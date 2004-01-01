Партнерский материал. МКБ озвучил самые эффективные меры поддержки агроэкспорта

На сегодняшний день в России вступило в силу новое постановление Правительства «О предоставлении из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям, международным финансовым организациям и государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ" на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным заключившим соглашения о повышении конкурентоспособности сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельхозпродукции и ее реализацию, по льготной ставке». В рамках постановления субсидируются кредиты для АПК — 90% от ключевой ставки. Акцент в данной программе смещен на товары с высокой добавленной стоимостью — масложировую продукцию, кондитерские изделия, продукты из мяса, рыбы и т. д. Но чтобы рассчитывать на эту поддержку, экспортеры должны подписать соглашение о повышении конкурентоспособности с Минсельхозом и выполнить обязательство по приросту экспорта.



Ряд компаний уже успешно пользуется программой. Ее участниками кроме экспортеров, являются банки, которые непосредственно представляют финансирование и экспертизу по продукту. «Программы по субсидированию, которые нацелены на стимулирование экспорта, полезны компаниям. Оказание такой поддержки — правильное направление с точки зрения развития внешней торговли, — считает начальник управления продаж продуктов документарного и международного бизнеса Московского кредитного банка (МКБ) Наталья Бахова. — Программа поддерживает многие отрасли АПК, которые в настоящее время только выходят на зарубежный рынок и наращивают обороты. Здесь экспортерам интересно не просто прокредитоваться, но и закрыть риск непоступления экспортной выручки».



Важной мерой поддержки экспортеров является и минимизация рисков торговых сделок, с которыми российские компании могут столкнуться на новых рынках (например, такими как юрисдикция покупателя или сложная процедура оценки потенциального контрагента и/или контракта). Экспортеры рискуют отгрузить товар и не получить выручку из-за плохого финансового состояния импортера либо из-за неправильной оценки юридических рисков по сделке. В таких случаях компании могут обратиться к третьим лицам для закрытия рисков: банкам, страховым компаниям, агентствам, рекомендует Бахова. «Например, сотрудники нашего банка обладают достаточной компетенцией для структурирования проекта, закрытия возникающих рисков. При этом сам МКБ заинтересован в качестве этой работы, так как кредитуя экспортера под выручку, банк должен закрыть для себя риск ее неполучения, — обращает внимание она. — Очень важно обратиться к компетентному банку, обслуживающему импортно-экспортные операции, у которого есть опыт реализации подобных проектов, глубокая экспертиза и широкий продуктовый ряд».



Помимо перечисленных мер, популярностью у экспортеров также пользуются такие инструменты как подтверждение и дисконтирование экспортных аккредитивов, кредитование под залог застрахованной экспортной выручки, международный факторинг. В последнее время распространенным инструментом является прямое кредитование иностранного покупателя. В таком случае российский банк заключает кредитный договор с иностранной компанией, либо банком, обслуживающим покупателя, и может принять прямой риск на заемщика, либо разделить риск с экспортным агентством.



В ближайшей перспективе Минсельхоз планирует обсудить с представителями бизнес-сообщества дальнейшее изменение господдержки экспорта, чтобы сделать ее еще более эффективной.