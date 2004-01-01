Партнерский материал. Новая система CLAAS API обеспечит совместимость TELEMATICS с различными программными продуктами для растениеводства

Благодаря этому аграрии получают возможность использовать данные, поступающие с машин CLAAS, для планирования и документирования своей производственной деятельности в привычной для них программе.



Предлагаемый CLAAS протокол API открыт для любых заинтересованных разработчиков систем управления сельхозпредприятием, при согласовании условий по процессам и механизмам поддержки. Чтобы подключить систему TELEMATICS к используемой в хозяйстве FMIS, поддерживаемой по API, сельхозпроизводителю достаточно всего лишь активировать функцию обмена данными в TELEMATICS. Появляющееся в системе диалоговое окно поможет пройти весь несложный процесс подключения. После этого обмен данными между подключенными друг к другу системами будет происходить автоматически. Для хозяйства тем самым упрощается решение задач по документированию работ, снижаются риски ошибок и потери данных.



Система TELEMATICS обеспечивает постоянный сбор, передачу и хранение данных о производительности, траектории движения, урожайности и других параметрах работы подключенных к ней машин CLAAS. Все сведения посредством мобильной связи передаются от машины на сервер, где они обрабатываются и сохраняются. В любой момент времени сельхозпроизводитель может через интернет получить полный доступ к ним, воспользовавшись своим рабочим компьютером или мобильным устройством.



Дополнительная функция «автоматическая документация» самостоятельно привязывает полученные данные к конкретным участкам полей, на которых работала техника.



Протокол API от CLAAS позволяет, среди прочего, переносить в систему TELEMATICS границы полей из FMIS. Таким образом хозяйство может централизованно управлять ими в рамках одного программного продукта. В частности, в систему управления хозяйством передаются автоматически полученные данные по расходу топлива, времени работы и производительности на конкретном поле.



Уже на стадии подготовки к запуску нового протокола API несколько поставщиков систем FMIS внедрили возможность обмена данными. В частности, в их число вошли:



Cropio;

Trimble;

OMNIA (H. L. Hutchinson Ltd.);

SOYL (a division of Frontier Agriculture);

CLIMATE FieldView;

365FarmNet;

SEGES;

MyEasyFarm.

Целый ряд других компаний-производителей систем FMIS готовятся пополнить этот список в ближайшем будущем.