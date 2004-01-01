Партнерский материал. Мероприятие «Бюлер» Networking Days объединило 500 компаний для создания лучшего будущего для всех нас

В ближайшие десятилетия мир столкнется с неотложными сверхсложными задачами, поскольку изменение климата и растущее население делают многие из наших нынешних систем производства неустойчивыми. Доктор Гру Харлем Брундтланд, бывший премьер-министр Норвегии и бывший генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, выступил перед 800 экспертами, лидерами, учеными и специалистами из 500 компаний и из более 80 стран, присутствовавших на трехдневном мероприятии. Она сказала: «Нет пути назад. Необходимость привлечения частного сектора сильнее, чем когда-либо. Мы не можем решить все проблемы без ресурсов, опыта, технологий и интеллектуальной силы бизнеса». Штефан Шайбер, генеральный директор «Бюлер Груп», сказал: «Мы готовы принять вызов, и мы действительно убеждены, что это путь к созданию экологически стабильного бизнеса, обеспечивающего устойчивые решения. Но у нас заканчивается время. Вот почему мы дополнили наши цели в области устойчивого развития: наша цель — снизить энергопотребление, потребление воды и отходов на 50% в цепочках создания стоимости продуктов наших клиентов. Ни один бизнес не может сделать это в одиночку. Нам нужно широкое сотрудничество со всеми секторами и частями мира».



Второе ежегодное мероприятие «Бюлер» Networking Days в Уцвиле прошло под девизом «Создавая завтрашний день вместе» и стало форумом для производителей, отраслевых партнеров, ученых и стартапов, где они могли поделиться идеями и вдохновить друг друга, сосредоточив внимание на ключевых вопросах: как мы можем прокормить население планеты, составляющее почти 10 млрд человек и удовлетворить их потребности в мобильности к 2050 году, при этом сберегая ресурсы планеты?



Промышленность должна стать частью решения

«Мы живем в эпоху ускорения. Да, мир сегодня во многом лучше, чем когда-либо прежде. Однако достигнутый нами прогресс слишком дорог. Мы используем природные ресурсы быстрее, чем экосистемы нашей планеты могут восстановиться. У нас в запасе всего 10 лет, чтобы предотвратить необратимый ущерб от изменения климата, — сказал Штефан Шайбер, генеральный директор «Бюлер Груп». — Но сегодня у нас есть возможность принести реальную пользу и изменить ситуацию. Бизнес должен стать частью решения».





Санни Вергезе, соучредитель и генеральный директор Olam International, председатель Всемирного делового совета по устойчивому развитиюФото: «Бюлер»



Прогнозируется, что к 2050 году население Земли вырастет до 9,8 млрд человек, при этом 70% людей будут проживать в городских районах. Эти сдвиги создадут нагрузку для продовольственных и транспортных систем, если мы не внесем фундаментальные изменения. Выступая на мероприятии, Санни Вергезе, генеральный директор Olam International Limited и председатель Всемирного делового совета по устойчивому развитию, подчеркнул важность проблем: «Вы не можете производить продукты питания, корма для животных и клетчатку, которые нужны всем нам, если это уничтожает планету, — сказал он. — Должен быть альтернативный способ сделать это на более экологически стабильной основе. Поэтому нельзя принимать статус-кво».



Хороший повод для оптимизма

Совокупный потенциал для перемен, воплощенный бизнес-идеями, представленными на Networking Days, огромен. Вместе они прокормят 4 млрд человек и обеспечат мобильность на 1 млрд каждый день — это мощный рычаг для перемен. Пища будущего вполне может быть выращена в бродильном чане, а не в поле и океане. И новые революционные компании, а также действующие должностные лица вкладывают средства для удовлетворения потребностей потребителей сегодня и в будущем. Они разрабатывают новые технологии, используя биотехнологические и цифровые достижения, чтобы революционизировать сельское хозяйство и повысить урожайность для удовлетворения мировых потребностей в питании в пределах экологических границ.





Патрик Дюпен, генеральный директор Saint Gobain North Europe Фото: «Бюлер»



Компания «Сен-Гобен», представляющая строительный сектор, представила перспективы тяжелой промышленности. «Искусственная среда является одним из наиболее излучающих секторов, на который приходится треть выбросов CO2 в мире», — сказал Патрик Дюпин, генеральный директор «Сен-Гобен» Северная Европа. Подход его компании к ценообразованию на CO2 в инновационных и инвестиционных проектах послужил вдохновением для участников из других секторов. В области мобильности участники поделились идеями о том, как достичь целей в области устойчивого развития с помощью достижений в области аккумуляторных технологий, каршеринга и разработки автономных транспортных средств, которые обеспечиваются новыми цифровыми технологиями и расширяют возможности подключения.





