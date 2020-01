Опубликована предварительная программа конференции.



В сессии, посвященной агрологистике, примут участие:



Ксения Боломатова , заместитель генерального директора, ОАО «ОЗК»



Екатерина Роганова , исполнительный директор Ассоциации добросовестных участников рынка АПК



Александр Хатьянов, первый заместитель начальника Центра фирменного транспортного обслуживания — филиал ОАО «РЖД»



В сессии, посвященной точному земледелию, примут участие:



Татьяна Гребенникова , руководитель департамента маркетинга, ООО «ЕвроХим Трейдинг РУС»



Жанна Шалимова, начальник управления онлайн-маркетинга и электронной коммерции, ООО «ФосАгро-Регион»



В сессии «Ситуация и перспективы развития основных российских аграрно-продовольственных рынков» примут участие:



Александр Кучинский , президент Ассоциации производителей русской пеньки. Конопля: взрывной рост отрасли в мире. А каковы перспективы России?



Максим Уваров, генеральный директор Smart Hemp



Среди спикеров конференции руководители крупнейших аграрных ассоциаций России:



Артем Белов - генеральный директор, Национальный союз производителей молока;



Андрей Бодин - председатель правления, Союз сахаропроизводителей России;



Аркадий Злочевский - президент, Российский зерновой союз



Юрий Ковалев - генеральный директор, Национальный союз свиноводов;



Михаил Мальцев - исполнительный директор, Масложировой Союз России.



Золотой спонсор - Сеть дистрибуции минеральных удобрений «Фосагро-Регион»



«ФосАгро» - один из крупнейших в мире производителей высококачественных фосфорсодержащих удобрений с низким содержанием потенциально вредных веществ и крупнейший поставщик минеральных удобрений для российских аграриев.



Минеральные удобрения «ФосАгро» имеют одни из лучших в мире показателей чистоты, практически не содержат кадмия и других вредных примесей. Они используются для выращивания сельскохозяйственной продукции, которая является основой для производства продуктов питания в более чем 100 странах мира.



Российский рынок остается для компании приоритетным, на него компания направляет 30% своей продукции, удерживая лидерство в сегменте фосфорных и комплексных NPK-удобрений, а также удобрений с серой. Значительные усилия и инвестиции в развитие собственной сети дистрибуции «ФосАгро-Регион» позволяют компании на протяжении многих лет оставаться безусловным лидером по суммарным поставкам всех видов минеральных удобрений для российских сельхозтоваропроизводителей.



На сегодняшний день «ФосАгро-Регион» обладает самой широкой по региональному охвату и количеству пунктов присутствия сетью дистрибуции минеральных удобрений, к услугам которой обращаются аграрии из удаленных и труднодоступных районов России. Вслед за открытием регионального офиса в Сибири в 2017 году, в 2018 году «ФосАгро» стала первым и пока единственным федеральным производителем минеральных удобрений, открывшим представительство на Дальнем Востоке.



«ФосАгро-Регион» продолжает последовательную трансформацию в универсального поставщика минеральных удобрений, сопутствующих продуктов и сервисов, включая консалтинг в области систем минерального питания растений, наиболее подходящих к конкретной культуре, почве и климатическим условиям.



Серебряный спонсор — «Ростсельмаш»



Сегодня «Ростсельмаш» - группа компаний, в которую входят 13 предприятий, расположенных на 10 производственных площадках в пяти странах, выпускающих технику под брендом «Ростсельмаш».



Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочных комбайнов, тракторов, опрыскивателей, кормозаготовительного и зерноперерабатывающего оборудования и др.



Реализация техники «Ростсельмаш», ее предпродажная подготовка и сервисное обслуживание осуществляется через развернутую по странам присутствия на четырех континентах дилерскую сеть компании. На сегодня агромашины «Ростсельмаш» востребованы в более чем 50 странах мира.



Спонсор — «Карта Урожая»



Онлайн сервис прогноза валового сбора урожая в любой точке на карте Российской Федерации. Электронная карта со встроенными сервисами мониторинга и прогноза продукционного процесса сельскохозяйственных культур. Прикладной инструмент поддержки принятия агротехнических решений и землеустройства на разных уровнях управления. Логическим ядром сервиса служат динамические модели агроэкосистемы.



Спонсор — KWS



KWS — одна из ведущих компаний в мире по селекции и производству семян сельскохозяйственных культур. В 2018/19 финансовом году более 5500 сотрудников в 70 странах обеспечили чистую выручку от продаж в размере 1,1 млрд евро и прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) в размере 150 млн евро. Находясь в семейной собственности, KWS на протяжение уже более 160 лет ведет независимую деятельность, сосредоточенную на селекции, производстве и продаже семян кукурузы, сахарной свеклы, зерновых культур, рапса, подсолнечника и овощей. KWS использует передовые методы селекции растений для постоянного повышения урожайности культур и их устойчивости к болезням, вредителям и абиотическому стрессу. С этой целью в минувшем финансовом году компания инвестировала почти 200 млн евро чистой выручки от продаж в научно-исследовательские разработки.



