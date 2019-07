Партнерский материл. Влияние препаратов, содержащих клеточные стенки дрожжей на сокращение колонизации и горизонтальной передачи Salmonella Heidelberg у бройлеров

ВВЕДЕНИЕ

Salmonella является одним из наиболее важных зоонозных возбудителей заболеваний пищевого происхождения, возникающих ежегодно в США и во всем мире. Только в США нетифоидная Salmonella поражает около миллиона человек каждый год и приводит к смерти около 400 пациентов. Множество случаев сальмонеллеза у людей связано с потреблением контаминированной продукции птицеводства. S. Enteritidis и S. Typhimurium являются двумя наиболее распространенными сероварами Salmonella у человека. В 2009 году S. Heidelberg был третьим по распространенности сероваром, выделенным в образцах у цыплят, полученных из магазинов розничной торговли, и пятым по распространенности сероваром Salmonella, выделенным у людей.



Целью настоящего исследования было оценить влияние различных препаратов, содержащих клеточную стенку дрожжей, на сокращение прямой колонизации и горизонтальной передачи S. Heidelberg у цыплят бройлеров.



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Животные



В эксперименте использовали 2 тыс. суточных цыплят линии Ross 708 мужского пола. Цыплятам была сделана стандартная вакцинация (HVT-SB1 & CocciVac-B52) в день вывода. Во время проведения исследования никакие антимикробные препараты не применялись. Птиц наблюдали ежедневно с оценкой заболеваемости и смертности. Больных или умерших птиц удаляли из исследования. Все процедуры, проводившиеся с животными, выполнялись в соответствии с рекомендациями Federation of Animal Science Societies for humane animal use.



Дизайн эксперимента и экспериментальные группы



После доставки в место проведения исследования, птиц в рандомном порядке, разместили в модифицированном стандартном птичнике, разделенном на 40 напольных загонов (по 50 птиц в каждом загоне), площадью 50 квадратных футов. В качестве подстилки использовали сосновую стружку. Все загоны с птицей разделили на пять экспериментальных групп, по восемь напольных загонов в каждой группе.



Экспериментальные группы: основная диета (T1); основная диета, содержащая премиальную дрожжевую клеточную стенку «СафМаннан» в дозировке 125 ppm (T2); 250 ppm (T3); 500 ppm (T4); другую коммерчески доступную дрожжевую клеточную стенку в дозировке 1250 ppm (T5). Выбранные премиальные клеточные стенки дрожжей были получены из запатентованного штамма Saccharomyces cerevisiae с минимальным гарантированным содержанием маннановой фракции 20% и β-глюкана 20%. Для кормления птиц использовали стандартные корма в три фазы: старт (0-21 день), рост (22-35 дней) и финиш (36-42 дня).



Заражение Salmonella



В первый день половина птиц (зараженные птицы) в каждом напольном загоне (n=25) были помечены краской и перорально заражены сальмонеллой в количестве 5x107 КОЕ штаммом S. Heidelberg, резистентным к налидиксовой кислоте. Другую половину птиц в каждом загоне (n = 25) не заражали (контактные птицы).



Отбор образцов, выделение и идентификация Salmonella



Контаминацию окружающей среды S. Heidelberg и горизонтальную передачу бактерий незараженным птицам оценивали на 14-й и 42-й дни жизни с помощью «степ проб» и смывов из слепых отростков. Образцы инкубировали в течение ночи при температуре 41,5°C, затем делали посев на планшеты с агаром XLT-4 и инкубировали при 37°C. По три черных (H2S-положительных) колонии отбирали из каждого планшета и делали тест на агглютинацию с помощью специфической антисыворотки Polyvalent-О Salmonella для подтверждения положительных колоний.



Для определения горизонтальной передачи S. Heidelberg между птицами у 10 контактных птиц из каждого загона после эвтаназии отбирали образцы слепой кишки. В лаборатории степ пробы инкубировали в 100 мл тетратионатного бульона, образцы слепых отростков взвешивали и инкубировали в 50 мл тетратионатного бульона. Для MPN анализа отбирали по 1 мл из каждого образца.



РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Зараженные птицы сохраняли бактерии и выделяли в окружающую среду, поскольку все загоны, протестированные на S. Heidelberg посредством «степ проб», были положительными (100%) в дни 14 и 42, вне зависимости от экспериментальной группы. Также, не было выявлено статистически значимых различий в распространенности S. Heidelberg у инфицированных птиц при анализе смывов из слепых отростков.



Однако, было обнаружено значительное снижение распространенности S. Heidelberg (p=0,09) у контактных птиц из группы Т4 (500 ppm продукта «СафМаннан») 32,5% по сравнению с контрольной 57,5% и другими группами Т2 — 63,8%; Т3 — 61,3%; Т5 — 52,5% (Таблица 1).





Рисунок 1: График подсчета колоний S. Heidelberg (MPN метод) в положительных образцах контактных птиц.



Таблица 1. Распространенность S. Heidelberg (%) в образцах слепой кишки, взятых на 42-й день.



*Значения представлены для Salmonella-положительных птиц от общего числа птиц в каждой группе или соответствующий процент в скобках.



При количественном MPN анализе положительных проб контактных птиц, в группе Т4 (500 ppm продукта «СафМаннан») отмечалось сокращение S. Heidelberg на 0,9 Log, по сравнению с контрольной группой Т1 (p=0,04) (Рисунок1).



В проведенных ранее исследованиях in vitro была продемонстрирована способность клеточных стенок дрожжей связывать специфические бактериальные возбудители Salmonella (Posadas et al., 2017). В связи с этим связывание является одним из возможных механизмов сокращения содержания Salmonella в кишечнике.



С другой стороны, снижение распространенности Salmonella зависит от компонентного состава клеточной стенки — фракции маннанов и β-глюкана. Их должно быть достаточное количество для воздействия на возбудителя (Fernandez et al., 2000).



Учитывая эти данные, можно предположить, что связывание Salmonella маннан-олигосахаридами дрожжевых клеточных стенок играет важную роль в сокращении содержания S. Heidelberg в кишечнике птиц.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Премиальная клеточная стенка «СафМаннан» в дозировке 500 ppm снижает заболеваемость птиц S. Heidelberg.



2. Продукт «СафМаннан» в дозировке 500 ppm сокращает количество S. Heidelberg в слепых отростках кишечника контактных птиц (p < 0,04).



3. Кормовая добавка «СафМаннан» может быть использована в бройлерном производстве в качестве одного из решений для снижения горизонтальной передачи и колонизации слепых отростков кишечника S. Heidelberg контактных птиц, и как следствие — сокращения контаминации мяса бройлеров в условиях птицефабрик.





Авторы: Tadele Kiros, Thomas J. Gaydos, Jimmie Corley (все — Phileo by Lesaffre, Милуоки, Мичиган, США), Ruth Raspoet, Alain Riggi (Phileo by Lesaffre, Марк-ан-Барель, Франция), Charles Hofacre (Southern Poultry Research Group, Атенс, Джорджия, США), Roy Berghaus (Департамент популяции и здоровья, Колледж ветеринарной медицины, Университет Джорджии, Атенс, Джорджия, США).