Запчасти для сельхозтехники

Запчасти для сельхозтехники
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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Новая система CLAAS API обеспечит совместимость TELEMATICS с различными программными продуктами для растениеводства
CLAAS
|
Ноябрь 2019
Компания CLAAS разработала новый протокол обмена данными (API), который обеспечивает их свободную передачу между TELEMATICS и информационными системами управления сельхозпредприятием (FMIS) других производителей
Фото: CLAAS

Благодаря этому аграрии получают возможность использовать данные, поступающие с машин CLAAS, для планирования и документирования своей производственной деятельности в привычной для них программе.

Предлагаемый CLAAS протокол API открыт для любых заинтересованных разработчиков систем управления сельхозпредприятием, при согласовании условий по процессам и механизмам поддержки. Чтобы подключить систему TELEMATICS к используемой в хозяйстве FMIS, поддерживаемой по API, сельхозпроизводителю достаточно всего лишь активировать функцию обмена данными в TELEMATICS. Появляющееся в системе диалоговое окно поможет пройти весь несложный процесс подключения. После этого обмен данными между подключенными друг к другу системами будет происходить автоматически. Для хозяйства тем самым упрощается решение задач по документированию работ, снижаются риски ошибок и потери данных.

Система TELEMATICS обеспечивает постоянный сбор, передачу и хранение данных о производительности, траектории движения, урожайности и других параметрах работы подключенных к ней машин CLAAS. Все сведения посредством мобильной связи передаются от машины на сервер, где они обрабатываются и сохраняются. В любой момент времени сельхозпроизводитель может через интернет получить полный доступ к ним, воспользовавшись своим рабочим компьютером или мобильным устройством.

Дополнительная функция «автоматическая документация» самостоятельно привязывает полученные данные к конкретным участкам полей, на которых работала техника.

Протокол API от CLAAS позволяет, среди прочего, переносить в систему TELEMATICS границы полей из FMIS. Таким образом хозяйство может централизованно управлять ими в рамках одного программного продукта. В частности, в систему управления хозяйством передаются автоматически полученные данные по расходу топлива, времени работы и производительности на конкретном поле.

Уже на стадии подготовки к запуску нового протокола API несколько поставщиков систем FMIS внедрили возможность обмена данными. В частности, в их число вошли:

  • Cropio;
  • Trimble;
  • OMNIA (H. L. Hutchinson Ltd.);
  • SOYL (a division of Frontier Agriculture);
  • CLIMATE FieldView;
  • 365FarmNet;
  • SEGES;
  • MyEasyFarm.

Целый ряд других компаний-производителей систем FMIS готовятся пополнить этот список в ближайшем будущем.

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