* Все показатели не включают компании, зарегистрированные под AGRELIANT GENETICS LLC., AGRELIANT GENETICS INC. и KENFENG — KWS SEEDS CO., LTD



Спонсор — А/О Суомен Вильява - Надежная Северная Альтернатива



Финская государственная компания, специализирующаяся на логистике, обработке и хранении зерна, в т. ч. предоставлении транзитных услуг экспортерам зерна в России и Казахстане в портах: Наантали, Ловийса и Раума. Услуги в Финляндии и России: перевалка зерна железнодорожными партнерами в транзитные порты Финляндии; портовые, складские (силосы), брокерские и трейдерские услуги, анализ зерна, консультации клиентов, сервис документации.



Спонсор — Винзавод «Мысхако»



«Мысхако» - одно из старейших винодельческих предприятий страны. Более ста лет винодельня радует поклонников изысканных напитков прекрасным вином. С момента образования и до сегодняшнего дня «Мысхако» остается эталоном качества продукта. Наше вино выбирают и для дорогих роскошных приемов, и для размеренных бесед за ужином.



От виноградной лозы — до вина в вашем бокале — мы вкладываем душу в процесс производства, чтобы подарить вам истинное наслаждение вкусом.



«Мысхако» бережно хранит традиции, передавая секреты виноделия из поколения в поколение. Высочайшее качество вина остается главным принципом в работе. Каждый этап производства, который проходит продукт от созревания лозы до розлива и выдержки, строго контролируется. До вас доходит только лучшее вино.



Каждый сорт вина «Мысхако» имеет свой уникальный цвет, вкус и характер.



Белое, красное, розовое — среди вин «Мысхако» вы обязательно найдете то, что придется вам по вкусу и по настроению. Легкое шампанское или красное вино с насыщенным бархатистым вкусом, а может классическое сухое Шардоне? Тихие и игристые вина «Мысхако» станут отличным дополнением, а может и яркой нотой вашего дня. «Мысхако» — винодельческое предприятие полного цикла по производству тихих и игристых вин.



Основано в 1869 году, имеет богатую историю и основу начала виноделия в России. В советские годы регион «Мысхако» был одним из известных мест отдыха партийной элиты, а в начале 2000-х завод был номинирован титулом официального поставщика Кремля. Продукция Винодельни «Мысхако» представлена на российском рынке и на рынках зарубежных стран.



Среди компаний, уже оформивших участие в конференции: МСЕ «Экспохлеб», «РАВ Агро», «ЭкоНива-АПК Холдинг», «Юнитера Лабс», БАСФ, «Лидер», «Дж Т Софт», «Продимекс», «Каргилл», «Гленкор Агро МЗК», «Прогресс Агро» (Краснодар), «Идаванг Агро», «Клаас Восток», «Волго-Дон АгроИнвест», «Контакт Северо-Запад», Группа «Продовольствие», Элеватор «Коммодити Колодезное», «Волга Оптима», Агрохолдинг «Сибирь», MAYSAN, Inno-Agrar GmbH, Банк «ФК Открытие», «Точное Землепользование», «Суффле Агро Рус», Новооскольский комбикормовый завод, Агрофирма «Рубеж», Племзавод «Юбилейный», «Курская агропромышленная компания», «Бунге СНГ», «Контрол Юнион», «КУН Восток», Valley, «Краснодарзернопродукт-Экспо», «Келлогг Рус», УК «Таврос», Al Ghurair Resources International, «Петрохлеб-Кубань», Inno-Agrar GmbH, «Техюгснаб», ТД «Зерно Заволжья», «Рубикон», «Тандем», «Измайловское», «Декабрист», «НоваТех», Компания «Био-Тон», «СААТБАУ РУС», «АгроГард», «Дон-Трейд», «КубаньАгроТех», «АФГ Националь», Munich Re Group, «Отрада Фармз», COFCO International RU, «Золотая Нива», «Объединенная зерновая компания», ДЛФ, ТД «Содружество», «ПензаМолИнвест», Корпорация «Курская хлебная база №24», «Валмонт Евразия», IBS, ПК «Агропродукт», «Русская Аграрная Группа», Сбербанк КИБ, «Зерно-Трейд», «Агрозан Коммодитиз ДМСС», Ленинградский комбинат хлебопродуктов имени С. М. Кирова, «Мирогрупп Ресурсы», «БалтФинТрейд», Свердловский комбинат хлебопродуктов, «Бетасид ГмбХ», Corteva Agriscience, «Тамбовагропромхимия», КФХ Мареев М. М., «КДВ Агрохолдинг», ТД «Зернотекс», Avia International FZE, ТоргПродукт, Финансовая компания «Профит Хауз», «Рэйл Про», Black Sea Brokers Ltd, «Надежда», «Би-Ай Гранум», Новороссийский комбинат хлебопродуктов, «ВТБ Капитал», Bureau Veritas Rus, Агропромышленная корпорация «АСТ Компани М» и др.



На 23 января земельный банк аграриев — участников конференции превысил 7,8 млн га.



Конференцию поддержали ведущие аграрные и деловые ресурсы .



