Партнерский материал. КРУЙЗЕР® ФОРС-Технология обработки семян подсолнечника

Из-за потепления климата и распространения минимальной обработки почвы сельхозпроизводители отмечают возросшее давление почвенных вредителей на всходы полевых культур. Жук-щелкун и его личинка — проволочник — опасны тем, что могут уничтожить до 50% всходов, что приводит к уменьшению густоты стояния растений и, как следствие, к снижению урожайности. Прогнозы обещают, что и в 2020 году следует ожидать высокой численности проволочника, а ведь есть еще ложнопроволочники, хрущи, долгоносики, медляки, тли, личинки ростковой мухи и подгрызающей совки и т. д.



Защита посевов подсолнечника инсектицидной обработкой семян стала насущной необходимостью для каждого сельхозпроизводителя, причем аграрии все чаще выбирают семена в заводской обработке. При выборе поставщика семян учитывают и технологию их обработки, идущую в комплексе с семенами. КРУЙЗЕР®

ФОРС-технологию можно с полным правом назвать одной из ведущих среди тех, что присутствуют на рынке подсолнечника, ведь ее эффективность достигается за счет действия сразу двух препаратов — КРУЙЗЕР® и ФОРС®.



Конечно, эти препараты эффективны и по отдельности, однако синергетический эффект от их объединения позволил создать одну из самых мощных технологий защиты подсолнечника, которая полностью исключает вероятность повреждения растений вредителями от момента попадания семян в почву и до появления четвертой пары листьев. Она максимально эффективна при высокой численности вредителей за счет комбинации двух инсектицидов с различным принципом действия на целевой объект.



Действующее вещество инсектицида КРУЙЗЕР® быстро проникает в проросток и распространяется по всему растению, защищая его изнутри, обеспечивая продолжительную защиту от почвенных и наземных вредителей. Это позволяет не увеличивать заданную норму высева. Препарат эффективно действует на вредителей, выработавших устойчивость к пиретроидным, фосфорорганическим и карбофурановым соединениям. Оригинальный инсектицидный протравитель КРУЙЗЕР® обладает эффектом «жизненной силы», который способствует здоровому и энергичному развитию культуры, закладывает базу для будущего богатого урожая.



Инсектицид ФОРС® имеет уникальный механизм действия — с момента контакта действующего вещества с почвенной влагой создает вокруг семени защитную газовую сферу. Это обеспечивает гарантию сохранности всходов и предотвращает их повреждение от комплекса почвенных и наземных вредителей.



Безошибочное заводское нанесение продукта улучшает текучесть семян, повышает качество сева, обеспечивает точную дозировку препарата на каждую посевную единицу, что дает эффективную защиту каждого семени.



В течение 2019 года компания «Сингента» провела 73 производственных испытания в различных регионах России с целью изучения влияния почвенных вредителей на густоту стояния культуры, урожайность и экономическую целесообразность использования инсектицидной обработки семян гибридных культур. Во всех опытах использовались семена подсолнечника в обработке КРУЙЗЕР® ФОРС.







Дополнительных затрат бояться не стоит: повышение урожайности подсолнечника за счет выхода на плановую густоту стояния растений компенсирует эти инвестиции, ведь даже по сравнению с эталонным продуктом КРУЙЗЕР® прибавка урожайности при применении КРУЙЗЕР® ФОРС-технологии составляет 1-3,4 ц/га.







Выбрав гибриды «Сингенты» в заводской обработке КРУЙЗЕР® ФОРС, сельхозпроизводитель получает дополнительную прибыль с единицы посевной площади.



Подробное описание читайте на странице: КРУЙЗЕР® ФОРС-технология, вредители не повлияют на норму высева.

