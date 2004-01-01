Партнерский материал. Приглашаем на выставку «Сибирская аграрная неделя»

Мероприятие пройдет при поддержке Министерства сельского хозяйства Новосибирской области и аппарата полномочного представителя Президента РФ в СФО. Выставочный оператор — «Сибирская выставочная компания».



«Сибирская аграрная неделя» - это крупнейшая международная агропромышленная выставка за Уралом. На ее площадке ведущие производители и поставщики России, дальнего и ближнего зарубежья демонстрируют современную сельскохозяйственную технику, оборудование и материалы для животноводства, растениеводства, оборудование для переработки, хранения и упаковки сельскохозяйственной продукции, инновационные технологии в сельском хозяйстве.



«Мы хотим оставить за собой право определять основные тренды развития сельскохозяйственной отрасли в Сибири, — говорит о предстоящем событии Елена Сайгашова, исполнительный директор ООО «Сибирская выставочная компания», руководитель агропромышленной выставки. — Мы хотим сохранить статус деловой площадки, на которой заключаются сделки и соглашения о партнерстве, чтобы каждый, привезенный на нашу площадку товар находил своего покупателя, а покупатель точно знал, что именно у нас он найдет все, что ему требуется для развития производства на приемлемых для него условиях».



Разделы выставки:



Кроме того, у выставки «Сибирская агарная неделя-2020» появился новый тематический раздел — Технологическое и пищевое оборудование. В его рамках компании представят:



Оборудование для убоя и первичной переработки мяса, производства мясных и колбасных изделий



Оборудование для переработки мяса птицы



Оборудование для переработки рыбы



Оборудование для производства молочных продуктов



Расходные материалы, комплектующие для технологического и пищевого оборудования



Среди компаний, подтвердивших участие в «Сибирской аграрной неделе», представители российских и зарубежных брендов: «Ростсельмаш», Claas, Fendt, Massey Ferguson, Amazone, «Кировец», Petkus, Romax, «Иглус» и многие другие. Средства защиты растений будут представлены такими компаниями, как ЗАО фирма «Август», «Сингента», «Центр передового земледелия» и другими.



Вместе с тем идет формирование и деловой повестки «Сибирской аграрной недели». Предполагается, что на площадке выставки будут подведены итоги текущего сельскохозяйственного года, а кроме этого, представители органов государственной власти, отраслевые эксперты и руководители сельхозпредприятий обсудят самые актуальные проблемы развития агропромышленного комплекса регионов Сибири.



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