Ян Робертс, технический директор Бюлер Груп, рассказывает о расширенных целях Бюлер в области устойчивого развитияФото: «Бюлер»



Действия, предпринятые участниками Networking Days, могут оказать значительное влияние. «В этом зале мы собрали людей, которые влияют на три самых важных рычага, чтобы изменить выбросы углерода», — сказал Ян Робертс, технический директор «Бюлер». Треть глобальных выбросов CO2 создается зданиями, треть — средствами передвижения, а треть — сельским хозяйством — и основные игроки из каждого из этих секторов присутствовали на Networking Days 2019.



Цифровые технологии и сотрудничество — ключевые ингредиенты

Темой всего мероприятия была сила цифровых технологий для решения этих задач. «Цифровизация изменила мир. Это позволяет принимать совершенно новые технические решения, изменяет способы нашего сотрудничества и общения, а также вводит новшества. Это меняет нашу жизнь и, что особенно важно, может помочь нам в достижении наших целей в области устойчивого развития», — сказал Ян Робертс. «Бюлер» уже использует возможности IoT (интернета вещей), искусственного интеллекта и больших данных для более быстрого, умного и лучшего принятия решений. Bühler Insights, первая облачная платформа, предназначенная для пищевой и комбикормовой промышленности, помогает повысить урожайность, сократить количество отходов и повысить безопасность пищевых продуктов.



«Технологии играют огромную роль, — сказал Ян Робертс. — Но одних технологий недостаточно, чтобы решить эти проблемы. Мы также должны мыслить и работать через цепочки создания стоимости и системы. Мы не можем достичь наших целей, работая в изоляции. Сотрудничество больше не является опцией — оно должно быть основной компетенцией во всех сферах бизнеса». «Бюлер» уже создает сети с отраслевыми партнерами, исследовательскими институтами, университетами, стартапами и некоммерческими организациями, чтобы расширить и углубить знания и опыт, ориентированные на решение этих проблем. Благодаря своим 29 учебным и прикладным центрам компания «Бюлер» создала всемирную сеть инноваций.





Стефан Палцер, технический директор Nestlé Global Фото: «Бюлер»



Эту точку зрения поддержал Стефан Палцер, исполнительный вице-президент и технический директор Nestlé Global, который сказал, что его компания — крупнейшая в мире компания по производству продуктов питания — открыла свои лаборатории в этом году и готова делиться своим опытом со стартапами, чтобы помогать им быстрее продвигаться к подходящим прототипам.



Первое сотрудничество согласовано

Джон Хартхорн, основатель MassChallengeФото: «Бюлер»



Мероприятие Networking Days 2019 предоставило возможность для большого количества деловых связей между отраслями и внутри них и послужил стимулом для нового сотрудничества. Спустя всего один день появились первые плоды: MassChallenge, крупнейший глобальный акселератор стартапов и Всемирный деловой совет по устойчивому развитию, объявили на мероприятии, что они договорились о сотрудничестве в поиске решений для борьбы с изменением климата. Через несколько минут One Young World, некоммерческая организация, которая продвигает молодых лидеров, предложила свою поддержку. Джон Хартхорн, основатель MassChallenge, сказал: «Сотрудничество принесет каждому из нас больше ценности и отдачи, чем если бы мы действовали по отдельности». Санни Вергезе, председатель Всемирного делового совета по устойчивому развитию, сказал: «Что мне нравится в Networking Days — здесь речь не о «Бюлер», а именно о том, чтобы собрать нас всех вместе».



Как стать частью решения



Изабель Вийсен, соучредитель Bye Bye Plastic Bags Фото: «Бюлер»



Изабель Вийсен — лучший пример того, как воплотить веру в свои силы, разделяемую участниками Networking Days. В возрасте 10 лет она и ее сестра основали кампанию Bye Bye Plastic Bags в своем доме на Бали, чтобы заняться проблемой пластиковых отходов. Bye Bye Plastic Bags удалось запретить одноразовые пластиковые пакеты на острове, и с тех пор он приобрел глобальный характер — отличная демонстрация силы и решимости молодых людей вносить изменения.





Кейт Робертсон, соучредитель One Young World Фото: «Бюлер»



«Бюлер» осознает потенциал своих сотрудников и уже предоставляет им платформу, чтобы они могли поделиться своими идеями о том, как компания должна развиваться в будущем через Поколение B. Кейт Робертсон, соучредитель One Young World, сказала: «Когда вы видите компанию столь же эффективную и инновационную, как «Бюлер», серьезно относящуюся к своим молодым талантам, вы начинаете понимать, на что способен мир бизнеса».



Закрывая мероприятие, Штефан Шайбер подчеркнул необходимость передать лучший мир будущим поколениям. «Мы осознаем срочность проблем и значительно увеличили наши обязательства в области устойчивого развития. Теперь наша цель — сократить энергопотребление, отходы и расход воды на 50% во всех наших будущих решениях и оказать существенное влияние на цепочки создания стоимости продуктов наших клиентов, — сказал он. — Как отрасли, компании и частные лица, мы все должны сегодня спросить себя, как мы можем стать частью нового решения. Мы надеемся, что мероприятие «Бюлер» Networking Days 2019 будет рассматриваться как переломный момент. Задачи сложны, но мы можем это сделать».

