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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. Компания Hartmann приняла участие в выставке «Зерно- Комбикорма-Ветеринария»
Hartmann
|
Февраль 2020
Компания Hartmann Lebensmitteltechnik Anlagenbau GmbH уже второй раз приняла участие в выставке «Зерно- Комбикорма-Ветеринария», которая прошла 26-28 января в Москве
Фото: Hartmann

Хотя эта выставка не является профильной для компании Hartmann, наши заказчики были очень довольны, что мы представили свой стенд, и они получили возможность встретиться с нами и обсудить будущие проекты. Это проекты из таких отраслей как свиноводство, птицеводство (бройлер, утка, индейка), а также инкубаторное оборудование. 

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Информационный стенд компании Hartmann на выставке AGROS

Важно отметить, что нас посетило много потенциальных заказчиков, которые хотят инвестировать в развитие птицеводства. На выставке было много представителей из России, в то же время мы смогли обсудить ряд проектов с представителями таких стран как Узбекистан, республик Казахстан и Беларусь. 

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В будущем мы также планируем участвовать в этой выставке. 

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