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БИЗНЕС-СТРАНИЦЫ
Партнерский материал. МКБ озвучил самые эффективные меры поддержки агроэкспорта
Московский кредитный банк
|
Март 2020
В 2019 году экспорт продукции АПК, по оценке Минсельхоза, составил $25,5 млрд, превысив плановый показатель в $24 млрд. 50 регионов страны выполнили и перевыполнили установленные показатели. В этом году ожидается дальнейший рост объемов отгрузок сельхозпродукции за рубеж. Этому будет также способствовать появление новых мер поддержки, к которым в том числе относится и субсидирование экспорта продовольственных товаров. Данный инструмент является одним из самых востребованных экспортерами
Фото: Московский кредитный банк

На сегодняшний день в России вступило в силу новое постановление Правительства «О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным заключившим соглашения о повышении конкурентоспособности сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельхозпродукции и ее реализацию, по льготной ставке». В рамках постановления субсидируются кредиты для АПК — 90% от ключевой ставки. Акцент в данной программе смещен на товары с высокой добавленной стоимостью — масложировую продукцию, кондитерские изделия, продукты из мяса, рыбы и т. д. Но чтобы рассчитывать на эту поддержку, экспортеры должны подписать соглашение о повышении конкурентоспособности с Минсельхозом и выполнить обязательство по приросту экспорта.

Ряд компаний уже успешно пользуется программой. Ее участниками кроме экспортеров, являются банки, которые непосредственно представляют финансирование и экспертизу по продукту. «Программы по субсидированию, которые нацелены на стимулирование экспорта, полезны компаниям. Оказание такой поддержки — правильное направление с точки зрения развития внешней торговли, — считает начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Бахова. — Программа поддерживает многие отрасли АПК, которые в настоящее время только выходят на зарубежный рынок и наращивают обороты. Здесь экспортерам интересно не просто прокредитоваться, но и закрыть риск непоступления экспортной выручки».

Важной мерой поддержки экспортеров является и минимизация рисков торговых сделок, с которыми российские компании могут столкнуться на новых рынках (например, такими как юрисдикция покупателя или сложная процедура оценки потенциального контрагента и/или контракта). Экспортеры рискуют отгрузить товар и не получить выручку из-за плохого финансового состояния импортера либо из-за неправильной оценки юридических рисков по сделке. В таких случаях компании могут обратиться к третьим лицам для закрытия рисков: банкам, страховым компаниям, агентствам, рекомендует Бахова. «Например, сотрудники нашего банка обладают достаточной компетенцией для структурирования проекта, закрытия возникающих рисков. При этом сам МКБ заинтересован в качестве этой работы, так как кредитуя экспортера под выручку, банк должен закрыть для себя риск ее неполучения, — обращает внимание она. — Очень важно обратиться к компетентному банку, обслуживающему импортно-экспортные операции, у которого есть опыт реализации подобных проектов, глубокая экспертиза и широкий продуктовый ряд». 

Помимо перечисленных мер, популярностью у экспортеров также пользуются такие инструменты как подтверждение и дисконтирование экспортных аккредитивов, кредитование под залог застрахованной экспортной выручки, международный факторинг. В последнее время распространенным инструментом является прямое кредитование иностранного покупателя. В таком случае российский банк заключает кредитный договор с иностранной компанией, либо банком, обслуживающим покупателя, и может принять прямой риск на заемщика, либо разделить риск с экспортным агентством.

В ближайшей перспективе Минсельхоз планирует обсудить с представителями бизнес-сообщества дальнейшее изменение господдержки экспорта, чтобы сделать ее еще более эффективной.
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