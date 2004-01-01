Партнерский материал. Компания Hartmann приняла участие в выставке «Зерно- Комбикорма-Ветеринария»

Хотя эта выставка не является профильной для компании Hartmann, наши заказчики были очень довольны, что мы представили свой стенд, и они получили возможность встретиться с нами и обсудить будущие проекты. Это проекты из таких отраслей как свиноводство, птицеводство (бройлер, утка, индейка), а также инкубаторное оборудование.





Информационный стенд компании Hartmann на выставке AGROS



Важно отметить, что нас посетило много потенциальных заказчиков, которые хотят инвестировать в развитие птицеводства. На выставке было много представителей из России, в то же время мы смогли обсудить ряд проектов с представителями таких стран как Узбекистан, республик Казахстан и Беларусь.









В будущем мы также планируем участвовать в этой выставке.

