Партнерский материал. Новые модели техники AGCO представлены на выставке «ЮГАГРО-2019»

20 ноября в рамках пресс-тура AGCO-RM совместно с официальными дилерами провели презентацию новинок будущего аграрного сезона. Представители дилерских центров совместно со специалистами AGCO-RM и глобальными представителями заводов AGCO рассказали о ключевых особенностях новых моделей и инновационных технических решениях, использованных при их создании.



В начале пресс-тура на стенде дилера «АгроЦентрЛиски», представляющего технику Massey Ferguson® в Краснодаре, гостей приветствовала генеральный директор AGCO-RM Татьяна Фадеева. Она отметила, что формат мероприятия, на котором каждый дилер представляет технику отдельного бренда, отвечает глобальной стратегии дистрибуции AGCO-RM, предполагающей разделение на два канала продаж — совместный, Fendt® и Valtra®, а также Massey Ferguson®. Это способствует усилению фокуса дилеров на продуктах брендов и повышению качества обслуживания клиентов.



Свою позицию по этому вопросу также выразил Николай Иванищев, генеральный директор «АгроЦентр-Холдинг». Объединение усилий команды вокруг одного бренда позволяет предоставлять клиентам более качественную и оперативную поддержку, устраняя неисправности любой сложности в течение суток. Кроме того, инженеры компании регулярно проходят обучения на заводах-производителях техники, а также проводят демонстрации и обучающие семинары для специалистов агропредприятий.



Тесные взаимоотношения с клиентами и углубленное изучение специфики техники одного бренда имеют очевидные преимущества. Конкретный пример привел Ильдар Уралов, директор по продажам Massey Ferguson®. Сейчас флагманская модель бренда Massey Ferguson®, MF 6713, занимает около 40% рынка среднемощных тракторов от зарубежных производителей. В планах бренда дальнейшее расширение продуктовой линейки на территории России, и первый шаг — презентация новых самоходных опрыскивателей серии MF 9330, старт продаж которых запланирован на 2020 год. Сергей Созинов, менеджер по продукту AGCO-RM (уборочная техника и опрыскиватели), рассказал о ключевых преимуществах новинки, среди которых:



· высокий клиренс (1,65 м), позволяющий обрабатывать даже высокие культуры, такие как подсолнечник и кукуруза, на поздних стадиях развития;



· упругая рама и независимая подвеска осей с саморегулирующейся пневмоподвеской для постоянного контакта колес с почвой и комфорта оператора;



· центральная рама штанги с маятниково-роликовой подвеской, запатентованная корпорацией AGCO;



· возможность отклонения хвостовиков штанги в разных направлениях при встрече с препятствием;



· терминал C3000 для управления процессом опрыскивания с интегрированным автопилотом AutoGuide 3000, автоматическим активным контролем высоты штанги и системой телеметрии Agcommand для измерения рабочих показателей.



Мероприятие продолжилось на стенде «Цеппелин Русланд», который является официальным дилером техники брендов Fendt® и Valtra® на территории Ставропольского края и республик Северного Кавказа. Здесь посетители смогли увидеть «старшего» представителя линейки шестого поколения тракторов Fendt®

900 Vario, который уже доступен для заказа в России: Fendt® 942 Vario G6 с двигателем 415 л. с.



Антон Прохоров, директор по продажам брендов Fendt® и Valtra®, напомнил, что на прошедшей в Ганновере выставке Agritechnica-2019 именно эта модель была удостоена звания «Трактор Года 2020». В планах бренда на ближайшие годы — представить полноценную линейку техники на российском рынке, в которой особое место займет техника шестого поколения; это подтвердил Кристиан Эркенс, директор по продажам бренда Fendt®

в Европе, Африке и на Ближнем Востоке. Клиенты, которые примут решение приобрести новые тракторы для повышения эффективности полевых работ, могут быть уверены в получении высококачественной поддержки от дилеров. Это, в частности, подчеркнул Владимир Трофимов, директор подразделения сельскохозяйственной техники «Цеппелин Русланд»; компания стала частью дилерской сети AGCO-RM в 2019 году и оказывает полный спектр услуг по обслуживанию всех видов техники брендов Fendt® и Valtra® в Ставрополье.



Инновационные разработки бренда Fendt®, воплощенные в новых моделях техники, представил журналистам Иван Моржаков, менеджер по продукту тракторов Fendt®. Одно из достоинств машин в том, что они имеют широкую сферу применения в крупных и малых фермерских хозяйствах за счет улучшенной гидравлики и инновационной системы полного привода: она управляет передним и задним мостами по отдельности, а также предлагает оператору функцию затягивания в поворот (pull-in-turn). На 5% (до 12 410 кг) была увеличена грузоподъемность задней навески, что позволяет работать с самыми тяжелыми навесными орудиями. Еще две особенности, обеспечивающие высокую производительность, — увеличенная эксплуатационная масса и встроенная функция контроля давления в шинах VarioGrip. Управление трактором осуществляется через дисплей Vario с телеметрической системой FendtConnect (опция будет доступна в феврале 2020 года), где хранятся и анализируются все данные о технике. Помимо дисплея оператору трактора доступны выдвижные зеркала, система климат-контроля, электропневматический стояночный тормоз и две опции подвески кабины: механическая и пневматическая.



Заключительная часть пресс-тура прошла на стенде компании «Бизон», которая успешно представляет бренды Fendt® и Valtra® в Краснодарском крае и Республике Адыгея. По словам генерального директора Сергея Суховенко, компания представляет бренд Fendt®

в этом регионе на протяжении 15 лет обслуживает и не сомневается в успехе бренда Valtra®.



Из новинок на стенде были представлены Fendt®

936 Vario G6 (355 л. с.), преемник бестселлера российского рынка 936 Vario G3, а также премьера AGCO Parts — моторное масло AGCO Parts High Performance Engine Oil 5W-30, разработанное специально для новых тракторов Fendt с двигателем MAN. Его представил Максим Трушин, менеджер по продажам запасных частей и развитию бизнеса послепродажного обслуживания AGCO-RM. Полностью синтетическое моторное масло содержит эксклюзивный пакет присадок Low-SAPS с уникальной системой защиты от изнашивания благодаря использованию в составе синтетических базовых масел. Они позволяют увеличить интервалы между ТО и экономить топливо. Уникальный пакет присадок обеспечивает высокий уровень чистоты поршней, что является жизненно важным параметром для продления срока службы двигателя. Особые противоизносные присадки обеспечивают удовлетворение жестких требований по защите от изнашивания для различных типов двигателей.

