссийского дня поля-2019», для которого «ФосАгро-Регион» и «Август» обеспечили посевы минеральным питанием и средствами защиты. Уверен, что это соглашение будет способствовать расширению существующих практик взаимодействия между нашими компаниями», — отметил генеральный директор ООО «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.



*по суммарным объемам поставок удобрений и по мощности единовременного хранения удобрений.

**по площади обработки посевов препаратами компании, по данным аналитической компании «Агростат».